¡Orgullo colombiano! El país gana en Cannes con una serie documental sobre turismo

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, y el vicepresidente de Turismo de ProColombia, Gilberto Salcedo, recibieron el galardón por la serie documental de turismo Finding Encanto. Foto: Cortesía ProColombia

La serie documental de turismo Finding Encanto, realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de ProColombia, fue galardonada, entre 900 propuestas de 88 países, con el prestigioso Delfín en la edición número 14 de los Cannes Corporate Media & TV Awards, que se celebraron en la ciudad costera francesa el 28 de septiembre. De Latinoamérica solo ganaron Colombia, Perú y Brasil.

Esta serie de seis capítulos cuenta la historia de seis extranjeros que realizaron un recorrido por las regiones del país y se conectaron con experiencias turísticas ligadas a la música, la gastronomía, la ancestralidad, el deporte, el arte y la biodiversidad.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó este logro. “Este es un reconocimiento que nos emociona mucho desde nuestro sector de comercio, industria y turismo, ya que el documental destaca lo que nos hace únicos y competitivos como destino turístico a través de una narrativa original y cautivadora. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, trabajamos por un turismo inclusivo, que destaque la belleza de nuestros destinos y beneficie a todos nuestros territorios”, aseguró.

Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, dijo que “ganar un premio de este nivel demuestra que nuestra estrategia de promoción, basada en contenido único, tiene la capacidad de conquistar los escenarios más prestigiosos del mundo y mostrar por qué Colombia es verdaderamente el país de la belleza”.

La funcionaria agregó que “logramos incluir estos seis capítulos en la programación de los canales TNT, Cinemax, Warner Channel y Discovery Channel, dirigidos a la audiencia latinoamericana y colombiana. Esto tuvo un impacto significativo, ya que generamos 16 millones de impresiones durante su emisión en abril y mayo de este año, además de una proyección especial el 20 de Julio”.

Los Cannes Corporate Media & TV Awards, fundados en 2010 por Filmservice International, premian anualmente las mejores películas corporativas, producciones de medios en línea y documentales del mundo en uno de los centros cinematográficos más importantes: en Cannes, Francia.

Es el único festival de cine corporativo que se celebra en esta ciudad y cuenta con un destacado jurado como ganadores de premios Óscar y Emmy. Este año, por ejemplo, uno de los jurados será el productor de cine Zbigniew Żmudzki, quien ganó en 2006 un Premio de la Academia por la película animada “Peter and the Wolf” o Maryam Ebrahimi, ganadora de un Emmy en 2014 por su documental “No Burqas Behind Bars” realizado en Afganistán.

La primera vez que se proyectó esta serie documental fue en Colombia Travel Mart 2023, la macrorrueda de turismo más importante del país. Su lanzamiento internacional se hizo en ITB Berlin y desde ahí, ha sido proyectada en las ferias de turismo más relevantes a nivel mundial como IMEX Frankfurt, en Alemania; IBTM Américas, en México; y WTM Latam, en Brasil, entre muchas otras.

Lo mejor de las seis regiones colombianas

En los seis capítulos, uno por cada viajero, se muestran experiencias turísticas ligadas a la música, la gastronomía, la ancestralidad, el deporte, el arte y la biodiversidad.

La música fue el concepto que se apropió el DJ británico Ollie Twist, quien ha participado en festivales como Glastonburry, Leeds, Boom Town, entre otros, y que fue el encargado de recorrer el Gran Caribe colombiano, dejando una mezcla de música electrónica inspirada en los sonidos de esta región.

Por otro lado, Adry del Rocío, artista muralista mexicana, y quien ha trabajado con marcas como Disney, Nike y Adidas, se conectó con la experiencia del arte e hizo un mural inspirado en la arquitectura, el arte y las artesanías colombianas, en un lugar de alto tráfico de turistas en un destino de los Andes Occidentales colombianos.

La gastronomía estuvo a cargo de la chef ghanesa Selassie Atadika, quien ha sido finalista del Basque Culinary World Prize y ha estado en la lista de los Best Chef Awards. Atadika estuvo conectándose con la región del Pacífico Colombiano y diseñó un menú de cinco pasos, inspirado en la gastronomía de esta zona, para ser ofrecido como plato emblemático por operadores turísticos.

El deporte se conectó con la estadounidense María Solís Belizaire, maratonista y fundadora de Latinos Run, un movimiento internacional que reúne a la comunidad latina alrededor del deporte. Solís desarrolló una ruta de entrenamiento en Colombia en los Andes Orientales para su comunidad en Estados Unidos.

La biodiversidad fue la experiencia turística que disfrutó el estadounidense Andy Austin, fotógrafo de naturaleza y aventura, que ha publicado sus trabajos en National Geographic, Traveler, Backpacker Magazine. Austin dejó 10 fotografías de la naturaleza de la Amazonía y Orinoquía para una exposición itinerante.

Finalmente, el escritor, guionista y periodista español Gabriel “Gabi” Martínez se adentró en el concepto de la ancestralidad al elaborar una crónica que narra la leyenda del jaguar que habita en el macizo colombiano. Martínez creó este contenido con la intención de publicarlo en un medio de comunicación.

