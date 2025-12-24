Programación de la Feria de Cali 2025 por días: eventos, invitados y conciertos

Feria de Cali 2024 Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Si está pensando en viajar a Cali para despedir el año, prepárese para una experiencia que se vive con todos los sentidos. La capital de la salsa se transforma en un verdadero maremoto de música, baile y emoción que invita a saltar, reír y dejarse llevar por el ritmo.

¿Por qué? Pues la Feria de Cali llega con más fuerza que nunca y con una propuesta pensada para que nadie se quede por fuera: una fiesta que se expande por la ciudad, toma las calles y conecta barrios, comunas y corregimientos bajo un mismo pulso festivo.

Y es que este año la feria adopta un modelo descentralizado bajo el lema “Feria Pa’ Todos”, liderado por el alcalde Alejandro Eder y gestionado por Fabio Alberto Botero de Corfecali. La programación incluye actividades en los 15 corregimientos y 22 comunas de la ciudad, con gran parte de acceso gratuito o con zonas abiertas al público, buscando llevar la celebración a todos los rincones de la capital vallecaucana y fortalecer el tejido cultural urbano.

¿Qué podrá ver aquí?

La edición número 68 de la Feria de Cali arranca el jueves 25 de diciembre con el tradicional Salsódromo, un desfile espectacular y único que recorre la Autopista Suroriental desde la carrera 56 hasta el puente de la carrera 39.

Este evento reúne lo mejor de lo mejor, pues cientos de bailarines, escuelas de baile y orquestas se presentaran en una celebración colorida que honra la salsa como símbolo identitario de la ciudad. Además, ese mismo día comienzan las actividades de la Feria Rural y Comunera, espacios diseñados para el encuentro familiar y comunitario desde temprano en la tarde.

El 26 de diciembre continúa la fiesta colorida y musical con el Desfile “Fiestas de Mi Pueblo”, un recorrido lleno de comparsas y carrozas donde los municipios del Valle del Cauca exhiben su riqueza cultural y tradiciones folclóricas. También regresa el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en las Canchas Panamericanas, un espacio gratuito para los amantes de la música salsa acompañado de eventos gastronómicos en distintas zonas de la ciudad, consolidando la diversidad de opciones para todos los gustos.

El viernes 27 será particularmente intenso con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos durante el día, donde se podrán admirar joyas del patrimonio automotor del Valle y Colombia.

Eso sí, toda la feria es gratuita, excepto el esperadísimo Super Concierto en el estadio Pascual Guerrero, que contará con la participación estelar de Marc Anthony, Victor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García, Javier Vásquez, Anddy Caicedo y Luis Alfonso, entre otros artistas de talla internacional.

El domingo 28 de diciembre no baja la calidad ni el ánimo del evento, por lo que deberá preparar sus pies y sacar mucha energía, ya que se presenta el Desfile del Carnaval de Cali Viejo, un evento que evoca las raíces y el espíritu festivo del barrio antiguo de la ciudad. A través de comparsas coloridas, música, danzas y carrozas, este desfile busca revivir la historia, costumbres y personajes emblemáticos de la capital vallecaucana, manteniendo viva la tradición y memoria colectiva de sus habitantes.

Una de las novedades destacadas de esta edición es La Clave Audio Bar, un espacio que reinterpreta la tradición de las casetas ferias, convirtiendo la música en el eje central de la experiencia con un diseño de sonido envolvente, curaduría musical en alianza con Billboard y presentaciones de artistas como Zion, Javier Vásquez y Manuela Morales.

Los últimos días de feria, 29 y 30 de diciembre, el protagonismo lo tendrá el Barrio Obrero, donde resurge la tradición del “Agüelulo”, un histórico espacio de salsa y encuentro comunitario.

Además, por primera vez, este sector contará con la “Calle de la Feria” en la zona de la calle 25, donde se realizarán diversos conciertos al aire libre con orquestas nacionales e internacionales, complementando las casetas del Acuaparque de la Caña, el Bulevar de Oriente y el barrio Mariano Ramos.

Programación completa

Aquí le mostramos toda la programación de la Feria de Cali 2025, con fechas, horas y actividades para que no se pierda nada de esta fiesta. Pero ojo: si quiere conocer el mapa, los códigos de entrada y consejos útiles para disfrutar al máximo cada evento, deberá visitar este enlace.

Jueves 25 de diciembre

4:00 p. m. – 12:00 a. m.: Salsódromo | Autopista Suroriental (Cra. 53 a Cra. 41)

Todo el día: Feria Rural y Comunera |

Av. 2B Norte, calle 75 Norte (Comuna 2)

Cra. 2 con calle 62, Polideportivo Los Almendros (Comuna 5)

Cra. 46 entre calles 54 y 51 (Comuna 15)

Parqueadero Secretaría del Deporte (Comuna 19)

Cancha múltiple Cabecera La Elvira

Cancha Comunidad Yanaconas, Los Andes (vereda Cabuyal)

Viernes 26 de diciembre

2:00 p. m. – 7:00 p. m.: Fiesta de mi Pueblo | Autopista Suroriental (Cra. 53 a Cra. 41)

10:00 a. m. – 1:00 a. m.: Casetas 2025 | Acuaparque de la Caña

2:00 p. m. – 2:00 a. m.: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas | Unidad Deportiva Jaime Aparicio

Todo el día – Feria Rural y Comunera:

Cra. 5N #46B-31 (Comuna 4)

Calle 72A con Cra. 7C (Comuna 7)

Calle 16 con Cra. 44 (Comuna 10)

Parque Recreativo Aguablanca (Comuna 11)

Polideportivo Cabecera Pichindé

Cancha Cabecera El Hormiguero

Sábado 27 de diciembre

2:00 p. m. – 7:00 p. m.: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos | Autopista Suroriental (Transv. 29 a Cra. 70)

10:00 a. m. – 1:00 a. m.: Casetas 2025 | Acuaparque de la Caña

2:00 p. m. – 2:00 a. m.: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas | Unidad Deportiva Jaime Aparicio

3:00 p. m. – 1:00 a. m.: Aguelulo del Obrero | Barrio Obrero

Todo el día – Feria Rural y Comunera:

Cl. 71 con Cra. 1C, Barrio San Luis (Comuna 6)

Cra. 27 con Cl. 33C, Antigua Motomía (Comuna 12)

Cra. 58 con Cl. 13E, Parque Primero de Mayo (Comuna 17)

Plazoleta El Saladito

Cancha Saavedra Galindo, Escuela La Paz

Cancha La Coquera, Navarro

Calle 12 Oeste, sector La Y, Montebello

Domingo 28 de diciembre

2:00 p. m. – 7:00 p. m.: Carnaval de Cali Viejo | Autopista Suroriental (Cra. 53 a Cra. 41)

10:00 a. m. – 1:00 a. m.: Casetas 2025 | Acuaparque de la Caña

7:00 p. m. – 10:00 p. m.: Actividades culturales | Bulevar del Oriente

2:00 p. m. – 2:00 a. m.: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas | Unidad Deportiva Jaime Aparicio

3:00 p. m. – 1:00 a. m.: Aguelulo del Obrero | Barrio Obrero

Todo el día – Feria Rural y Comunera:

Cra. 31 entre Cl. 41 y 42 (Comuna 13)

Cra. 70 con Cl. 1C (Comuna 18)

Polideportivo Valle del Lili (Comuna 22)

Plaza Principal Felidia

Cancha Sagrado Corazón, La Castilla

Parque Cabecera Villa Carmelo

Lunes 29 de diciembre

4:00 p. m. – 1:00 a. m.: Casetas 2025 | Polideportivo Mariano Ramos

7:00 p. m. – 10:00 p. m.: Actividades culturales | Bulevar del Oriente

2:00 p. m. – 2:00 a. m.: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas | Unidad Deportiva Jaime Aparicio

4:00 p. m. – 2:00 a. m.: Calle de la Feria | Calle 25 (Cra. 11B a 11D)

Todo el día – Feria Rural y Comunera:

Barrio Libertadores (Comuna 3)

Calle 36 con Cra. 11B (Comuna 8)

Polideportivo Marroquín I (Comuna 14)

Diagonal 51, oeste (Comuna 20)

La Vorágine, Pance

Coliseo IE Golondrinas

Martes 30 de diciembre

4:00 p. m. – 1:00 a. m.: Casetas 2025 | Polideportivo Mariano Ramos

7:00 p. m. – 10:00 p. m.: Actividades culturales | Bulevar del Oriente

2:00 p. m. – 2:00 a. m.: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas | Unidad Deportiva Jaime Aparicio

4:00 p. m. – 2:00 a. m.: Calle de la Feria | Calle 25 (Cra. 11B a 11D)

Todo el día – Feria Rural y Comunera:

Av. 4A Oeste con Cl. 19 (Comuna 1)

Cra. 23 entre Cl. 13 y 15 (Comuna 9)

Calle 33 con Cra. 68, Ciudad 2000 (Comuna 16)

Calle 123 con Cra. 28D4 (Comuna 21)

Cancha Principal La Leonera

Cabecera Plan Km 3, La Buitrera

