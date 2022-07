Viajar a España: ¿qué requisitos de viaje necesita para entrar al país?

Granada, España, cuenta con uno de los atardeceres más bonitos del mundo. Foto: Cortesía Civitatis

Los viajes son una parte indispensable de la vida de las personas, pues permiten conocer nuevas culturas, disfrutar de otros espacios y relacionarse con personas de todo tipo.

España es uno de los países más apetecidos por los colombianos, pues gracias a su belleza estructural, sus playas y cultura, las personas escogen este destino como uno de los preferidos en Europa.

Actualmente, este país permite el ingreso de turistas dentro de su territorio sin la necesidad de visa, sin embargo, desde el 2023, los colombianos deberán solicitar otro documento adicional con el que podrá garantizar su ingreso al país.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a este país?

De acuerdo con el portal visa Europa, los requisitos para entrar a España dependen del tiempo que usted vaya a pasar dentro del país, así también, la Cancillería colombiana, hace la aclaración sobre este tema, pues gracias al acuerdo de exención suscrito por los países que conforman la Unión Europea, incluido España, permite que “los colombianos puedan viajar sin necesidad de solicitar una visa, a 26 de los 28 países que conforman la Unión Europea, por un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un periodo de 180 de días.”, afirma la Cancillería.

Así, los requisitos específicos para permitirle el ingreso a España son:

Presentar en la frontera los documentos reglamentarios relacionados con el propósito de su estancia en el país. Demostrar los medios de subsistencia y condiciones de alojamiento dentro de España. Contar con un pasaporte de viaje vigente y válido. Tiquetes de regreso que confirmen el regreso al país de procedencia. Justificación del motivo de visita al país. No estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión emitidas por el Sistema de Información Schengen. No ser considerado como una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados Miembro.

Recuerde que el derecho a ingresar al país, depende únicamente del Estado Miembro al que se dirige, pues, esta exención de visa no representa un derecho automático de ingreso y estancia.

¿Puede trabajar durante su estadía en España?

No, recuerde que este permiso de entrada, por medio de la exención de la visa, es únicamente válido para un tiempo de estadía corto, no mayor a 90 días continuos, por ende, el trabajo en el país miembro, no será permitido.

Las actividades permitidas durante su estadía en España, o cualquier otro país de la Unión Europea, y con la vigente exención de visa, son:

Turismo. Visitas cortas a amigos o familiares. Asistencia a eventos. Intercambios culturales. Intercambios deportivos. Reuniones de negocios. Cubrimientos periodísticos o de medios de comunicación. Tratamientos médicos. Estudios a corto plazo.

Pedir trabajo o realizar actividades remuneradas dentro del país, puede acarrear consecuencias en medio de su viaje.

Permiso ETIAS, nuevos requerimientos para 2023

De acuerdo con los nuevos lineamientos de la Unión Europea, y con el fin de proteger la seguridad de los Estados Miembro, el permiso ETIAS deberá ser presentado obligatoriamente a partir del año 2023, recordando siempre que no se trata de una visa, sino de un permiso de circulación.

Este permiso tendrá una validez de tres años y le permitirá a los ciudadanos colombianos visitar cualquiera de los países europeos que conforman parte de la zona Schengen.

“Uno de los objetivos principales es que el permiso ETIAS contribuya a la seguridad de las fronteras europeas”, afirma ETIAS, en su página oficial.

Colombianos en España

De acuerdo con un informe publicado por Statista, el total de colombianos en España para octubre de 2021, era de 297.934 personas, lo que a comparación del año directamente anterior, representó un aumento del 14 %.

