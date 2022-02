Planes en hoteles, restaurantes y al aire libre para celebrar San Valentín

En Bogotá, Hilton Bogotá Corferias: para todas las parejas interesadas en los ambientes únicos y los espacios en los que puede divertirse libremente, su mejor opción experiencias como el primer Flirty Friday del año, bajo el formato All You Can Eat en estaciones temáticas y bebidas ilimitadas. “Celebraremos San Valentín de la mejor manera. Tendremos shows especiales, una ambientación maravillosa, diferentes platos para deleitar a su compañía especial y la cuota musical de la mano del DJ Jorge Santos”, comentó John Freudenthaler, gerente general de Hilton Bogotá Corferias.