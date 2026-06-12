Prográmese para la Feria de Montería 2026: eventos y fechas

La feria genera más de 20 mil empleos temporales y dinamiza la economía en más de COP 60 mil millones. Foto: Gobernación de Córdoba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el pasado 5 de junio y hasta el próximo 15 de junio, Montería se convierte en el escenario de la 64.ª Feria Nacional de la Ganadería, una celebración que reúne tradición, cultura, negocios, gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Más allá de la programación cultural y recreativa, el evento se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Córdoba. Según destacó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, esta edición se proyecta como una de las más exitosas de los últimos años gracias a su impacto en el turismo, el comercio y la generación de empleo.

“Es una fiesta que nos llena de orgullo y, lo más importante, mueve la economía. Genera más de 20 mil empleos temporales y dinamiza la economía en más de COP 60 mil millones. Cuando un turista llega a Córdoba se benefician el taxista, el mototaxista, el vendedor ambulante, el restaurante, el bar y el hotel”, afirmó el mandatario.

Le puede interesar: El pueblo conocido como “campo pelado” en Colombia: ¿qué visitar y cómo llegar?

Programación de la Feria de Montería 2026 día por día

Viernes 12 de junio

Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz

Juzgamiento hembra de la raza Brahman (8:00 a.m. a 3:30 p.m. - Pista principal).

Vaquería de Lazo (4:00 p.m. a 10:00 p.m. - Pista de Vaquería).

Juzgamiento Ángeles, Mulares y Paso Fino Colombiano (P4) (4:00 p.m. a 12:00 a.m. - Pista principal).

Carpa académica

Lanzamiento oficial del Plan Caribe Energético RAP Caribe (9:00 a.m.).

Foro Económico Internacional “Visiones que transforman empresa, territorio y turismo” (11:00 a.m.).

Calles de Montería

Gran Parada Folclórica Infantil (3:00 p.m. - Salida desde la Calle 27 con Avenida Circunvalar).

Cuadra Cerrada (6:00 p.m. - Calle 29 entre carreras 1 y 2).

Sábado 13 de junio

Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz

Juzgamiento machos de la raza Brahman (8:00 a.m. a 3:30 p.m. - Pista principal).

Concurso de barras y barriles (9:00 a.m. a 12:00 m. - Pista de Vaquería de Lazo).

Exhibición raza Wagyu (10:00 a.m. a 12:00 m. - Pista alterna).

Juzgamiento de ovinos (1:00 p.m. a 6:00 p.m. - Pista ovinos).

Concurso Chanda Raíces Mejor Mostrador Infantil Juvenil de la raza Cebú (3:00 p.m. a 5:00 p.m. - Pista alterna).

Vaquería de Lazo (4:00 p.m. a 10:00 p.m. - Pista de Vaquería).

Juzgamiento Trocha Colombiana (P3) (4:00 p.m. a 12:00 a.m. - Pista principal).

Calles de Montería

Gran Desfile de Carrozas Reales (3:00 p.m. - Salida desde la Calle 27 con Avenida Circunvalar).

Estadio de Béisbol 18 de Junio

Gran Concierto de Feria (7:00 p.m.).

Domingo 14 de junio

Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz

Juzgamiento raza Nelore y Parada de Campeones raza Brahman (8:00 a.m. a 3:30 p.m. - Pista principal).

Exposición Canina (9:00 a.m. a 12:00 m. - Carpa académica).

Exhibición raza Wagyu (9:00 a.m. a 12:00 m. - Pista alterna).

Juzgamiento de Beefmaster (9:00 a.m. a 3:30 p.m. - Pista principal).

Juzgamiento de ovinos (10:00 a.m. a 6:00 p.m. - Pista ovinos).

Competencia Vaquería de Lazo (10:00 a.m. a 10:00 p.m. - Pista de Vaquería).

Parada de Campeones Ovinos (11:00 a.m. - Pista principal).

Concurso Ovejitos (3:00 p.m. - Pista ovinos).

Juzgamiento Trote y Galope (P1) (4:00 p.m. a 12:00 a.m. - Pista principal).

Pueblito Cordobés

Recorrido de candidatas al Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería (11:00 a.m.).

Velada de elección y coronación del Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería (7:00 p.m.).

Lunes 15 de junio

Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz