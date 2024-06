Prográmese: pueblos con fiestas de San Juan y San Pedro este fin de semana

Fiestas de San Juan y San Pedro 2024. Esta es la agenda de la ‘Rodadita’ Foto: instagram corporsanpedro

Las festividades de San Juan y San Pedro, arraigadas profundamente en la cultura colombiana, son momentos de celebración, tradición y encuentro comunitario que trascienden lo puramente religioso para convertirse en verdaderas expresiones culturales. Cada año, en diversos pueblos y ciudades a lo largo del país, estas festividades llenan las calles con coloridos desfiles, danzas folclóricas, música tradicional y rituales que remontan sus raíces a prácticas ancestrales. Colombia se viste de fiesta para honrar a San Juan y San Pedro, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia única donde la devoción religiosa se fusiona armónicamente con la alegría festiva.

👀🌎📄 (Lea también: Guía de viaje en Córdoba: una ruta por el Valle del Sinú)

Historia de las fiestas de San Juan y San Pedro

Las festividades de San Juan y San Pedro, con sus raíces en las tradiciones cristianas de España, tienen un profundo significado cultural que se entrelaza con antiguas prácticas paganas relacionadas con el solsticio de verano. San Juan Bautista, venerado como el santo patrono de este momento celestial que marca el día más largo del año en el hemisferio norte, ha sido celebrado desde tiempos inmemoriales en España. En las regiones que ahora son Tolima y Huila, antes de la llegada de los colonizadores españoles, las comunidades indígenas también honraban este ciclo natural con sus propios rituales vinculados a la naturaleza y los ciclos agrícolas. Este legado ancestral fue cristianizado con la figura de San Juan Bautista y la festividad de su nacimiento el 24 de junio, seguida por la conmemoración de San Pedro y San Pablo el 29 del mismo mes.

Durante el siglo XX, estas festividades en Tolima y Huila adquirieron mayor relevancia, convirtiéndose en momentos emblemáticos de encuentro y celebración para las comunidades locales. A través del arte y las festividades, se construyeron espacios de paz y cohesión social, donde las tradiciones se mantienen vivas hasta el día de hoy. Estos eventos no solo son ocasiones para expresar la identidad cultural, sino también para fortalecer los lazos comunitarios, perpetuando así un patrimonio cultural único que sigue siendo valorado y celebrado por generaciones.

👀🌎📄 (Lea también: Copa América 2024: ¿De dónde son los futbolistas de la selección de Colombia?)

A continuación, podrá la programación del epicentro principal durante las festividades de San Juan y San Pedro

Neiva

La capital del departamento del Huila en Colombia ofrece una rica variedad de experiencias turísticas, especialmente en cuanto a comida y gastronomía. Se destacan productos como el bocadillo de guayaba, elaborado con pulpa de guayaba y panela. Además, el sancocho de gallina, el aguardiente cañaveral también tienen un lugar de honor. Además de la comida, Neiva tiene otros atractivos turísticos como el Parque Santander, la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, y el Puente de la Ortiga.

Esta es la programación para este fin de semana.

Sábado 29 de junio

10:00 a.m. Desfile folclórico de candidatas al Reinado del Bambuco por la ruta del Recorrido Oficial de los Desfiles

12:00 p.m. Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’

2:00 p.m. Desfile en traje campesino Reinado Nacional del Bambuco. Ruta: Recorrido Oficial de Desfiles

6:00 p.m. Gran Desfile Nocturno por el Recorrido Oficial de Desfiles.

Domingo 30 de junio

5:00 a.m. Alborada San Pedro, recorrido en chiva por las comunas de Neiva con banda sanjuanera y pólvora. Finaliza en el Monumento de la Gaitana, comunas de Neiva.

9:00 a.m. Feria Los Sabores del Huila en el Recinto Ferial ‘La Vorágine’.

9:00 a.m. Feria Artesanal en el Recinto Ferial y Centro de Convenciones.

