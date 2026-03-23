¿Por qué es festivo el 23 de marzo en Colombia y en qué otros países se celebra?

Conozca cuáles serán los días festivos en marzo de 2023. Foto: Pixabay

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En Colombia, los festivos suelen sentirse más como una oportunidad para descansar que como una fecha para recordar su origen. Sin embargo, cada uno tiene una historia detrás que explica por qué aparece en el calendario y por qué, en muchos casos, se mueve para crear los conocidos puentes.

Marzo trae un solo festivo, pero no por eso es menor. El lunes 23 se convierte en una pausa en medio del mes que reúne tradición religiosa y una conmemoración actual, una combinación que muchos pasan por alto mientras disfrutan del descanso.

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¿Por qué es festivo el 23 de marzo?

El lunes 23 de marzo es festivo en Colombia por la conmemoración del Día de San José, una fecha de origen religioso que tradicionalmente se celebra el 19 de marzo para honrar al esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Esta jornada hace parte del calendario litúrgico de la Iglesia Católica como la Solemnidad de San José, una de sus celebraciones más representativas, aunque no exista un registro exacto que determine por qué se fijó en ese día.

En el país, sin embargo, esta conmemoración se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que reorganizó varios festivos con el fin de crear puentes, facilitar el descanso y promover el turismo interno.

Más allá de su sentido religioso, la fecha también ha adquirido un significado adicional, ya que en Colombia se asocia con la celebración del Día del Hombre, lo que le da un carácter doble dentro del calendario.

¿En otros países también se celebra el 23 de marzo?

Sí, pero no por las mismas razones. Aunque el 23 de marzo no tiene un significado universal, en distintos países coincide con conmemoraciones muy diferentes, que van desde hechos históricos hasta celebraciones nacionales.

En Argentina, por ejemplo, ocurre algo particular: el 23 de marzo de 2026 no es un feriado oficial, sino un día no laborable con fines turísticos, lo que permite extender el descanso hasta el martes 24 de marzo, que sí es feriado nacional, ya que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esta es una fecha clave para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar (1976–1983) y mantener viva la exigencia de justicia. A diferencia de un feriado, el día no laborable no implica pago doble y la decisión de trabajar o no depende del empleador.

Por otro lado, en Pakistán el 23 de marzo sí es una fiesta nacional. Se celebra el Día de Pakistán, que conmemora la Resolución de Lahore de 1940, un momento decisivo en el camino hacia la creación de un Estado independiente para los musulmanes del subcontinente, así como la adopción de su primera Constitución en 1956. Es un día festivo en todo el país, marcado por desfiles, actos oficiales y celebraciones que resaltan su identidad nacional.

Festivos restantes en Colombia

Abril

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo

Mayo 1: Día del trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Julio 20: Día de la Independencia

Agosto

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre

Octubre 12: Día de la Raza

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

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