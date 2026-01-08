Festival de verano de Puerto Gaitán: programación por días, cuándo acaba e invitados

Escucha este artículo
Si aún no tiene plan para el festivo de Reyes y busca una escapada diferente, el Meta tiene una propuesta que vale la pena considerar. El municipio de Puerto Gaitán se alista para recibir a miles de visitantes con el Manacacías Festival de Verano 2026, una celebración que del 9 al 11 de enero marcará el inicio del año con música, cultura y actividades al aire libre.
Más allá del espectáculo y el entretenimiento, esta cita se proyecta como un motor clave para la economía local y como una oportunidad para consolidar al municipio como un destino turístico de primer nivel.
Así lo explica Miller Cadena, secretario de Turismo y Desarrollo Económico, pues según este, el festival representa un impulso significativo para la reactivación económica, ya que, al coincidir con el puente festivo de Reyes, se estima la llegada de más de 120.000 visitantes.
Este flujo ya se refleja en una ocupación hotelera cercana al 100 %, así como en el aumento de la demanda de servicios de transporte, gastronomía, comercio y operadores turísticos locales.
¿Qué podrá ver aquí?
La programación artística de esta edición destaca por su diversidad y calidad, reuniendo figuras de distintos géneros musicales con amplio reconocimiento. Un ejemplo de esto es J Balvin, quien será el encargado de cerrar el festival el domingo 11 de enero, compartiendo tarima con el artista urbano puertorriqueño Ñejo y el dúo colombiano Golpe a Golpe.
El cartel también incluye exponentes del regional mexicano como Luis R. Conriquez, además de Reykon, Andy Rivera, Nelson Velásquez y Jhonny Rivera, entre otros.
Además, esta celebración le apuesta a un enfoque integral que va más allá de la música. La programación incluye actividades deportivas como competencias de vóley playa, fútbol playa, MTB y una prueba de motovelocidad en pavimento, pensadas para atraer a públicos diversos y promover el turismo activo.
A esto se suma la posibilidad de sumergirse en la cultura llanera a través de sus tradiciones, manifestaciones artísticas y una gastronomía reconocida, que los restaurantes locales preparan especialmente para la ocasión, convirtiendo el festival en una experiencia completa para residentes y visitantes.
La organización ha dispuesto dos escenarios estratégicos para optimizar la experiencia de los asistentes. La Tarima Río concentrará las actividades diurnas y deportes de playa junto al río Manacacías, mientras que la Tarima Noche, ubicada en el malecón, será el epicentro de los conciertos principales. Esta estructura permite una experiencia continua durante los tres días del evento, atendiendo eficientemente el flujo masivo de visitantes.
El impacto del festival en la economía local es evidente: la ocupación hotelera alcanzó el 100%, obligando a muchos visitantes a buscar hospedaje en localidades cercanas o desplazarse desde Villavicencio. Miller Cadena, secretario de Turismo de Puerto Gaitán, enfatiza que el crecimiento del festival responde a una estrategia de competitividad que fortalece el comercio y genera empleo directo para los habitantes de la región.
Y es que este evento se ha convertido en uno de los principales para visitar Colombia, pues ha recibido en ediciones anteriores a estrellas internacionales como Marc Anthony, Romeo Santos, Wisin y Yandel, Daddy Yankee y Shaggy, así como artistas nacionales de la talla de Blessd, Fonseca, Carlos Vives y Jessi Uribe, mantiene su entrada gratuita a los escenarios principales.
Este evento no solo consolida a Puerto Gaitán como destino turístico, sino que impulsa el desarrollo económico de toda la Orinoquía colombiana.
Programación por días
Viernes 9 de enero
- 08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías
- 08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías
Tarima Playa
- 09:00 a. m.: DJ Reymer Soza
- 10:00 a. m.: DJ Alejo Bernal
- 12:00 p. m.: The Pardos
- 01:00 p. m.: DJ Benetti
- 02:00 p. m.: Cristian Torres
- 03:00 p. m.: DJ Miss Angel
- 04:00 p. m.: Samuel Morales
Tarima Principal
- 08:00 p. m.: DJ Kurro Zapata
- 08:30 p. m.: Jefferson Guañarita
- 09:00 p. m.: Alex Noah
- 10:00 p. m.: Guayacán Orquesta
- 12:00 a. m.: Nelson Velásquez
- 01:30 a. m.: Jhonny Rivera
- 03:00 a. m.: Phillips Orquesta
Sábado 10 de enero
- 08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías
- 08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías
- 08:00 a. m.: MTB Tajamonae 2026 | 200 metros adelante del puente Manacacías
Tarima Playa
- 09:00 a. m.: DJ Julián Sierra
- 10:00 a. m.: DJ Julián Barrera
- 11:00 a. m.: DJ Alejo Bernal
- 12:00 p. m.: Chipolo
- 01:00 p. m.: DJ Jimbo
- 02:00 p. m.: DJ Pope
- 03:00 p. m.: La Banda del 5
- 04:00 p. m.: Reykon
Tarima Principal
- 08:00 p. m.: DJ Fabián Parrado
- 08:30 p. m.: El Padrote Norteño
- 09:00 p. m.: Laura Ortiz
- 10:00 p. m.: Andy Rivera
- 12:00 a. m.: Rafa Pérez
- 01:30 a. m.: Luis R. Conriquez
- 03:00 a. m.: Jhon Salinas
Domingo 11 de enero
- 08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías
- 08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías
- 09:00 a. m.: The Manacacías Race | Junto al SENA
Tarima Playa
- 09:00 a. m.: DJ David Vargas
- 10:00 a. m.: DJ Alejo Bernal
- 11:30 a. m.: DJ Lex War
- 12:30 p. m.: Lizzy La Crespa
- 01:30 p. m.: DJ Dani Masi
- 03:00 p. m.: Julio Rojas
- 04:00 p. m.: Golpe a Golpe
Tarima Principal
- 08:00 p. m.: Honorita
- 08:30 p. m.: DJ Felipe Curvelo
- 10:00 p. m.: Nejo
- 11:30 p. m.: J Balvin
- 01:00 a. m.: Mono Zabaleta
- 03:00 a. m.: Remate DJ
