Pasaporte en Colombia sin cita: así es la nueva forma de tramitarlo más fácil

El pasaporte colombiano es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, algunas gobernaciones y en los consulados de Colombia en el exterior. Foto: El Tiempo

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Si necesita sacar, renovar o reponer su pasaporte con urgencia, ya no tendrá que enfrentarse al estrés de conseguir una cita. En un cambio que busca agilizar el trámite y reducir la intermediación, la Cancillería eliminó este requisito en sus sedes de Bogotá, permitiendo que los usuarios se acerquen directamente para realizar el proceso.

¿Cómo funciona esta nueva facilidad?

Con la eliminación de la cita previa, el trámite del pasaporte en Bogotá se simplifica: ahora, quien necesite expedirlo, renovarlo o reponerlo solo debe acercarse directamente a las sedes autorizadas y realizar el proceso de manera presencial.

La medida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y evitar el uso de intermediarios, ya que todo el procedimiento puede hacerse en un solo lugar, presentando los documentos requeridos y efectuando el pago en el momento.

Sedes sin cita en Bogotá: Centro (Calle 12 # 8-27) y Norte (Carrera 19 # 98-03).

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ojo, si usted se encuentra fuera de Bogotá, el trámite debe hacerse en la gobernación de su departamento o en un consulado en el exterior. En estos casos, algunas entidades sí exigen agendar cita previa, por lo que es recomendable consultar antes.

Además, quienes participaron en las elecciones legislativas del 8 de marzo pueden acceder a un descuento del 10 % si presentan el certificado electoral. En Bogotá, el pasaporte ordinario tiene un costo de $190.000, mientras que en otras regiones se debe sumar el impuesto departamental.

Por otro lado, tenga en cuenta que, aunque en Bogotá se eliminó la necesidad de agendar cita, la entrega del pasaporte suele realizarse aproximadamente 24 horas después de efectuado el pago.

Requisitos para sacar el pasaporte por primera vez

Presentar la cédula de ciudadanía vigente o la contraseña emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el caso de menores de edad , deben asistir acompañados por uno de sus padres o por su representante legal, quien deberá presentar su cédula de ciudadanía. Asimismo, se debe presentar una copia del registro civil de nacimiento .

Si cuenta con un pasaporte anterior, es recomendable llevarlo, aunque no es obligatorio.

Recuerde que en Bogotá, el pasaporte ordinario tiene un costo total de $190.000, mientras que el pasaporte ejecutivo asciende a $323.000, valores que ya incluyen el impuesto de timbre. Si desea conocer el valor en otras ciudades, aquí le decimos algunas de ellas.

¿Cómo funciona el nuevo modelo de pasaportes?

La implementación del nuevo pasaporte colombiano comenzará a partir del 1.° de abril de 2026 en un momento clave de facilidades migratorias. El cambio no será inmediato ni obligatorio para todos. La expedición se hará de forma progresiva, lo que significa que usted podrá seguir utilizando su pasaporte actual hasta la fecha de vencimiento sin ningún inconveniente para viajar o realizar trámites migratorios.

Este documento incorpora mejoras tanto en diseño como en seguridad. Por un lado, presenta una carátula renovada y páginas internas con ilustraciones inspiradas en la cultura, los paisajes, la flora y la fauna del país. Al mismo tiempo, incluye múltiples elementos para evitar falsificaciones y proteger la información personal. Entre ellos se encuentran:

Elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta.

Marcas de agua multitonal y microtextos.

Tintas metálicas y capas especiales de impresión.

Fotografía fantasma y sistemas de lectura mecánica.

Microchip de última generación con información encriptada.

Incluso, según lo anunciado por el Gobierno, el documento incluirá el himno nacional, que podrá ser reproducido mediante lectores especiales.

Tanto la Presidencia como la Cancillería han señalado que este nuevo modelo fue sometido a evaluaciones técnicas internacionales, con el objetivo de garantizar su seguridad, durabilidad y reconocimiento en otros países.

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