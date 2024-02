Primer “Hot Sale” de 2024: 65 % de descuento en más de 200 destinos

El primer Hot Sale de 2024 tendrá más de 1.500 ofertas en diferentes categorías y serán más de 80 marcas participantes. Foto: Getty Images

¿Pensando en viajar? Prepare sus maletas porque Viajes Falabella confirmó su participación en el Hot Sale, así lo confirmó la agencia multicanal que, además, extenderá los descuentos de la web y la app, a los 35 puntos de venta físicos ubicados en Colombia. Esta jornada de descuentos promovida por la Cámara de Comercio Electrónico será el reemplazo del reconocido Cyberlunes, la primera de las dos ediciones que tendrá en 2024 se llevará a cabo del 1 al 5 de marzo.

En 2023 la agencia logró superar en un 30 % las reservas obtenidas durante la misma jornada de marzo de 2022. “Estamos convencidos que con nuestra participación en el Hot Sale los colombianos pueden acceder a muchos beneficios y cumplir sus sueños de viajar. En esta oportunidad en Viajes Falabella tendremos hasta un 65 % de descuentos en paquetes, tiquetes aéreos, circuitos, cruceros, arriendos de autos, alojamientos y actividades”, confirma Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella a nivel nacional.

Este Hot Sale será una gran oportunidad para quienes están pensando en tomarse vacaciones o deciden hacer alguna escapada aprovechando los fines de semana que incluyen festivos. La jornada tendrá más de 1.500 ofertas en diferentes categorías y serán más de 80 marcas participantes, Viajes Falabella como una de ellas.

Así puede aprovechar los descuentos

Realice las búsquedas con fecha abierta

Si cuenta con flexibilidad en cuanto a las fechas de viaje, seleccione en la página la opción “todavía no he decidido la fecha” de esta forma podrá conocer los mejores precios junto con ofertas para diferentes fechas que podrían funcionar. Tenga en cuenta que en muchos destinos viajar entre semana es más económico que hacerlo el fin de semana. Si hace sus búsquedas en días no convencionales, podrá encontrar mejores opciones de precios.

Más productos, mejor precio

Viajes Falabella ha trabajado en tener todo un abanico de posibilidades para los viajeros, de esta forma podemos ofrecer paquetes turísticos, con los que todos siempre obtendrán un descuento significativo. Al sumar, por ejemplo, tiquete aéreo y alojamiento, se termina ahorrando en el valor total del viaje. Si además se incluyen otros productos como automóvil o actividades en destino, saldrá mucho más barato que comprar cada uno por separado.

No tema a las escalas

Aunque algunos las consideran molestas, un viaje con escalas puede reducir el costo del tiquete, sobre todo en los vuelos internacionales. Además, es una oportunidad para explorar en familia los aeropuertos de destinos que nunca ha visitado.

También recomiendan a los clientes reservar con anticipación una cita por videollamada con un Asesor y así asegurar un espacio para realizar consultas y comprar con las primeras ofertas que se acaban rápidamente.

