¿Qué líquidos se pueden llevar en el equipaje de avión y su cantidad permitida?

Fin de año, para muchos, es considerada una época de viajes en familia. Es por eso que muchos aprovechan para comprar tiquetes de avión, aun sin saber muchas de las normativas que se manejan para el equipaje que transporta. Es por eso que aquí le aclaramos una pregunta bastante común: ¿Se pueden llevar líquidos en el avión? ¿Cuál es la cantidad permitida?

Es necesario aclarar, que este tipo de regulaciones varían de acuerdo a cada aerolínea, es por eso que le recomendamos informarse contactando directamente a la empresa con la que va a volar para evitar malos entendidos e inconvenientes.

Líquidos permitidos en el equipaje de mano

Generalmente, las aerolíneas admiten líquidos como perfumes, cremas, champú o pasta de dientes que se encuentren en envases individuales y su capacidad no debe ser superior a los 100 mililitros. Así mismo, se recomienda que los frascos se encuentren empacados en una bolsa de plástico, de aproximadamente 20 x 20 centímetros, con sistema de apertura/cierre.

Si usted debe llevar medicinas líquidas, debe consultar la regulación a la aerolínea, pero en la medida de lo posible, tenga a la mano la receta médica. Recuerde que es prohibido llevar líquidos inflamables, como gasolina, en el equipaje de mano o de bodega.

¿Cómo llevar líquidos comprados dentro del aeropuerto?

Los elementos que sean comprados por el pasajero luego de pasar los controles de seguridad (cosméticos, bebidas, cosméticos, entre otros) y que hayan sido adquiridos en las tiendas del aeropuerto podrán llevarse sin problema, en tanto no sean sacados de sus bolsas de seguridad. En ocasiones le pueden solicitar el recibo de compra, así que trate de mantenerlo consigo.

¿Qué hacer con los líquidos de más de 100 mililitros?

Estos pueden llevarse en el equipaje, no de mano, sino de bodega. La mayoría de aerolíneas recomiendan que no sobrepase uno o dos litros. En todo caso, siempre se le recomienda contactar a su aerolínea para percatarse de que no está infringiendo una norma de seguridad.

¿Por qué no se pueden llevar líquidos en el avión?

Esta normativa se aplicó luego de diferentes amenazas terroristas y atentados. De hecho, la prohibición de líquidos en los aviones se introdujo tras un atentado terrorista trasatlántico que se logró frustrar en agosto de 2006, cuando un grupo trató tenía el plan de detonar explosivos líquidos a bordo de diferentes vuelos.