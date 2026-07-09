ONU Turismo e ITF lanzan plan para impulsar a las mujeres en el transporte turístico

El informe señala que las mujeres representan el 36 % del personal de la aviación, pero apenas el 6 % de los pilotos. Foto: Getty Images - Getty Images

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Las mujeres siguen enfrentando importantes barreras para acceder a empleos de calidad y cargos de liderazgo en el transporte turístico. Así lo revela el nuevo Informe mundial sobre las mujeres en el transporte turístico, presentado por la ONU Turismo y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, que también anunciaron un plan de acción conjunto para promover una mayor equidad de género en la industria.

El estudio ofrece, por primera vez, una radiografía global con datos desagregados por sexo sobre la participación femenina en los sectores aéreo, terrestre y acuático del transporte turístico. Los resultados evidencian que las mujeres continúan ampliamente subrepresentadas, especialmente en funciones técnicas, operativas y de dirección.

Entre los principales hallazgos, el informe señala que las mujeres representan el 36 % del personal de la aviación, pero apenas el 6 % de los pilotos. En el transporte terrestre de pasajeros, donde se concentra el 96 % de los trabajadores del transporte turístico, solo el 3 % de la fuerza laboral corresponde a mujeres. En el transporte acuático de pasajeros, la participación femenina alcanza apenas el 12 %, con una presencia limitada en cargos técnicos y de liderazgo.

Además de la baja representación, el informe identifica obstáculos persistentes relacionados con la seguridad, las condiciones laborales y la protección jurídica. Uno de cada cinco países aún no cuenta con legislación que proteja a los trabajadores frente al acoso en el lugar de trabajo.

Frente a este panorama, ONU Turismo y la ITF firmaron un plan de trabajo de tres años para poner en marcha el Plan de Acción sobre las Mujeres en el Transporte Turístico. La iniciativa contempla la participación de gobiernos, sindicatos, empleadores y otros actores del sector para fortalecer políticas con enfoque de género, mejorar las condiciones laborales, ampliar las oportunidades de formación y liderazgo, y reforzar los sistemas de medición y seguimiento.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, afirmó que el turismo debe ser un motor de oportunidades para todos. “Este informe nos proporciona los datos necesarios para actuar con precisión, y no solo con buenas intenciones. Nuestra responsabilidad ahora es garantizar que las mujeres que mantienen en movimiento a esta industria también puedan ayudar a dirigirla”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, destacó que el informe representa el inicio de un trabajo conjunto para reducir las desigualdades de género en el transporte turístico. Según explicó, el objetivo es convertir la evidencia recopilada en acciones concretas que impulsen una mayor inclusión de las mujeres en todos los niveles del sector.

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