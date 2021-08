Reservas por aplicaciones ganan terreno en la hotelería colombiana

El turismo de placer y de negocios es una de las principales actividades económicas para Colombia. En los últimos años, hasta antes de la pandemia, registró más de 5.6 millones de dólares en captación de divisas por año, cifras superadas sólo por el petróleo, según estadísticas de ProColombia.

Frente a esta creciente demanda las empresas colombianas del sector se han visto en la necesidad de enfocar sus estrategias con medios y tecnología que capten mejor a los clientes y, al mismo tiempo, les ayuden a promover sus productos de manera efectiva y transparente.

Particularmente en el sector hotelero, la llegada de la digitalización ha transformado el mercado, contribuyendo a importantes incrementos en la tasa de ocupación desde 2017, según el Ministerio de Industria y Comercio. Con el auge de las plataformas digitales, las app han ganado terreno y ahora se posicionan como una de las primeras opciones para los viajeros.

Esto explica por qué aplicaciones para reservas de alojamiento como la de Ayenda Hoteles han tenido un crecimiento del 5 % al 18 % en ventas en el último año.

“La pandemia nos dio la oportunidad de pensar nuestro negocio y, más que acelerar esta opción, lo que logramos ver es que por el tipo de cliente que tenemos, nuestra app sería la primera de hoteles que tendría en su celular, entonces era una gran oportunidad”, explica Diego Granados, Country Manager de Ayenda en Colombia.

Esta cadena hotelera se ha consolidado en el país con su propuesta de “justo lo que necesitas”, para las personas que viajan por trabajo o diligencias y no quieren pagar por servicios que no van a usar o simplemente no necesitan.

Según un reciente estudio de Phocuswright, una de las máximas autoridades dentro de la industria de viajes, turismo de placer y de negocios, las reservas directas a través de aplicaciones representarán el 43 % de las reservas que los hoteleros esperan recibir en el próximo año a nivel global.

Por esa razón, las aplicaciones móviles con tecnología amigable son indispensables para el usuario, pues le ofrecen beneficios reales como rapidez, precios asequibles (le asegura el mejor precio) y programa de lealtad (lo que le permite ahorrar en sus viajes).

Pero la propuesta de reservas por app no sólo busca impactar el bolsillo y la comodidad de los viajeros, sino ser una solución para el principal dolor de cabeza del sector hotelero: incrementar sus ingresos sin depender de OTAs (Online Travel Agency).

“Básicamente, algo que castiga a los hoteles independientes es el tener que pagar una comisión muy alta a las OTA’s. Por eso, desde el punto de vista de negocio, uno de los beneficios de las reservas por app es poder disminuir ese costo de adquisición de usuarios”, explica Granados.

Ayenda con su modelo de negocio de franquicia por conversión invita a hoteles independientes a unirse porque, debido al segmento en el que se enfocan (viajeros de negocios-corporativos) y por la distribución que tienen, existe una gran oportunidad de incrementar sus reservas a través del uso de una app, además de incentivar la recurrencia.

Los números de esta cadena de hoteles apoyan esta declaración: durante el 2020 tuvieron un crecimiento del 46 % en número de usuarios y cerraron el año con un histórico de 227.000 huéspedes alojados.

La clave para alcanzar estas cifras ha sido su enfoque en canales directos y los clientes corporativos, con quienes han logrado concretar más de 4 mil convenios que alivian la preocupación actual de sus hoteleros aliados por mantener el nivel de ocupación en sus alojamientos.

De esta manera, la reserva de alojamiento por app en Colombia va ganando terreno para potenciar positivamente la experiencia de los usuarios y como herramienta que impulsa el crecimiento de los hoteleros.