Perú Week llega por primera vez a Colombia con promociones imperdibles

Turista en aguas termales del Hotel Colca Lodge. Valle del Colca, Arequipa. Foto: © Enrique Castro-Mendívil / PROMPERÚ - Cortesía

Imagínese disfrutando de una cena gourmet en Lima, reconocida como la capital gastronómica de América; caminando por las calles históricas de Cusco o viviendo un picnic de lujo bajo las estrellas en las dunas de Ica. Estas y muchas más experiencias estarán al alcance de los colombianos gracias a la primera edición de Perú Week en Colombia, que se llevará a cabo del 12 al 26 de septiembre.

La iniciativa, liderada por PromPerú, busca acercar a los viajeros a los destinos más emblemáticos del país andino mediante promociones exclusivas en tiquetes y paquetes turísticos. Durante dos semanas, aerolíneas como LATAM, Avianca y JetSmart, junto a cerca de 20 agencias de viaje en Bogotá y Medellín, ofrecerán más de 40 planes hacia Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno. Los interesados podrán consultar todas las opciones a través de la página oficial www.peruweek.co.

“Con Peru Week los colombianos podrán vivir aventuras, compartir momentos especiales y disfrutar de una gastronomía única. Son dos semanas de promociones exclusivas para tener experiencias auténticas e inolvidables”, destacó Julio Polanco, consejero económico comercial de PromPerú en Colombia.

Crece el interés de los colombianos por Perú

La campaña llega en un momento de fuerte dinamismo en los viajes hacia el país vecino. Según cifras de PromPerú, entre enero y julio de 2025 viajaron más de 105 mil turistas colombianos, un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior. Con ello, Colombia se consolida como el quinto mercado emisor de visitantes hacia Perú, con un 6 % de participación en los arribos internacionales.

La mayoría de viajeros proviene de Cundinamarca (incluida Bogotá), Antioquia y Valle del Cauca. Suelen permanecer en promedio 7 noches, con un gasto estimado de USD $823 por estadía. La conectividad aérea también impulsa este flujo: actualmente existen 111 frecuencias semanales directas entre ambos países, operadas por LATAM, Avianca, JetSmart y Wingo.

Una apuesta regional con resultados

Perú Week ya se ha realizado con éxito en países como Chile, Brasil y Argentina, y este 2025 aterriza por primera vez en Colombia con el objetivo de reforzar los lazos turísticos y culturales entre ambas naciones.

Con su propuesta, PromPerú busca que más colombianos se animen a descubrir la diversidad cultural, arqueológica y gastronómica de la tierra de los incas, viviendo experiencias únicas que combinan historia, naturaleza y tradición.