10:00 a. m. Encuentro de Compositores Huilenses en el Teatro Pigoanza.

10:30 a.m. Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas en el Parque de la Música.

4:00 p.m. Encuentro de Danzas Folclóricas en el Parque de la Música.

8:00 p.m. Coronación Reina Nacional del Bambuco 2024 en el Parque de la Música.

8:00 p.m. Concierto de Ana Gabriel, que compartirá escenario con Carín León, Silvestre Dangond, Yeison Jiménez, Jessie Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’

Lunes 1 de julio

9:00 a.m. Premiación Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en el Recinto Ferial.

10:30 a.m. Feria Artesanal Ana María Bernal en el parque de la Música.

11:00 a.m. Rueda de prensa Reina Nacional del Bambuco en el Hotel Neiva Plaza.

Si bien Neiva es el epicentro principal de las festividades de San Juan y San Pedro, el departamento del Tolima también celebra importantes fiestas de San Juan y San Pedro.

Ibagué

Durante las festividades de San Juan y San Pedro, Ibagué, la capital del departamento del Tolima, se transforma en un centro vibrante de celebración y tradición.

Viernes 28 de junio

3:00 p.m. Encuentro Internacional del Folclor con la participación de delegaciones de Perú, Ecuador, Bolivia y República Dominicana en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo con entrada gratuita.

3:00 p.m. Festival de Festivales en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo con entrada gratis.

8:00 p.m. Noche de Fantasía del Encuentro Nacional del Folclor en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo con entrada gratis.

Sábado 29 de junio

10:00 a.m. Desfile autos clásicos y antiguos, el recorrido irá desde el Panóptico por la calle 10, carrera Tercera, calle 15, descendiendo por la carrera Quinta hasta la calle 60, para finalmente llegar al Centro Comercial La Estación donde estarán exhibidos estos autos y se premiarán a los mejores atuendos de época de sus pilotos.

8:00 p.m. Segundo encuentro de improvisación de música popular en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo con la presentación de Lokillo Flórez.

8:00 p.m. Concierto Ibagué 50 años, contará con la participación de artistas como Silvestre Dangond, Grupo Niche, Andy Rivera, Sergio Vargas, Los de Juancho y el tolimense Juan Carlos Zarabanda, este evento si tiene costo el ingreso.

Domingo 30 de junio

10:00 a.m. Desfile Nacional del Folclor que arrancará en centro de la ciudad con un recorrido por la carrera Tercera hasta la calle 15 donde se tomará la carrera Quinta y hasta la calle 42.

7:00 p.m. Elección y coronación de la reina Nacional del Folclor en el Coliseo Mayor con entrada libre

Lunes 1 de julio

10:00 a.m. Feria Agropecuaria, Industrial y Bovina grado ‘A’ en el Coliseo Mayor. Allí cerca de 60 emprendedores del campo y más de 300 animales harán parte de la exposición bovina, pero los visitantes también podrán disfrutar de especies menores como equinos, ovinos, caprinos, conejos, curíes, hámster, caninos y peces.

Por último, todo el fin de semana los ciudadanos podrán disfrutar de los tablados populares en el barrio Especial El Salado y la Cancha el Danubio en el barrio Ricaurte.

El Espinal

Durante las festividades de San Juan y San Pedro, El Espinal se llena de color y música con desfiles folclóricos, bailes típicos como el bambuco y manifestaciones culturales que destacan la riqueza del folclore tolimense.

Viernes 28 de junio

6:00 p.m. Presentación musical de Kneos en el Polideportivo municipal

7:00 p.m. Presentación del grupo musical Gran Escala en el Polideportivo municipal

8:00 p.m. Presentación del grupo musical Frenéticos en la Vereda Pueblo Nuevo

8:00 p.m. Presentación de una artista sorpresa traída por la Fábrica de Licores del Tolima

Sábado 29 de junio

5:00 a.m. Desfile Alborada que sale del parque Barrio Libertador

9:00 a.m. Gran desfile de fantasía de las candidatas al Reinado Nacional del San Pedro, con presentaciones de Agrupaciones Nacionales de Danza. Saldrá del Coliseo Magdalena y llegará a la Tarima de eventos Barrio Caballero y Góngora.

