Recomendaciones para viajar en crucero

Viajar en crucero se convirtió en uno de los planes soñados por muchos viajeros que quieren aprovechar las novedades y ofertas de las navieras para disfrutar de manera segura un viaje por varios destinos sin empacar ni desempacar maletas.

Además, en Colombia, la industria de cruceros ya se reactivó con la llegada al puerto de Cartagena del Star Breeze, de la línea Windstar Cruises. En la temporada 2021-2022, según Procolombia, llegarán 26 líneas a la capital de Bolívar y siete a la de Magdalena. Mientras que para la temporada 2021-2022 se tiene proyectado que el país reciba 123 recaladas, lo que significa una recuperación del 57 % de las que se tenían en la temporada 2019-2020.

El segundo crucero que arribó a Cartagena fue el Serenade of the Seas, operado por Royal Caribbean. En total, 691 pasajeros a bordo visitaron la ciudad, generando un impacto positivo para la economía local estimado en US$144.432, de acuerdo con el último estudio del Business Research and Economic Advisor.

Sin duda, esta industria, que fue tan golpeada por la pandemia, volvió más fuerte y durante los meses que los barcos estuvieron detenidos las navieras no solo se prepararon para ofrecer experiencias seguras, implementando estrictos protocolos de bioseguridad, sino también itinerarios de viaje para satisfacer los gustos de todos los cruceristas. Asimismo, compañías navieras como Royal Caribbean brindan destacadas ofertas para seguir tentando a los viajeros a hacer un viaje en barco por algunos de los destinos más bonitos del mundo.

Además, Aviatur, como representante de la naviera en Colombia, abrió una oficina exclusiva para viajeros interesados en los itinerarios de Royal. Por lo tanto, si quiere aprovechar las promociones y disfrutar de los beneficios y posibilidades que brinda viajar en crucero, estos son algunos consejos de Aviatur.

Escoja el crucero: esto depende del presupuesto y de los destinos que tenga planeado conocer: Caribe, Cono Sur o Suramérica, Norteamérica, Atlántico, norte de Europa o Mediterráneo, son algunas de las opciones. También se debe tener en cuenta el plan: si se va en familia, con amigos, en pareja; si prefiere un barco temático, uno pequeño o uno con más entretenimiento a bordo, entre otras.