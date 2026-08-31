¿Qué es el desnivel positivo y negativo y cómo calcularlo?

Gracias a sus paisajes de montaña y cercanía con el Páramo de Ocetá, el pueblo se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan senderismo, naturaleza y tranquilidad. Foto: Road Trip Colombia

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¿Alguna vez ha visto una ruta y no ha entendido qué significa eso de “desnivel positivo” o “desnivel negativo”? Estos datos aparecen con frecuencia cuando se planea una caminata, pero entenderlos es más sencillo de lo que parece y puede ayudarle a saber qué tan exigente será el recorrido.

¿Qué es un desnivel?

Según explica Vamos de Senderismo, para entender qué tan exigente puede ser un recorrido no basta con conocer su distancia. También es necesario tener en cuenta factores como el tipo de terreno, el ritmo del grupo, la climatología y, especialmente, el desnivel acumulado.

Pero, ¿qué significa exactamente? El desnivel hace referencia a la diferencia de altura que se presenta entre los distintos puntos de una ruta, es decir, cuánto se sube y cuánto se baja durante el recorrido.

Por ejemplo, si una caminata comienza a 200 metros sobre el nivel del mar y llega a un punto ubicado a 600 metros, se han ganado 400 metros de altura. Sin embargo, las rutas de montaña rara vez son una subida continua: suelen tener ascensos, descensos y tramos planos.

Por eso, para conocer el esfuerzo que realmente exige una ruta, no basta con mirar la diferencia entre el punto de partida y el punto más alto. También hay que observar cuántos metros se acumulan en las diferentes subidas y bajadas del recorrido.

En otras palabras, una ruta de 10 kilómetros puede sentirse completamente distinta a otra de la misma distancia e incluso pueden variar en dificultad. Todo dependerá, entre otras cosas, de cuánto haya que subir y bajar. Entender el desnivel permite hacerse una idea más clara de la exigencia de la ruta y prepararse de acuerdo con ella.

¿Qué significa positivo y negativo?

Aunque ambos miden cambios de altura, cada uno cuenta una parte diferente del recorrido.

Desnivel positivo

El desnivel positivo (+) suma todos los metros que se ascienden durante una ruta. Por ejemplo, si una caminata tiene 500 metros de desnivel positivo, significa que, sumando todas las subidas del recorrido, habrá que ascender 500 metros en total.

No importa si entre una subida y otra hay tramos planos o bajadas: solo se acumulan los metros ascendidos.

Este es uno de los datos más útiles para estimar la exigencia de una ruta, ya que permite tener una idea de cuánto esfuerzo deberán realizar las piernas y el sistema cardiovascular. Además, ayuda a saber si el recorrido se ajusta a su nivel y a planificar mejor el ritmo.

Desnivel negativo:

El desnivel negativo suma todos los metros que se descienden durante el recorrido. Así, una ruta puede tener 500 metros de desnivel positivo y otros 500 de desnivel negativo si termina aproximadamente a la misma altura en la que comenzó.

Aunque bajar pueda parecer más fácil que subir, los descensos también generan esfuerzo. Las bajadas prolongadas pueden cargar las rodillas, los tobillos y los músculos de las piernas, especialmente cuando el terreno es inclinado, irregular o resbaladizo.

Aquí le dejamos una nota sobre cómo cuidar sus rodillas: Senderismo: cómo cuidar las rodillas antes, durante y después de una caminata

¿Cómo calcularlo?

No todas las rutas muestran de entrada el desnivel positivo y negativo. Si se encuentra con una ficha que no incluye estos datos, puede calcularlos a partir de las variaciones de altura de cada tramo del recorrido.

La lógica es sencilla:

Mire los cambios de altura: identifique cada tramo en el que la ruta sube y cada uno en el que baja. Calcule el desnivel positivo: cuando la altura aumenta, reste la altura inicial a la final. Repita el cálculo en cada subida y sume todos los resultados. Calcule el desnivel negativo: cuando la altura disminuye, haga lo contrario: reste la altura final a la inicial y sume todas las bajadas. Consulte una herramienta digital: si no quiere hacer las cuentas, aplicaciones y dispositivos GPS como Strava, Garmin Connect, Alltrails o Wikiloc pueden calcular estos valores automáticamente a partir del perfil de altitud de la ruta.

Un ejemplo sencillo

Si durante una ruta pasa de 1.500 a 1.800 metros de altura, ha acumulado 300 metros de desnivel positivo. Si después baja de 1.800 a 1.600 metros, suma otros 200 metros de desnivel negativo.

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