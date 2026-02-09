Copa Mundial 2026 impulsa el turismo deportivo: aumentan 55 % las reservas desde Colombia

El turismo deportivo, particularmente el fútbol, es un motor económico de rápido crecimiento. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El turismo deportivo se ha consolidado como uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la industria turística global. Según un informe reciente de Grand View Research, el mercado mundial de turismo deportivo fue valorado en aproximadamente USD 803.9 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 2.776,7 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 16,8 % entre 2026 y 2033.

El fútbol representó en 2025 la mayor participación dentro de este mercado, con cerca del 37,6 % de los ingresos totales, lo que subraya el peso de eventos de gran escala como la Copa Mundial en la dinámica del turismo internacional. Además, estimaciones del sector indican que el turismo vinculado a eventos deportivos representa alrededor del 10 % del turismo global, manteniendo crecimientos de dos dígitos hacia el cierre de la década.

En ese contexto, Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, se consolida como uno de los principales motores de viaje para los colombianos en 2026. A pocos meses del inicio del torneo, cientos de aficionados ya han organizado su participación en el evento deportivo más seguido del planeta.

Pensando en esto, Viajes Falabella compartió un nuevo análisis sobre el comportamiento de las reservas realizadas desde Colombia hacia las ciudades sede del campeonato. La agencia multicanal reportó un crecimiento del 55 % en las reservas hacia los países anfitriones entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

“Hoy evidenciamos un crecimiento significativo en las reservas hacia los países sede del Mundial. Bogotá registra un incremento del 160 %, Medellín del 195 % y Cali del 176 % frente al mismo periodo de 2025. Además, encontramos que el 64 % de los viajes corresponden a parejas, el 22 % a grupos de más de tres personas y el 14 % a viajeros individuales, quienes desde ya se preparan para vivir la experiencia mundialista”, aseguró Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella.

Aumento de reservas según los partidos de Colombia

El comportamiento de las reservas también refleja un aumento conforme se acercan las fechas de los encuentros de la Selección Colombia en la fase de grupos.

Para el 17 de junio, cuando el combinado nacional disputará su primer partido ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, las reservas han aumentado un 45 %. En Guadalajara, donde Colombia jugará el 23 de junio ante un rival proveniente del repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), el incremento supera el 102 %.

Finalmente, hacia Miami, sede del esperado encuentro frente a Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium, las reservas registran un crecimiento del 76 % frente al año anterior.

Aunque los viajes comenzaron a planificarse desde agosto de 2025, la compañía confirmó que noviembre y diciembre fueron los meses de mayor volumen de reservas.

“Ante la alta demanda que generan este tipo de eventos deportivos, siempre recomendamos planificar y reservar con suficiente anticipación, así como optar por paquetes turísticos que incluyen vuelos, alojamiento y actividades en destino, ya que pueden representar un importante ahorro para los viajeros”, concluyó Figueroa.

Opciones para acompañar a Colombia

Algunos de los paquetes turísticos que se ofrecen durante los partidos de la Selección Colombia son:

Debut de Colombia: 17 de junio de 2026 (Ciudad de México)

Paquete de 4 noches y 5 días con alojamiento en el Hotel Riazor Aeropuerto, vuelos desde Bogotá con escala en Panamá (Copa Airlines) y regreso en Avianca con escala en Medellín. Incluye visita cultural a Xochimilco, Coyoacán y la Casa Frida Kahlo con almuerzo. Desde USD 2.105 por persona, con impuestos y cargos incluidos.

Segundo partido: 23 de junio de 2026 (Guadalajara)

Plan de 4 noches y 5 días (21 al 25 de junio) con alojamiento en el Guadalajara Plaza Ejecutivo, vuelos ida y regreso desde Bogotá con Aeroméxico (escala en Ciudad de México) y tour a la Destilería de Tequila con opción José Cuervo. Desde USD 2.280 por persona, con impuestos y cargos incluidos.

Tercer partido: 27 de junio de 2026 (Miami)

Paquete de 4 noches y 5 días con alojamiento en el Iberostar Waves Miami Beach, vuelo ida con Arajet vía Santo Domingo y regreso directo con American Airlines. Incluye crucero por Miami con recorrido por las mansiones de famosos y el horizonte de la ciudad. Desde USD 2.095 por pareja, con impuestos y cargos incluidos.

