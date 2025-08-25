Colombia proyecta récord en turismo internacional con más reservas y rutas aéreas

Entre agosto de 2025 y enero de 2026, Colombia alcanzó 532.374 reservas aéreas internacionales. Foto: Getty Images

Colombia se consolida como uno de los destinos más atractivos de la región. Entre agosto de 2025 y enero de 2026, el país registró 532.374 reservas aéreas internacionales, un crecimiento del 3,6 % frente al mismo periodo del año anterior, lo que lo ubica como el segundo mercado con mayor número de reservas en América Latina, solo por detrás de México, que contabilizó cerca de 2,1 millones.

En conjunto, Colombia y sus principales competidores —México, Perú, Chile y Costa Rica— superaron los 3,5 millones de reservas en ese mismo lapso, con una leve caída del 1,4% frente al ciclo previo.

“Colombia vive un momento de crecimiento sostenido en turismo, con bases sólidas para su consolidación. Las cifras de reservas, búsquedas y llegadas de viajeros confirman que la narrativa ‘Colombia, el País de la Belleza’ está posicionando a nuestro país como un destino único, diverso y sostenible”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Mercados y destinos más relevantes

Los principales países emisores de turistas hacia Colombia son Estados Unidos, España y México, que concentran más del 42% de las reservas. A nivel interno, Bogotá, Medellín y Cartagena reúnen el 92 % de las llegadas internacionales, la mayoría mediante vuelos directos (53 %) y motivadas principalmente por ocio y vacaciones (75 %).

En paralelo, el interés digital por Colombia también crece. Durante 2024, más de 56 millones de usuarios buscaron información sobre el país como destino, y solo en el primer semestre de 2025 se registraron 28,3 millones de búsquedas, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Más rutas y mayor conectividad internacional

El fortalecimiento de la conectividad aérea ha sido clave en esta dinámica. A junio de 2025, 27 aerolíneas conectan a Colombia con 28 países y 54 destinos internacionales, a través de 11 ciudades del país. Durante el primer semestre, se registraron 38.721 frecuencias y 7,3 millones de sillas ofertadas, con aumentos del 11,5 % y 13,8 %, respectivamente.

Este año también ha traído consigo la apertura de 18 nuevas rutas internacionales, de las cuales 8 ya están en operación. Entre ellas destacan los vuelos de GOL desde Brasilia y Manaos hacia Bogotá, los de avianca desde Dallas, Tampa y Córdoba, así como las nuevas conexiones de Aeroméxico entre Ciudad de México y Cartagena y Cali.

“La ampliación de la conectividad aérea es esencial para consolidar el crecimiento del turismo. Las nuevas rutas y frecuencias fortalecen la competitividad de nuestra oferta y acercan a Colombia a más viajeros en mercados estratégicos”, agregó Caballero.

Reconocimientos y logros aeroportuarios

La infraestructura aeroportuaria también impulsa el crecimiento del sector. El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue reconocido por séptima vez y cuarto año consecutivo como el mejor de Suramérica, según Skytrax. Además, logró posicionarse como el aeropuerto número uno en movimiento de pasajeros en la región, superando por primera vez a los de São Paulo y Ciudad de México.

Resultados turísticos en 2025

En lo corrido del año, los avances se reflejan en los resultados. Solo en el primer semestre de 2025, Colombia recibió 3,3 millones de visitantes no residentes, de los cuales más de 2,3 millones fueron extranjeros, lo que representa un crecimiento del 5,9 % interanual. Los ingresos por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros sumaron 2.865 millones de dólares, un aumento del 12,9 %.

En conjunto, según ProColombia, estas cifras confirman que el turismo se afianza como uno de los sectores estratégicos de la economía colombiana, no solo como principal generador de divisas no minero-energéticas, sino también como motor de desarrollo regional, respaldado en la conectividad aérea y la promoción internacional bajo la narrativa “Colombia, el País de la Belleza”.

