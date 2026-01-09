Nuevas tarifas del Parque Tayrona en 2026: ¿cuánto vale la entrada?

Los colombianos viajaron con más estrategia, priorizando el turismo nacional y el valor de sus experiencias. Foto: Getty Images

Entre el azul profundo del mar Caribe y las montañas imponentes de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra uno de los tesoros naturales más impresionantes de Colombia: el Parque Nacional Natural Tayrona.

Sus playas de aguas cristalinas, la riqueza de sus ecosistemas y la posibilidad de alojarse en entornos que respetan la naturaleza lo convierten en un destino que va más allá del turismo tradicional. Visitarlo es adentrarse en un espacio donde la biodiversidad, la historia ancestral y el paisaje se encuentran en equilibrio.

Sin embargo, recorrer este paraíso en 2026 implica tener en cuenta algunos cambios. Su creciente popularidad entre los viajeros interesados en el ecoturismo ha traído ajustes en tarifas, accesos y normas de visita. Por eso, antes de planear el viaje, conviene conocer qué ha cambiado y qué aspectos debe considerar para disfrutar la experiencia de manera responsable y sin contratiempos.

¿En cuánto quedó la tarifa de entrada?

En este caso, el valor de ingreso está condicionado por las temporadas turísticas, lo que hace que las tarifas varíen a lo largo del año.

PNN Tayrona Temporada Baja Temporada Alta Sector Bahia Concha.(Todo el aho) Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (mayor de 6 años hasta los 25 años) $ 27.500 $ 30.500 $ 15.000 Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de 25 años) $ 36.500 $ 43.000 $ 26.000 Extranjero No residente en Colombia ni miembro de la CAN $ 81.000 $ 96.500 $ 43.500 Nacido en Santa Marta (Mayores de 6 años hasta los 25 años) $ 13.500 $ 30.500 $ 11.500 Nacido en Santa Marta (Mayores de 25 años) $ 18.000 $ 43.000 $ 11.500

¿Por qué el PNN Tayrona tiene temporadas y cierres?

Esta decisión responde, en gran medida, a la alta demanda turística que registra el parque. Según un informe de Parques Nacionales Naturales, solo durante el primer semestre de 2024 el Tayrona recibió cerca de 630.000 visitantes, una cifra que evidencia la presión constante sobre este territorio protegido.

Este flujo masivo de personas exige una gestión cuidadosa, especialmente si se tiene en cuenta que el parque cuenta con una capacidad de carga diaria de 6.900 visitantes. Para los guardaparques, el reto no es menor: su labor va más allá de garantizar una experiencia adecuada para los turistas e implica, ante todo, proteger los ecosistemas y la vida silvestre frente a los impactos del turismo intensivo.

Para manejar esta alta afluencia y proteger sus ecosistemas, el Parque funciona con temporada alta y temporada baja. La temporada alta, por ejemplo, va durante estos periodos:

1 de diciembre al 31 de enero

1 de junio al 31 de julio

Semana Santa (Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección)

Puentes con lunes festivo

Semana de receso escolar, previa al feriado del Descubrimiento de América

Además de las temporadas turísticas, el parque implementa cierres temporales a través de la estrategia “Respira Tayrona”, una medida que busca reducir la presión del turismo, garantizar la conservación ambiental y respetar el carácter espiritual del territorio. Algo que como visitante debe tener en cuenta para su visita.

Y es que este parque hace parte de la Línea Negra, un territorio sagrado para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta:

Kogui

Wiwa

Arhuaco

Kankuamo

En su cosmovisión, el parque es un entramado de sitios espirituales interconectados que sostienen el equilibrio entre la naturaleza y la vida. Por ello, por acuerdo entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos originarios, el ecoturismo se suspende tres veces al año, en los siguientes periodos:

Del 1 al 15 de febrero ( Kugkui shikasa )

Del 1 al 15 de junio ( Saka Juso )

Del 19 de octubre al 2 de noviembre (Nabbatashi)

Durante estos cierres se desarrollan acciones orientadas a la protección integral del área protegida, entre ellas:

Monitoreo y conservación de la biodiversidad.

Restauración ecológica e investigación científica.

Fortalecimiento de las estrategias de control y seguridad.

Jornadas de sensibilización ambiental.

Ceremonias espirituales y rituales de pagamento a la Madre Tierra, liderados por los pueblos indígenas.

Cinco consejos para visitar el PNN Tayrona

Respete las normas de ingreso: No está permitido ingresar mascotas, parlantes, drones sin permiso, botellas de licor, drogas ni plásticos de un solo uso (bolsas, botellas, icopor, empaques y utensilios desechables). Estas medidas buscan proteger el entorno natural.

Cuide la naturaleza y la fauna: Está prohibido hacer fogatas en zonas no autorizadas, extraer plantas, animales o elementos naturales como conchas. Tampoco alimente a los animales silvestres, especialmente a los monos.

Priorice su seguridad: Báñese solo en las playas autorizadas y evite ingresar al mar cuando haya fuerte oleaje o bandera roja. No se salga de los senderos señalizados y, en caso de emergencia, acuda a las garitas de enfermería.

Planifique su visita: Consulte con anticipación los horarios de ingreso a cada sector y tenga en cuenta la capacidad de carga diaria. Es obligatorio adquirir la póliza de accidentes y rescate para ingresar al parque.

Respete el carácter sagrado del territorio: El Tayrona hace parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Respete los sitios sagrados, siga las indicaciones de los guardaparques y contribuya a una visita responsable.

