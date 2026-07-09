Puentes festivos: planes diferentes para descubrir Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín

En Colombia, los puentes festivos son una oportunidad para viajar, descansar y descubrir nuevos destinos. Foto: Pixabay

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Los puentes festivos hacen parte de la manera en que millones de colombianos entienden el descanso. Son la oportunidad para visitar familiares, hacer una escapada de pocos días o conocer un destino cercano sin necesidad de tomar largas vacaciones. Esta costumbre se fortaleció a partir de la Ley Emiliani de 1983, que trasladó varios días festivos al lunes para facilitar fines de semana extendidos y, con ello, impulsar el turismo interno.

Este año el calendario suma una fecha adicional con el festivo asociado a la celebración de la Virgen de Chiquinquirá, que dará lugar a un nuevo puente el próximo 13 de julio, una ocasión para explorar ciudades desde perspectivas distintas a las tradicionales

Cada vez más viajeros buscan experiencias que les permitan acercarse a la cultura local, conversar con quienes habitan los destinos y descubrir historias que normalmente quedan fuera de los circuitos turísticos. En ese contexto, plataformas como Airbnb han desarrollado propuestas como Airbnb Originals, experiencias guiadas por anfitriones locales que ponen el foco en la identidad de cada lugar.

Cartagena: una ciudad que también se cuenta a través de sus memorias

Aunque el centro histórico y las murallas siguen siendo los principales atractivos de Cartagena, la ciudad también puede recorrerse desde su patrimonio cultural y su memoria colectiva.

Algunas experiencias invitan a conocer cómo la fotografía y el registro audiovisual han documentado la evolución de la ciudad y de quienes la habitan, mientras otras utilizan la gastronomía como una forma de entender las tradiciones que han moldeado la identidad cartagenera. Más que una visita turística, la propuesta busca conectar con las historias que siguen vivas en los barrios y en las cocinas locales.

Cali: naturaleza a pocos kilómetros del centro

A menos de 20 kilómetros del centro de Cali, el Bosque Nuboso de San Antonio ofrece un paisaje completamente distinto al ambiente urbano. Allí, senderos rodeados de niebla, aves y vegetación nativa permiten descubrir otra cara de la capital vallecaucana.

Entre las experiencias disponibles se encuentran recorridos guiados por habitantes del territorio, que combinan caminatas de interpretación ambiental con desayunos campesinos y relatos sobre la biodiversidad y la conservación del ecosistema. Una alternativa para quienes buscan que un puente festivo también sea una oportunidad para conectarse con la naturaleza.

Bogotá: bajar el ritmo para descubrir la ciudad

La capital suele recorrerse entre el tráfico, las jornadas laborales y la rutina. Sin embargo, un fin de semana largo puede convertirse en el momento ideal para explorar su oferta artística y cultural.

Una opción es participar en un recorrido por galerías y espacios de arte en El Nogal, guiado por una artista local que comparte la historia, evolución y propuestas contemporáneas que hoy hacen parte de la escena cultural bogotana. La experiencia ofrece una manera diferente de caminar la ciudad y acercarse a sus expresiones artísticas actuales.

Para quienes prefieren involucrarse directamente en el proceso creativo, también existe la posibilidad de participar en un taller de arte inmersivo donde la música y la pintura se encuentran. La actividad propone explorar la relación entre sonido, color y expresión personal en un estudio artístico de la ciudad.

Medellín: entender la transformación desde las voces de sus habitantes

La transformación de Medellín suele explicarse a partir de grandes proyectos urbanos y reconocimientos internacionales. Sin embargo, otra forma de entender la ciudad es escuchando las historias de quienes han impulsado ese cambio desde sus propios territorios.

Entre las Experiencias Airbnb Originals hay recorridos liderados por un emprendedor que, tras un accidente que cambió su vida, desarrolló soluciones de movilidad inclusiva y hoy comparte su historia con los visitantes. También hay experiencias que acercan a los viajeros a iniciativas comunitarias que han contribuido a transformar distintos barrios de la ciudad, mostrando cómo el trabajo colectivo ha fortalecido el tejido social.

Más allá de sus lugares emblemáticos, Medellín se revela como una ciudad que se descubre a través de las voces de quienes la han construido y continúan reinventándola día a día.

En un país donde los puentes festivos se han convertido en parte de la cultura de viaje, estas propuestas muestran que no siempre es necesario recorrer largas distancias para vivir una experiencia diferente. A veces basta con cambiar la manera de mirar una ciudad para descubrir las historias, los sabores y las personas que le dan sentido al destino.

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