Programación del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos por días

Cuando febrero se acerca, Barranquilla empieza a latir con más fuerza: las calles se llenan de música, los tambores marcan el ritmo y miles de colores anuncian que el Carnaval está por comenzar.

Es el momento de preparar la mejor pinta, la actitud más festiva y los pasos de baile que acompañarán una de las celebraciones culturales más grandes de Colombia la cual se realizará del 14 al 17 de febrero, donde la tradición, la alegría y la creatividad se mezclan en desfiles, comparsas y danzas que convierten a la ciudad en un escenario de fiesta que contagia a propios y visitantes.

¿Qué podrá ver?

El Carnaval de Barranquilla 2026 llega con una agenda que combina tradición, música y grandes desfiles que mantienen viva una de las celebraciones culturales más importantes del país. Durante varios días, la ciudad se transforma en un escenario donde las danzas, las comparsas y las expresiones folclóricas toman las calles y convocan a miles de asistentes.

Entre los eventos centrales se encuentran la Batalla de Flores, desfile histórico organizado por primera vez en 1903, y el Desfile del Rey Momo, figura incorporada oficialmente al Carnaval en 1995 y que continúa representando el espíritu festivo de la celebración. Ambos recorridos reúnen carrozas, danzas tradicionales y agrupaciones que reflejan la diversidad cultural de la región.

La programación continúa con la Gran Parada de Tradición, un evento que concentra danzas patrimoniales y expresiones folclóricas que hacen parte de la memoria cultural del Carnaval, seguido por la Gran Parada de Comparsas, espacio dedicado a propuestas coreográficas contemporáneas y comparsas de fantasía que dialogan con las manifestaciones tradicionales.

La agenda también incluye eventos musicales y culturales como Baila la Calle, el Festival de Orquestas, el Gran Concierto del Carnaval, el Festival de Letanías, el Encuentro de Comedias y la Elección y Coronación de la Reina Popular, actividades que amplían la celebración hacia distintos escenarios de la ciudad y fortalecen la participación ciudadana.

El cierre simbólico de la fiesta llegará con el tradicional Desfile de Joselito, acto que marca el final del ciclo festivo y despide el Carnaval hasta el año siguiente. Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, continúa consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de Colombia.

Programación por días

Jueves 12 de febrero

6:00 p. m.: Noche del Río / Baila la Calle | Par Vial Carrera 50

Viernes 13 de febrero

8:00 p. m.: Coronación de los Reyes del Carnaval | Estadio Romelio Martínez

5:00 p. m.: Baila la Calle / Noche de Orquestas | Par Vial Carrera 50

Sábado 14 de febrero

11:00 a. m.: Batalla de Flores | Vía 40

2:00 p. m.: Desfile del Rey Momo | Calle 17

5:00 p. m.: Baila la Calle / Noche de Orquestas | Par Vial Carrera 50

7:00 p. m.: Gran Concierto del Carnaval | Estadio Romelio Martínez

Domingo 15 de febrero

12:00 m.: Gran Parada de Tradición | Vía 40

5:00 p. m.: Baila la Calle / Festival de Orquestas | Par Vial Carrera 50

6:00 p. m.: Festival de Letanías | Barrio Abajo

Lunes 16 de febrero

12:00 m.: Gran Parada de Comparsas | Vía 40

5:00 p. m.: Encuentro de Comedias | Parque Almendra

7:00 p. m.: Elección y Coronación de la Reina Popular 2026 | Plaza de la Paz

Martes 17 de febrero

3:00 p. m.: Desfile de Joselito | Carrera 54 hasta Barrio Abajo