12:00 p.m. Concurso de la mejor Lechona Espinaluna en la Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima, donde los visitantes podrán deleitarse con este plato típico mientras disfrutan de shows musicales y concursos.

3:00 p.m. Desfile en traje de baño y baile en privado de las candidatas al Reinado Nacional del San Pedro en El Espinal y Ejecución Dancística del Bambuco Fiestero en el lugar Rey Pez.

3:00 p.m. Primer Concurso Municipal de intérpretes de Música Tradicional Campesina en homenaje a José Villalba

8:00 p.m. Cuarto Festival de Orquestas en la Tarima de eventos del Barrio Caballero y Góngora

Domingo 30 de junio

5:00 a.m. Desfile Alborada que sale del parque Libertador

9:00 a.m. Gran desfile de fantasía de las candidatas al Reinado Nacional del San Pedro, con presentaciones de Agrupaciones Nacionales de Danza. Saldrá del Coliseo Magdalena y llegará a la Tarima de eventos Barrio Caballero y Góngora.

2:00 p.m. Entrevista con el jurado calificador del Reinado Nacional, en la Casa de la Cultura

4:00 p.m. Recorrido turístico con las candidatas nacionales, visita a centros vacacionales, centros comerciales y plazoletas

5:00 p.m. Presentación del Bambuco Fiestero San Pedro en El Espinal, Velada de Elección y Coronación de la Reina Nacional del San Pedro 2024-2025. Además, desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado Nacional de San Pedro en El Espinal y Ejecución Dancística del Bambuco Fiestero de San Pedro en El Espinal, en el Coliseo Balkanes.

8:00 p.m. Quinto Festival de Orquestas en la Tarima de eventos del Barrio Caballero y Góngora

Lunes 1 de julio

9:00 a.m. Desfile empresarial con la participación de Las Reinadas (Infantil Categoría A, B, C, Reina Institucional, Municipal y Nacional del San Pedro). Sale desde el Coliseo Magdalena y llega a la tarima de eventos Barrio Caballero y Góngora.

Honda

Municipio ubicado en el departamento del Tolima. Durante las festividades de San Juan y San Pedro, Honda ofrece una serie de características que enriquecen esta celebración.

Sábado 29 de junio

8:00 a.m. Bienvenida a todos los turistas al terminal de transporte, con una presentación de la Escuela de Danzas Aires Folclóricos del Magdalena, hasta las 12 p.m.

2:00 p.m. Plaza del libro en la Trilladora Gualí hasta las 8:00 p.m.

8:00 p.m. Madera Jazz en el Teatro Unión, con una obra artística. La asistencia a este evento tiene un costo de $60.000 COP.

Domingo 30 de junio

7:00 a.m. Feria Gastronómica Tradicional Tolimense en la Plaza de Mercado de Honda Tolima, con presentaciones de la Papayera, Son Pelayero, Aires Folclóricos del Magdalena, chirimía de William Niño, Grupo Añoranzas, Banda de Veteranos de Honda y Caritas Felices.

2:00 p.m. Plaza del libro en la Trilladora Gualí hasta las 8:00 p.m.

Lunes 1 de julio

3:00 P.M. Súbete al tren de la cultura, presentaciones de danzas folclóricas en la antigua estación del tren B. Alto San Juan de Dios

Si usted está en Bogotá, puede dirigirse a alguno de los siguientes pueblos que también tendrá celebraciones de San Juan y San Pedro.

