Festival de verano de Puerto Gaitán: programación por días, cuándo acaba e invitados

Si aún no tiene plan para el festivo de Reyes y busca una escapada diferente, el Meta tiene una propuesta que vale la pena considerar. El municipio de Puerto Gaitán se alista para recibir a miles de visitantes con el Manacacías Festival de Verano 2026, una celebración que del 9 al 11 de enero marcará el inicio del año con música, cultura y actividades al aire libre.

Más allá del espectáculo y el entretenimiento, esta cita se proyecta como un motor clave para la economía local y como una oportunidad para consolidar al municipio como un destino turístico de primer nivel.

Así lo explica Miller Cadena, secretario de Turismo y Desarrollo Económico, pues según este, el festival representa un impulso significativo para la reactivación económica, ya que, al coincidir con el puente festivo de Reyes, se estima la llegada de más de 120.000 visitantes.

Este flujo ya se refleja en una ocupación hotelera cercana al 100 %, así como en el aumento de la demanda de servicios de transporte, gastronomía, comercio y operadores turísticos locales.

¿Qué podrá ver aquí?

La programación artística de esta edición destaca por su diversidad y calidad, reuniendo figuras de distintos géneros musicales con amplio reconocimiento. Un ejemplo de esto es J Balvin, quien será el encargado de cerrar el festival el domingo 11 de enero, compartiendo tarima con el artista urbano puertorriqueño Ñejo y el dúo colombiano Golpe a Golpe.

El cartel también incluye exponentes del regional mexicano como Luis R. Conriquez, además de Reykon, Andy Rivera, Nelson Velásquez y Jhonny Rivera, entre otros.

Además, esta celebración le apuesta a un enfoque integral que va más allá de la música. La programación incluye actividades deportivas como competencias de vóley playa, fútbol playa, MTB y una prueba de motovelocidad en pavimento, pensadas para atraer a públicos diversos y promover el turismo activo.

A esto se suma la posibilidad de sumergirse en la cultura llanera a través de sus tradiciones, manifestaciones artísticas y una gastronomía reconocida, que los restaurantes locales preparan especialmente para la ocasión, convirtiendo el festival en una experiencia completa para residentes y visitantes.

La organización ha dispuesto dos escenarios estratégicos para optimizar la experiencia de los asistentes. La Tarima Río concentrará las actividades diurnas y deportes de playa junto al río Manacacías, mientras que la Tarima Noche, ubicada en el malecón, será el epicentro de los conciertos principales. Esta estructura permite una experiencia continua durante los tres días del evento, atendiendo eficientemente el flujo masivo de visitantes.

El impacto del festival en la economía local es evidente: la ocupación hotelera alcanzó el 100%, obligando a muchos visitantes a buscar hospedaje en localidades cercanas o desplazarse desde Villavicencio. Miller Cadena, secretario de Turismo de Puerto Gaitán, enfatiza que el crecimiento del festival responde a una estrategia de competitividad que fortalece el comercio y genera empleo directo para los habitantes de la región.

Y es que este evento se ha convertido en uno de los principales para visitar Colombia, pues ha recibido en ediciones anteriores a estrellas internacionales como Marc Anthony, Romeo Santos, Wisin y Yandel, Daddy Yankee y Shaggy, así como artistas nacionales de la talla de Blessd, Fonseca, Carlos Vives y Jessi Uribe, mantiene su entrada gratuita a los escenarios principales.

Este evento no solo consolida a Puerto Gaitán como destino turístico, sino que impulsa el desarrollo económico de toda la Orinoquía colombiana.

Programación por días

Viernes 9 de enero

08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías

08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías

Tarima Playa

09:00 a. m.: DJ Reymer Soza

10:00 a. m.: DJ Alejo Bernal

12:00 p. m.: The Pardos

01:00 p. m.: DJ Benetti

02:00 p. m.: Cristian Torres

03:00 p. m.: DJ Miss Angel

04:00 p. m.: Samuel Morales

Tarima Principal

08:00 p. m.: DJ Kurro Zapata

08:30 p. m.: Jefferson Guañarita

09:00 p. m.: Alex Noah

10:00 p. m.: Guayacán Orquesta

12:00 a. m.: Nelson Velásquez

01:30 a. m.: Jhonny Rivera

03:00 a. m.: Phillips Orquesta

Sábado 10 de enero

08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías

08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías

08:00 a. m.: MTB Tajamonae 2026 | 200 metros adelante del puente Manacacías

Tarima Playa

09:00 a. m.: DJ Julián Sierra

10:00 a. m.: DJ Julián Barrera

11:00 a. m.: DJ Alejo Bernal

12:00 p. m.: Chipolo

01:00 p. m.: DJ Jimbo

02:00 p. m.: DJ Pope

03:00 p. m.: La Banda del 5

04:00 p. m.: Reykon

Tarima Principal

08:00 p. m.: DJ Fabián Parrado

08:30 p. m.: El Padrote Norteño

09:00 p. m.: Laura Ortiz

10:00 p. m.: Andy Rivera

12:00 a. m.: Rafa Pérez

01:30 a. m.: Luis R. Conriquez

03:00 a. m.: Jhon Salinas

Domingo 11 de enero

08:00 a. m.: Fútbol playa | Playa Río Manacacías

08:00 a. m.: Vóley playa | Playa Río Manacacías

09:00 a. m.: The Manacacías Race | Junto al SENA

Tarima Playa

09:00 a. m.: DJ David Vargas

10:00 a. m.: DJ Alejo Bernal

11:30 a. m.: DJ Lex War

12:30 p. m.: Lizzy La Crespa

01:30 p. m.: DJ Dani Masi

03:00 p. m.: Julio Rojas

04:00 p. m.: Golpe a Golpe

Tarima Principal

08:00 p. m.: Honorita

08:30 p. m.: DJ Felipe Curvelo

10:00 p. m.: Nejo

11:30 p. m.: J Balvin

01:00 a. m.: Mono Zabaleta

03:00 a. m.: Remate DJ

