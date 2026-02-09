Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Programación del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos por días

El Carnaval de Barranquilla se prepara para vivir entre música, color y una tradición que transforma la ciudad en una gran fiesta colectiva.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
09 de febrero de 2026 - 09:11 p. m.
Como gran novedad, regresarán 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.
Como gran novedad, regresarán 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.
Foto: Carnaval de
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cuando febrero se acerca, Barranquilla empieza a latir con más fuerza: las calles se llenan de música, los tambores marcan el ritmo y miles de colores anuncian que el Carnaval está por comenzar.

Es el momento de preparar la mejor pinta, la actitud más festiva y los pasos de baile que acompañarán una de las celebraciones culturales más grandes de Colombia la cual se realizará del 14 al 17 de febrero, donde la tradición, la alegría y la creatividad se mezclan en desfiles, comparsas y danzas que convierten a la ciudad en un escenario de fiesta que contagia a propios y visitantes.

Vínculos relacionados

El efecto Bad Bunny y el turismo en Puerto Rico: qué puede visitar en esta isla
Copa Mundial 2026 impulsa el turismo deportivo: aumentan 55 % las reservas desde Colombia
En fotos: Mapiripán, Meta, el destino natural que debe conocer en Colombia

¿Qué podrá ver?

El Carnaval de Barranquilla 2026 llega con una agenda que combina tradición, música y grandes desfiles que mantienen viva una de las celebraciones culturales más importantes del país. Durante varios días, la ciudad se transforma en un escenario donde las danzas, las comparsas y las expresiones folclóricas toman las calles y convocan a miles de asistentes.

Entre los eventos centrales se encuentran la Batalla de Flores, desfile histórico organizado por primera vez en 1903, y el Desfile del Rey Momo, figura incorporada oficialmente al Carnaval en 1995 y que continúa representando el espíritu festivo de la celebración. Ambos recorridos reúnen carrozas, danzas tradicionales y agrupaciones que reflejan la diversidad cultural de la región.

La programación continúa con la Gran Parada de Tradición, un evento que concentra danzas patrimoniales y expresiones folclóricas que hacen parte de la memoria cultural del Carnaval, seguido por la Gran Parada de Comparsas, espacio dedicado a propuestas coreográficas contemporáneas y comparsas de fantasía que dialogan con las manifestaciones tradicionales.

La agenda también incluye eventos musicales y culturales como Baila la Calle, el Festival de Orquestas, el Gran Concierto del Carnaval, el Festival de Letanías, el Encuentro de Comedias y la Elección y Coronación de la Reina Popular, actividades que amplían la celebración hacia distintos escenarios de la ciudad y fortalecen la participación ciudadana.

El cierre simbólico de la fiesta llegará con el tradicional Desfile de Joselito, acto que marca el final del ciclo festivo y despide el Carnaval hasta el año siguiente. Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, continúa consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de Colombia.

Programación por días

Jueves 12 de febrero

  • 6:00 p. m.: Noche del Río / Baila la Calle | Par Vial Carrera 50

Viernes 13 de febrero

  • 8:00 p. m.: Coronación de los Reyes del Carnaval | Estadio Romelio Martínez
  • 5:00 p. m.: Baila la Calle / Noche de Orquestas | Par Vial Carrera 50

Sábado 14 de febrero

  • 11:00 a. m.: Batalla de Flores | Vía 40
  • 2:00 p. m.: Desfile del Rey Momo | Calle 17
  • 5:00 p. m.: Baila la Calle / Noche de Orquestas | Par Vial Carrera 50
  • 7:00 p. m.: Gran Concierto del Carnaval | Estadio Romelio Martínez

Domingo 15 de febrero

  • 12:00 m.: Gran Parada de Tradición | Vía 40
  • 5:00 p. m.: Baila la Calle / Festival de Orquestas | Par Vial Carrera 50
  • 6:00 p. m.: Festival de Letanías | Barrio Abajo

Lunes 16 de febrero

  • 12:00 m.: Gran Parada de Comparsas | Vía 40
  • 5:00 p. m.: Encuentro de Comedias | Parque Almendra
  • 7:00 p. m.: Elección y Coronación de la Reina Popular 2026 | Plaza de la Paz

Martes 17 de febrero

  • 3:00 p. m.: Desfile de Joselito | Carrera 54 hasta Barrio Abajo

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

Carnaval de Barranquilla 2026:

Carnaval de Barranquilla

Barranquilla

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.