Útica

Municipio que se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca. Está localizado en la región central del país, aproximadamente a unos 110 kilómetros al noroeste de Bogotá. Útica es conocido por su belleza natural, paisajes montañosos y por ser un destino turístico para quienes disfrutan del ecoturismo y actividades al aire libre en la región.

Viernes 28 de junio

12:00 p.m. Cabalgata infantil, inicia en el Parque Principal y tiene un Premio al Caballito más creativo

2:00 p.m. Cabalgata con un recorrido que sale de la vereda El Curapo, avanza por la vía principal del barrio la granja a llegar a la esquina del banco agrario y subir por la vía principal hasta el sector palomino. Luego toman la vía principal, subiendo hasta la esquina de la Flota Santafe, para girar a la derecha en la cancha de fútbol 7,

8:00 p.m. Presentación oficial de los Candidatos al Reinado del Bambuco Municipal en la tarima del Parque Principal

9:00 p.m. Orquesta combinación internacional D.J. Showman en el Parque Principal

Sábado 29 de junio

7:00 a.m. Reto Fit Candidatas en el Parque Principal con Zumba para el público

2:00 p.m. Desfile de Carrozas y Candidatas a reinado, en las principales calles del municipio, con la participación de grupos de danzas y agrupaciones musicales.

5:30 p.m. Presentación Grupos de danzas invitados en el Parque Principal.

7:00 p.m. Presentación Traje Artesanal en el Parque Principal

9:00 p.m. Orquesta Sabro San DJ Showman en el Parque Principal

Domingo, 30 de junio

7:00 a.m. Mercados campesinos en el Parque Principal

9:00 a.m. Celebración Día del Campesino en el Parque Principal

10:00 a.m. Misa Campal en el Parque Principal

2:00 p.m. Presentación Danza Internacional en el Parque Principal

5:30 p.m. Elección y Coronación Reina del Bambuco

8:00 p.m. Elección y Coronación Reina del Bambuco de la categoría juvenil en el Parque Principal

10:00 p.m. Orquesta empresa de licores de Cundinamarca en el Parque Principal

12:00 a.m. Parranda vallenata Daniel Brochero en el Parque Principal

Lunes 1 de julio

2:00 p.m. Caravana Reinas del Bambuco Útica 2024 en las calles del municipio

7:00 p.m. Juventud vallenata académica Harold Ortega

9:00 p.m. Fiesta de Integración Uticense ‘Los Caimanes del Rionegro’ en el parque principal

Viotá

Municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Está ubicado en la región central del país, al sureste de Bogotá, a unos 80 kilómetros al sur de Bogotá, en dirección hacia el departamento de Meta.

Viernes 28 de junio

6:00 p.m. Muestra cultural del grupo de danzas municipal en el Parque Principal

8:00 p.m. Imposición de bandas candidatas XXX en el Reinado Departamental del Café

10:00 p.m. Orquesta cortesía cervecería Bavaria Koddy Sensation Fenew La Promesa con Animación D.J.

Sábado 29 de junio

5:00 a.m. Retreta Musical en el parque principal

8:00 a.m. Recorrido y Prueba de Barismo Candidatas XXX Reinado Departamental del Café en la Escuela de Café Vereda Bajo Palmar

9:00 a.m. Apertura del Mercado Campesino y Feria Agroindustrial en el Parque Principal

11:00 a.m. Cabalgata en la Finca Tayrona en el barrio La Vega

4:00 p.m. Muestra cultural, artística y danzas en el parque principal

8:00 p.m. Presentación Candidatas en Traje de Baño y Vestido de Fantasía XXX Reinado departamental del café

10:00 p.m. Orquesta banda Karranga es la Orquesta Colombia All Star ex niche y ex guayacán

Domingo 30 de junio

5:00 a.m. Retreta musical en el parque principal

8:00 a.m. Entrevista candidatas XXX Reinado departamental del café

11:00 a.m. Desfile de Carrozas Candidatas XXX Reinado departamental del café - Color fest del hospital municipal al parque principal

2:00 p.m. Encuentro de Bandas Sinfónicas del Festival de Danzas Folclóricas en el parque principal

7:00 p.m. Ceremonia de Elección y Coronación XXX Reinado Departamental del Café junto a Bandas y Danzas Folclóricas en el parque principal

10:00 p.m. Aldo Romero y su Orquesta Grupo Internacional Kvrass en el Parque Principal

Lunes 1 de julio

7:00 p.m. Presentación de Artistas en el parque principal

9:00 p.m. Orquesta Los Alfa Ocho y el cantante de música popular Alzate

Nimaima

Municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Está ubicado en la región central del país, específicamente en la provincia de Gualivá. Nimaima se encuentra aproximadamente a unos 90 kilómetros al noroeste de Bogotá. Es conocido por sus paisajes naturales, clima agradable y por ser un destino turístico para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza en la región de Cundinamarca.

Viernes 28 de junio

3:00 p.m. III Mujer Gigante Fest en el parque principal

5:00 p.m. Apertura del Mercado Campesino en el parque principal

7:00 p.m. Show Harlystas en el parque principal

Sábado 29 de junio

4:00 p.m. Cabalgata de Integración Regional desde el parque principal por todo el municipio

5:00 p.m. Encuentro regional de danzas en el parque principal

8:00 p.m. Súper Concierto con artistas como Hernán Gómez, Rolando Ochoa y Zona 8, Orquesta Internacional San Candela, Wilder Mozilla, Sergio Vargas, Cristian Nodal, Tropa Carranguera, Tropa Desmadre, en el parque principal

Domingo 30 de junio

12:00 p.m. Cabalgata infantil en el parque principal

Lunes 1 de julio

12:00 p.m. Exposición Murales de Trabajo en el parque principal

Cachipay

Municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Está ubicado en la provincia de Sabana Occidente, aproximadamente a unos 65 kilómetros al suroeste de Bogotá, la capital colombiana. Es conocido por sus paisajes montañosos, clima agradable y por ser un lugar tranquilo para el turismo rural y de naturaleza en la región de Cundinamarca.

Viernes 28 de junio

11:30 a.m. Juzgamiento y premiación en la plaza de las ferias

8:00 p.m. Baile popular y batall de DJ’S en la tarima principal

Sábado 29 de junio

5:30 a.m. Amanecer Peñagruno en el parque principal

10:00 a.m. Festival Canino en el parque principal

11:00 a.m. Atención a caballistas en la hacienda Mesitas de Santa Inés

12:00 p.m. Gran cabalgata en homenaje a los campesinos

1:30 p.m. Desfile cabalgata infantil

7:00 p.m. Estrellas del merengue con un baile popular de la Orquesta Sound 37 del Ejército Nacional con el DJ Willy Flechas y la Banda Tequila SB

Domingo 30 de junio

5:30 a.m. Amanecer peñangruno en el parque principal

11:00 a.m. Desfile banda marcial en el parque principal

3:00 p.m. Concurso de Émulos en el parque principal

7:00 p.m. Presentación de Progeroces de la Carranga, el DJ Willy Yoko, Lenny, Walter Martínez y su Orquesta Golden 79

Lunes 1 de julio

5:30 a.m. Amanecer Peñanegruno en el parque principal

8:00 a.m. Exposición de Arcos Frutales y Artesanales con el acompañamiento Show Trova y Humor con cacerola

10:00 a.m. Juegos Autóctonos y celebración fiesta del campesino en la tarima principal

12:00 p.m. Atención a los campesinos y premiación de Arcos en la tarima principal

1:00 p.m. Presentaciones culturales en la tarima principal

4:00 p.m. Espectáculo Central Música Popular con Jimmy Gutíerrez, Orquesta ‘San Latino’, Vallenato Alto Voltaje.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.