¿Planea un viaje a Miami? Estos son algunos de los eventos que no se puede perder

Con una programación única y magníficos lugares para cenar y alojarse, el Greater Miami Convention & Visitors Bureau presenta el nuevo programa Primavera en Miami. Foto: Pixabay.

La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB) presenta su nueva programación “Primavera en Miami”, y da la bienvenida a visitantes de todos los orígenes y estilos de vida para experimentar un calendario diverso de eventos culturales y acontecimientos que tendrán lugar en todo el destino.

“Esta primavera, Miami y Miami Beach presentan una temporada de eventos que son tan diversos como el público al que damos la bienvenida”, dijo David Whitaker, presidente y CEO del Greater Miami Convention & Visitors Bureau. Y agregó: “Nos enorgullecemos de ser inclusivos y dar la bienvenida a personas de todos los orígenes y estilos de vida. Especialmente esta primavera estamos ofreciendo una programación que deleitará a los visitantes de diversos intereses”.

Como parte de la primavera en Miami, el programa Miami Beach Live vuelve en 2023 con un mes lleno de programación de fitness y estilo de vida que incluye clases de fitness crunch de cortesía todos los fines de semana, así como:

Semana I (del 4 al 6 de marzo): United First Responders Music Fest, Friday Night movie, activaciones de Nike y Winter Party, en Lummus Park.

Semana II (10-12 de marzo): Podrá ver a algunos de los jugadores olímpicos de voleibol más célebres del mundo en la King of the Courts Crown Series y disfrutar de las activaciones de Nike.

Semana III (17-20 de marzo): Art on the Drive, una experiencia carnavalesca de Miami presentada por el Club Kiwanis de la Pequeña Habana, tomará Ocean Drive con música en directo, entretenimiento infantil y más de 100 artistas que mostrarán sus obras de arte, artesanía y mucho más en un festival callejero de lujo. Los entusiastas del voleibol también podrán disfrutar de torneos de la Asociación de Profesionales del Voleibol (AVP), que celebra su aniversario número 40, el torneo de voleibol Surf & Turf de la FIU y The Monster Obstacle Course también traerá mega toboganes para todas las edades. La semana incluye el torneo Model Volleyball, que se celebra en las arenas de Miami Beach desde 2010 y se ha convertido en un acontecimiento de renombre mundial. El evento gratuito está abierto al público y cuenta con las mejores agencias de modelos, incluyendo Next, CGM, Elite, Ford, Select, Front, Source, Runways y Dorothy Combs compitiendo en el torneo de voleibol de playa mixto.

Semana IV (24-26 de marzo): Disfruta participando o viendo el Miami Beach Fitness Festival powered by HYROX, y música en directo todas las noches.

En el programa primavera en Miami se incluye el programa inaugural Rainbow Spring LGBTQ, que presenta los eventos más populares del destino, como el Winter Party Festival, el Miami Beach Pride, el OUTshine LGBTQ+ Film Festival, Sizzle y muchos más.

En colaboración con la ciudad de Miami Beach y un variado grupo de instituciones, el Instituto Aspen vuelve con un evento de varios días que reúne a responsables políticos mundiales y locales durante Aspen Ideas: Clima (6-9 de marzo).

Los entusiastas de la música no querrán perderse la 17ª edición anual de Jazz in the Gardens (11 y 12 de marzo) , considerado uno de los acontecimientos anuales de jazz y R&B en directo más importantes del mundo. Mary J. Blige, The Roots (con T-Pain como invitado especial), SWV, Stokely y Mark Allen Felton figuran en el cartel, así como H.E.R, The Isley Brothers, Rick Ross, Johnathan McReynolds y Mike Phillips. También actuarán grupos y músicos locales durante todo el fin de semana.

Otros acontecimientos musicales a tener en cuenta son Ultra Music Festival (24-26 de marzo) y Miami Music Week (21-26 de marzo).

Otros eventos previstos para el resto de la temporada son Miami Dade County Youth Fair (del 16 de marzo al 9 de abril), Coconut Grove Food & Wine Festival (19 de marzo), Miami Open (del 19 de marzo al 2 de abril), Miami Tech Week (del 31 de marzo al 2 de abril), eMerge Americas Conference (del 20 al 21 de abril) y muchos más.

Los visitantes que estén planeando activamente un viaje a Miami y Miami Beach ya pueden acceder al sitio web recién relanzado (en nueve idiomas) en MiamiandMiamiBeach.com. El sitio ofrece innovadoras experiencias inmersivas para profundizar en la historia y búsquedas ultrarrápidas en el sitio, así como etiquetas de palabras clave para temas de interés. Los organizadores de reuniones tendrán acceso a funciones mejoradas, como listados detallados de socios y acceso a información sobre espacios para reuniones, planos y galerías de imágenes, y podrán buscar hoteles y lugares de reunión.

Por su parte, el sitio web del programa SpringInMiami.com será el portal de todos los eventos e información sobre lo que ocurra durante la temporada.

