Requisitos para viajar a Brasil desde Colombia en 2026: ¿Qué hay para visitar?

Las Cataratas del Iguazú son uno de los mayores atractivos naturales de Sudamérica y forman parte del Parque Nacional do Iguaçu, incluido en la ruta Senderos de Peabiru de la guía de Embratur. Foto: Cortesía Embratur

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Hay destinos que parecen reunirlo todo en un solo lugar, y Brasil es uno de ellos. Sus playas de aguas cristalinas, la inmensidad del Amazonas, el ritmo de la samba, el sabor de la gastronomía local y la mezcla de culturas que conviven en cada región lo convierten en un país capaz de sorprender a cualquier viajero.

Además de ser el país vecino más grande de Colombia, su cercanía lo ha convertido en uno de los destinos preferidos por los colombianos que buscan unas vacaciones entre playas, naturaleza, cultura e historia. Esta tendencia se refleja en las cifras: entre enero y mayo de 2026, Brasil recibió 90.289 visitantes procedentes de Colombia, el mayor registro para ese periodo y un crecimiento del 32,1 % frente a los primeros cinco meses de 2025.

De acuerdo con cifras de Visit Brasil, la agencia de promoción turística internacional de Embratur, este comportamiento responde a una demanda sostenida del mercado colombiano, impulsada por una mayor conectividad aérea y por el creciente interés de los viajeros en descubrir destinos más allá de los circuitos turísticos tradicionales.

Aunque São Paulo y Río de Janeiro siguen siendo las principales puertas de entrada, cada vez más colombianos incluyen en sus itinerarios destinos como el Distrito Federal, Santa Catarina y Pará, atraídos por su oferta de naturaleza, gastronomía, cultura, turismo de negocios y eventos.

Si está pensando en viajar desde Colombia, aquí le contamos qué documentos necesita, si debe tramitar visa y cuáles son los lugares que no pueden faltar en su itinerario.

¿Qué documentos necesita?

Los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ingresar a Brasil por motivos de turismo, negocios o tránsito, siempre que la permanencia no supere los 90 días. Sin embargo, esto no significa que pueda viajar sin cumplir otros requisitos migratorios.

De acuerdo con la Embajada de Brasil en Bogotá, antes de viajar los ciudadanos colombianos deben tener en cuenta la siguiente documentación:

Pasaporte vigente , preferiblemente electrónico o de lectura mecánica, con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida de Brasil. También es posible ingresar con la cédula de ciudadanía física en buen estado.

En el caso de los menores de edad, deberán presentar su documento de identidad correspondiente. No se aceptan documentos digitales.

Permiso de salida para menores de edad, cuando el niño o adolescente viaje únicamente con uno de sus padres, con un tercero o sin acompañantes. En estos casos deberá portar una copia de la autorización de salida expedida en Colombia, de acuerdo con los lineamientos de Migración Colombia.

Recuerde que las autoridades migratorias pueden solicitarle documentos que demuestren el propósito de su viaje, la reserva o dirección del lugar donde se hospedará y la disponibilidad de recursos económicos suficientes para cubrir su estadía en Brasil.

Respecto a la vacuna contra la fiebre amarilla, actualmente no es un requisito migratorio para ingresar a Brasil, por lo que no es obligatorio presentar el Certificado Internacional de Vacunación. No obstante, las autoridades brasileñas sí recomiendan vacunarse, especialmente si tiene previsto visitar zonas selváticas o regiones donde existe riesgo de transmisión.

Ojo, si desea permanecer en Brasil por más de 90 días, deberá solicitar una prórroga antes de que venza el plazo autorizado, realizando el trámite ante la Policía Federal de Brasil. La aprobación de la extensión queda a discreción de esa autoridad.

Finalmente, recuerde que los requisitos migratorios pueden cambiar sin previo aviso, por lo que es recomendable verificar la información oficial antes de viajar.

¿Qué visitar en Brasil?

São Paulo

São Paulo es el corazón financiero y cultural de Brasil, una ciudad cosmopolita construida por migrantes e inmigrantes de distintas partes del mundo. Su agenda nunca se detiene: teatros, museos, galerías de arte, edificios históricos, parques y una reconocida oferta gastronómica convierten a la ciudad en un destino ideal para quienes disfrutan del turismo urbano.

Entre sus lugares imperdibles están el Mercado Municipal (Mercadão), famoso por sus frutas exóticas y la comida típica; el Museo del Fútbol, la Pinacoteca de São Paulo, el Parque Ibirapuera y el Museo de Arte de São Paulo (MASP), algunos de los principales atractivos de la ciudad.

Río de Janeiro

Conocida como la “Ciudad Maravillosa”, Río de Janeiro enamora por la combinación de playas, montañas y una vibrante vida cultural. Destinos como Copacabana e Ipanema son ideales para descansar, practicar deportes o disfrutar del ambiente carioca, mientras que sus miradores y paisajes ofrecen algunas de las postales más famosas de Brasil.

Además de recorrer sus playas, los visitantes pueden aventurarse en actividades como el ala delta o el parapente desde Pedra Bonita, explorar espacios naturales y descubrir una ciudad donde la naturaleza convive con la historia, la música y el entretenimiento.

Si quiere una guía más detallada de este destino, puede consultar aquí: ¿Qué hacer en Río de Janeiro?: así es el turismo botánico que conquista visitantes

Parque Nacional Serra da Capivara

Ubicado en el estado de Piauí, en el noreste de Brasil, el Parque Nacional Sierra de Capivara es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América y fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. En sus más de 130.000 hectáreas alberga cientos de yacimientos con pinturas rupestres que, según las investigaciones, tienen hasta 25.000 años de antigüedad.

El parque puede visitarse durante todo el año y cuenta con ocho circuitos turísticos que permiten recorrer más de 200 sitios arqueológicos, varios de ellos adaptados para personas con movilidad reducida. Además de su riqueza histórica, dispone de senderos, un centro de visitantes y espacios para conocer de cerca el patrimonio cultural y natural de la región.

Cataratas del Iguazú

Las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Brasil y Argentina, son uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Este sistema de 275 saltos de agua, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y elegido como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, tiene como protagonista a la imponente Garganta del Diablo, la caída de mayor caudal y una de las más impresionantes del conjunto.

Además de recorrer las pasarelas con vistas panorámicas, los visitantes pueden navegar cerca de las cascadas, sobrevolarlas en helicóptero o explorar la riqueza de la Mata Atlántica. El destino también alberga atractivos como el Parque das Aves, donde habitan cientos de especies, y la represa de Itaipú, una de las hidroeléctricas más grandes del mundo.

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