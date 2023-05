¿Dónde dormir en Orlando? Beneficios de hospedarse en los hoteles de Universal

Universal’s Cabana Bay Beach Resort. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Visitar Universal Orlando Resort es transportarse a una fábrica de sueños que acerca a los viajeros a sus personajes e historias favoritas. Un lugar con espacios minuciosamente creados para que las personas puedan tener una inmersión completa y se sientan protagonistas de su propia película.

Adicionalmente, gracias a las diferentes aventuras, experiencias y más de 60 atracciones que se pueden vivir en sus tres parques temáticos, es el lugar perfecto para compartir en familia, con amigos, en pareja e incluso solo... la oferta de entretenimiento es tan variada que no le dará tiempo de aburrirse.

En Universal Studios Florida, es como ver sus programas de televisión y películas favoritas en vida real, pero con las vueltas, giros y caídas de las mejores atracciones; en Universal Islands of Adventure encontrará todo lo mejor de los parques temáticos en un solo lugar: aventura, agua, hechizos, superhéroes y hasta dinosaurios; mientras que en Volcano Bay, el parque acuático temático de Universal, encontrará todo lo mejor de las atracciones de agua, intensas y relajantes, y un diseño especial que lo hará sentirse en otro lugar del mundo, uno donde un imponente volcán con toboganes es protagonista.

Tenga en cuenta que en cada uno de los parques hay productos y servicios adicionales que le permitirán tener un mejor viaje y ahorrar tiempo, ese que tanto necesita cuando hay tanto para ver y hacer. Entre estas propuestas están los hoteles de Universal Orlando Resort, lugares que por si solos ya incluyen una gran experiencia gracias a las comodidades y servicios con los que cada uno cuenta, no importa su categoría, y ese, es un detalle importante para destacar, ya que la oferta es tan amplia y está tan pensada para todos los viajeros, que hay para diferentes gustos y presupuestos.

Así como comunica Universal Orlando Resort, hospedarse en uno de sus hoteles trae diversos exclusivos beneficios que le permiten aprovechar de la mejor manera su visita al complejo turístico, como la entrada temprana al Parque, a The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay, hasta una hora antes de la apertura regular (tenga en cuenta que se requiere una entrada válida para el parque temático), y transporte gratuito desde los hoteles a los parques temáticos y a Universal CityWalk.

Además, los visitantes que se hospeden en hoteles Premium dentro del complejo pueden disfrutar de más atracciones, y con más frecuencia, con el pase Universal Express Unlimited, gratis; y evitar las filas regulares en las atracciones más populares de Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure, incluyendo The Amazing Adventures of Spider-Man, Despicable Me Minion Mayhem, y The Wizarding World of Harry Potter.

Adicionalmente la ubicación de los hoteles es ideal, muy cerca del aeropuerto y de otras atracciones y avenidas importantes de la ciudad como International Drive, una de las más importes de la ciudad.

Beneficios por categoría

Premium $$$$: Loews Portofino Bay, Hotel Hard Rock y Hotel Loews Royal Pacific Resort.

Pase universal express unlimited: evite las filas normales en las atracciones más populares en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure. Tiene un valor de $129 por persona, por día. Se requiere una entrada válida al parque temático. No es válido en Universal’s Volcano Bay. Aplican restricciones.

Entrada temprana al parque para The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura programada de los parques.

Asientos preferenciales en restaurantes seleccionados dentro del resort.

Transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk: Taxis acuáticos, autobuses y senderos.

Beneficios para pagar en todo el resort con la llave de la habitación.

Entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del resort.

Preferencial $$$: Loews Sapphire Falls Resort

Entrada temprana al parque para The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura programada de los parques.

Transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk: Taxis acuáticos, autobuses y senderos.

Beneficios para pagar en todo el resort con la llave de la habitación.

Entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del resort.

Económico Plus $$: Universal’s Cabana Bay Beach Resort y Universal’s Aventura Hotel

Entrada temprana al parque para The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura programada de los parques.

Transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk: Autobuses y senderos.

Beneficios para pagar en todo el resort con la llave de la habitación.

Entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del resort.

Económico $: Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites y Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites

Entrada temprana al parque para The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura programada de los parques.

Transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk: Autobuses.

Beneficios para pagar en todo el resort con la llave de la habitación.

Entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del resort.

Tenga en cuenta que, según comunica Universal Orlando Resort, los hoteles Premium cuestan desde US$325 por noche, más impuesto, basado en una estadía de 4 noches, estos son: Loews Royal Pacific Resort, Hard Rock Hotel y Loews Portofino Bay Hotel; el Preferencial, cuesta desde US$210 por noche, más impuesto, basado en una estadía de 4 noches, este es: Loews Sapphire Falls Resort; los Económico Plus, que cuestan desde US$140 por noche, más impuesto, basado en una estadía de 4 noches, estos son: Universal’s Cabana Bay Beach Resort y Universal’s Aventura Hotel; y los Económicos que cuestan desde US$96 por noche, más impuesto, basado en una estadía de 4 noches, estos son: Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites y Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites.

Recuerde que, además de los beneficios, todos los hoteles cuentan con múltiples servicios que hacen mejor su experiencia, como piscinas temáticas, gimnasio, compras, servicios de lavandería, área de comidas o comida para llevar, bar, lounge, entre muchas otras.

