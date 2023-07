¿Qué hacer en Universal Orlando Resort? El lugar para sacar nuestro niño interior

Casas empedradas con techos cubiertos por nieve, ventanas en donde los objetos se mueven solos, un castillo con misterios por contar y un dragón que desde lo alto del Banco Gringotts escupe fuego, son escenas que, sin importar si es fanático o no ha visto las películas, le harán sentir la magia en The Wizarding World of Harry Potter. No dude en aventurarse en la montaña rusa que atraviesa el Bosque Prohibido y tiene una caída libre vertical de casi 5 metros, en Hagrids’s Magical Creatures Motorbike Adventura, podrá escoger entre manejar la moto o ser el copiloto en el sidecar, cada experiencia hay que vivirla.