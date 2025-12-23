Año Nuevo en Perú: tres destinos imperdibles para recibir el 2026

Foto: Arequipa. / Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Falta solo una semana para que termine el año y, si no quiere despedirlo en cualquier lugar, Perú puede ser una grata sorpresa. Y es que entre montañas andinas, ciudades coloniales y la inmensidad del Pacífico, el país se prepara para recibir el 2026 con celebraciones únicas y grandes que combinan tradición, fiesta y paisajes.

Es por esto que aquí le presentamos tres destinos, seleccionados por PromPerú, la agencia oficial de turismo del país, como algunos de los mejores escenarios para vivir el cambio de año. Lima, Arequipa e Ica ofrecen experiencias distintas, que van desde celebraciones urbanas y gastronómicas hasta encuentros con la naturaleza y tradiciones ancestrales, lo que los convierte en opciones atractivas para diferentes tipos de viajeros.

Además, estos destinos se destacan por su conectividad. Pues Perú se encuentra a solo tres horas de vuelo desde Bogotá y a tres horas y media desde Medellín o Cartagena, lo que lo hace ideal tanto para escapadas cortas como para vacaciones más largas.

Arequipa

Si quiere un destino interesante, Arequipa, capital colonial de la región homónima en Perú, se distingue por dos cosas: por su entorno dominado por tres volcanes y por su arquitectura barroca construida en sillar, una piedra volcánica blanca que le da identidad a su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, esto la vuelve una de las ciudades más visitadas del país.

Y es que recorrer sus calles es caminar por un museo al aire libre, con casonas, iglesias y lugares emblemáticos como el Monasterio de Santa Catalina. Además, tiene sus tradicionales picanterías, donde se disfruta la gastronomía local.

¿Lo mejor? El Año Nuevo se celebra de forma especial en la Plaza de Armas, punto de encuentro de locales y visitantes vestidos de amarillo, rodeados de música, baile y fuegos artificiales bajo la mirada del volcán Misti.

Eso sí, si quiere una experiencia más tranquila, el Valle del Colca ofrece ceremonias ancestrales y entornos naturales únicos. En esta zona también destacan el Cañón del Colca, el avistamiento de cóndores, las aguas termales, sus pueblos tradicionales y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, hogar de alpacas y vicuñas.

Lima

Aquí hemos hablado de Lima, una ciudad de múltiples colores y contrastes. Para quienes buscan vivir una noche verdaderamente única, la capital peruana se luce con celebraciones que van desde elegantes cenas de gala y fiestas en hoteles, bares y discotecas de Miraflores y Barranco, hasta encuentros masivos en el Malecón, donde los fuegos artificiales iluminan el Pacífico, o en las playas del sur de la ciudad.

Según PromPerú, Lima invita a recorrer su centro histórico, dejarse llevar por el ambiente bohemio de Barranco y disfrutar de caminatas frente al mar, todo enmarcado por una vida nocturna diversa, apta para todos los gustos.

Ica

A unas cuatro horas al sur de Lima se encuentra Ica, una región que combina mar, desierto y tradición. Sus playas y acantilados con vistas al océano Pacífico, junto a una variada oferta hotelera —muchos frente al mar—, la convierten en un destino ideal para recibir el Año Nuevo. Hoteles y resorts organizan celebraciones con orquestas o DJ, cenas especiales y brindis con pisco, la bebida emblemática del Perú que se produce en esta zona y que puede conocerse a fondo a través de la Ruta del Pisco.

La región también destaca por sus atractivos naturales y culturales. La Reserva Nacional de Paracas sorprende con su imponente paisaje de playas, islas, acantilados y desiertos, mientras que las islas Ballestas permiten observar lobos marinos, pingüinos de Humboldt y numerosas aves.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.