Orlando enciende la época de Navidad con 60 días llenos de eventos

Orlando cuenta con una encantadora temporada navideña en la que los parques temáticos, atracciones y hoteles del destino deslumbrarán a los visitantes durante 60 días de diversión. Desde nuevos eventos en los parques, experiencias gastronómicas inigualables, brillantes espectáculos de luces y actuaciones en vivo, los visitantes pueden disfrutar de la época más maravillosa del año con una completa gama de eventos para celebrar la temporada.

Aquí te decimos cuáles son los mejores eventos y lugares que simplemente no te puedes perder en Orlando para esta temporada de fin de año.

Parques temáticos

Mickey’s Very Merry Christmas Party

El tradicional show navideño vuelve a Magic Kingdom Park durante 25 noches (del 9 de noviembre al 22 de diciembre).

Este evento nocturno con entrada separada al parque ofrecerá festividades, incluyendo el espectáculo navideño “Mickey’s Most Merriest Celebration”, “Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade” y “Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks”.

Además de galletas, cacao y nieve de cortesía en Main Street, los visitantes podrán disfrutar de entretenimiento inspirado en “Frozen” con Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y los Snowgies en “Frozen Holiday Surprise”, una experiencia de entretenimiento totalmente nueva que iluminará el Castillo de Cenicienta con alegría navideña.

Christmas in the Wizarding World of Harry Potter

Regresa una de las experiencias más queridas de navidad en Orlando. Del 17 de noviembre al 31 de diciembre, el mundo de Harry Potter contará con espectáculos navideños de temporada y decoración festiva tanto en Hogsmeade, en Universal’s Islands of Adventure, como en el Callejón Diagon, en Universal Studios Florida. Una vez que caiga la noche en Hogsmeade, los visitantes podrán deleitarse con una espectacular proyección navideña en el Castillo de Hogwarts durante “La Magia de la Navidad en el Castillo de Hogwarts” en Universal’s Islands of Adventure.

Más allá de los parques

Holidays In Space de Kennedy Space Center

¡Starflake’s Holiday Voyage vuelve este año para Holidays in Space! Del 15 al 30 de diciembre de 2023, disfruta de un espectáculo nocturno proyectado en el enorme exterior de Gateway en el Kennedy Space Center.

Únete a este impresionante viaje con Starflake mientras viaja por las estrellas, la Tierra y más allá.

Además, este año vuelve el nuevo árbol favorito de 15 metros con más de 61.000 píxeles de luz, el nuevo Rocket Tree Trail patrocinado por L3Harris, cascanueces de astronautas de dos metros de altura, la albóndiga de la NASA convertida en adorno navideño y mucho más. Además, pronto se develarán decoraciones que traerán recuerdos imborrables y fotos favoritas.

Orlando Ballet’s: The Nutcracker

El Ballet de Orlando estrena una nueva producción de El Cascanueces, del 8 al 24 de diciembre, en el Steinmetz Hall del Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Será una versión imaginativa del cuento navideño más querido del mundo, con una coreografía totalmente nueva para crear una experiencia fresca y caprichosa con bolas de nieve gigantes, ratones extravagantes y algunas sorpresas de altos vuelos.

Experiencias mágicas

ICE! En Gaylord Palms: A Charlie Brown Christmas!

Gaylord Palms presenta ICE! con la Navidad de Charlie Brown (del 17 de noviembre al 3 de enero), donde los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo navideño inmersivo y lleno de historias, con esculturas de hielo más grandes que la vida real de escenas clásicas y personajes queridos recreados en tres dimensiones, junto con toboganes congelados, túneles y mucho más.

En esta experiencia única podrás deslizarte por toboganes de dos pisos de altura hechos de hielo puro, atravesar túneles y arcos de hielo inmersivos y adentrarse en coloridas escenas multisensoriales protagonizadas por sus personajes favoritos de Peanuts, como Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Sally, Linus y Peppermint Patty.

Now Snowing

Recurrente todos los días de la semana hasta el 31 de diciembre de 2023 en el Celebration Town Center se realiza este evento gratuito en el que hay nieve cayendo todas las noches a las 6:00, 7:00, 8:00 y 9:00 p. m. También habrá diversión invernal con paseos en carruajes tirados por caballos, paseos en tren para los niños, patinaje sobre hielo, villancicos y, por supuesto, fotos con el mismísimo Santa Claus. Allí puede hacer una parada para comer algo en los maravillosos restaurantes y comprar ese regalo secreto de Papá Noel en las numerosas tiendas exclusivas.

El país de las maravillas invernales de Eola

Inicie la temporada navideña en la celebración anual de iluminación de árboles de la ciudad de Orlando en Lake Parque Eola. Lo más destacado del evento es la iluminación del árbol de Navidad de 64 pies con 88.000 luces animadas. El evento incluirá presentaciones navideñas en el Anfiteatro Walt Disney, camiones de comida y un mercado navideño en International Plaza en Lake Eola Park. Diariamente hasta el 23 de diciembre de 2023 estará dispuesta esta decoración para fotos y mágicos momentos. La admisión es gratuita.

Orlando se transforma en un espectáculo deslumbrante durante la temporada navideña. Con eventos variados en parques temáticos, experiencias únicas y una atmósfera festiva vibrante, la ciudad ofrece una experiencia navideña incomparable. ¡Ven y sumérgete en la mágica celebración de la Navidad en Orlando!

