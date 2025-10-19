¿Piensa visitar México? Chihuahua es un destino rico en arquitectura e historia

Chihuahua está en el norte de México. Su capital lleva el mismo nombre. Foto: Cortesía Ah Chihuahua

Mientras que con la mano izquierda toma el volante, con la derecha señala. Apunta hacia todos lados y habla. Habla de historia. Habla de geografía. Habla del clima. De este último, señala, “después de tres años de sequía, por fin ha vuelto a llover”. Lo dice, aunque afuera del vehículo hay un sol que abraza cada rincón de la tierra. Lo dice, aunque en el cielo no se asome ni una sola nube. Dice, explica y cuenta, porque es el conductor y también es guía, es la memoria de un estado en el que ha habitado toda su vida: Chihuahua.

Son los primeros días de septiembre y la van que maneja se va acercando a la ciudad. La distancia entre el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y el hotel Quality Inn, de la capital del estado norteño, muestra en su mayoría un escenario casi desértico, con mesetas que combinan tonos ocres con verdes más o menos oscuros. Sí, ha llovido y la naturaleza empieza a germinar, a manifestarse, sobre el suelo y las montañas.

Chihuahua es el estado, y ese mismo nombre lleva su capital. Aunque recientemente se le agregó la palabra Heroica, como un reconocimiento al rol de la ciudad en la historia reciente de México. Una vez adentrados en su centro histórico suena de nuevo la voz del conductor, del guía.

“La construcción del Palacio de Gobierno de Chihuahua se remonta al siglo XIX. Es un edificio histórico, pues aquí fue fusilado el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y una importante parte de la historia del país se narra por medio de los murales que nos rodean”, dice, señalando la obra del muralista mexicano Aarón Piña.

El lugar lleva arte en sus ventanas. Hay esculturas y más pinturas. Allí se encuentra la Cámara del Congreso del estado, es la sede del poder Ejecutivo de Chihuahua. Es fácil perderse en las palabras, en la explicación del guía mientras se revive la historia a través de las diferentes formas de arte que alberga el lugar. La entrada al público es gratuita, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Es miércoles, y pocas personas caminan por el centro de la ciudad. Son más o menos las cuatro de la tarde y el sol va perdiendo su intensidad. Su luz emite un tono cada vez más naranja, más ocre. El cielo es cada vez más azul. Frente a nosotros, un enorme portón. Rejas verdes, no muy altas. Detrás de ellas, una mansión. Antigua. En un tono crema que se hace rosado por la cercanía del atardecer. Es la Quinta Gameros.

“La mansión fue construida a principios del siglo XX. Está inspirada en una que el ingeniero Manuel Gameros vio durante uno de sus viajes a Francia. Se inspiró en ella e incluso envió a su arquitecto para hacerla tal cual a la que le gustó en Europa. Su construcción terminó el mismo año en el que inició la Revolución Mexicana, en 1910”, explica el guía.

La mansión es un viaje en el tiempo. Sus formas, ángulos, detalles y contrastes exigen minutos de observación, de reflexión, de unir la imagen con la historia que el guía cuenta. Su preservación es llamativa. A pesar de haberse erguido hace más de un siglo, tiene pocas señales de vejez. Impregna una sensación casi romántica. Hoy es un espacio para eventos… además del fondo de las postales de las quinceañeras de la ciudad.

Actualmente, en todo el estado de Chihuahua, habitan unos cuatro millones de personas. Cerca de un millón viven en la capital. El clima es templado en septiembre, con temperaturas de entre 15 y 25 grados. Para esta misma fecha el cielo está, en su mayoría, despejado. No hay un vuelo directo entre Bogotá y Chihuahua, por eso para llegar hay que tomar una escala, por ejemplo en Cancún.

Se acerca la hora de la cena y caminamos al hotel. El guía habla de la gastronomía. Dice que el estado tiene como uno de sus platos tradicionales la machaca con huevo -básicamente carne seca con huevo a la que se le puede agregar tomate o chile-. También, agrega, la carne asada y las gorditas de maíz o de harina.

Unos minutos antes de llegar al lugar de hospedaje, los más de 40 metros de altura de la Catedral Metropolitana de Chihuahua llama nuestra atención. Es el eje de una pequeña plaza, como en la mayoría de las poblaciones con tradición colonial.

Tiene un estilo barroco. Fue terminada en 1826, y es el templo sede de la Arquidiócesis de Chihuahua. Está en la Plaza de Armas de Chihuahua. Sobresalen sus torres, así como el alto nivel de detalle de las columnas interiores y las portadas laterales. Es, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos del estado.

Al atardecer la luz del sol que se va crea leves sombras e impregna un tono ocre a cada edificio del centro histórico. Hay quienes miran hacia el cielo y reflexionan. Piensan en cualquier cosa. En todo. O en nada. Solo se pierden. Durante esos minutos que tarda en extinguirse el brillo y llegar la noche.

