Roma, epicentro del turismo mundial: arranca la 25ª Cumbre del WTTC en Italia

Con el evento en Roma, la Cumbre Mundial del turismo regresa a Europa después de seis años. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Roma se viste de capital mundial del turismo. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, el Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” acoge la 25ª Cumbre Mundial del Turismo (WTTC Global Summit), la cita más relevante de la industria de los viajes, que por primera vez se celebra en Italia.

El encuentro, organizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en colaboración con el Ministerio de Turismo, ENIT, el Municipio de Roma y la Región Lacio, reúne a los grandes líderes internacionales del sector: CEO de compañías, inversores y representantes institucionales.

En la rueda de prensa inaugural estuvo Gloria Guevara, CEO interina del WTTC; Manfredi Lefebvre, presidente electo del WTTC; Daniela Santanchè, ministra de Turismo de Italia, Ivana Jelinic, CEO de ENIT; y Greg O’Hara, presidente del WTTC.

La apertura oficial contará con la actuación de la banda del Arma de Carabineros y un momento especial a cargo del tenor Andrea Bocelli.

Italia quiere ser referencia mundial

Según Gloria Guevara, “Italia no solo exhibe un sector turístico en auge, con una aportación prevista de más de 237.000 millones de euros al PIB este año, sino que también demuestra un liderazgo global que inspira colaboración internacional”.

Mientras tanto, la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, destacó la oportunidad que representa el encuentro:“Estamos orgullosos de acoger el WTTC Global Summit. Este evento pone en valor el potencial del turismo italiano y es clave para atraer inversiones y reforzar la competitividad del sector. Italia debe convertirse en referencia mundial, uniendo tradición e innovación”.

Santanchè también subrayó el papel del turismo como motor de paz y diálogo cultural: “En un momento histórico complejo, el turismo es la mejor herramienta para favorecer el entendimiento entre pueblos y culturas”.

Por su parte, Greg O’Hara, presidente del WTTC, dijo: “Aquí en Roma, contra el telón de fondo de la extraordinaria historia de crecimiento de Italia, recordamos el poder del turismo para unir a las personas, atraer inversiones y crear oportunidades a gran escala”.

“Este encuentro es una oportunidad única para compartir experiencias, forjar alianzas y avanzar en la agenda de la sostenibilidad”, resaltó Manfredi Lefebvre.

Innovación, sostenibilidad y nuevas tendencias

El programa de la cumbre aborda los principales retos y transformaciones de la industria:

El futuro de los viajes , con las nuevas expectativas de los turistas.

Innovación tecnológica , con foco en inteligencia artificial y experiencias personalizadas.

Sostenibilidad , mediante prácticas regenerativas, apoyo a comunidades locales y reducción de la huella ambiental.

Turismo de lujo, slow y de bienestar, con énfasis en la cooperación público-privada.

“La transformación del sector es evidente –afirmó Ivana Jelinic, CEO de ENIT– y las nuevas generaciones demandan estructuras alineadas con los valores ESG. Italia responde con proyectos como Villaggio Italia, que promociona nuestras excelencias en grandes eventos internacionales”.

El evento también pondrá en relieve las oportunidades de inversión en Italia y las tendencias emergentes, como el turismo de bienestar y el turismo deportivo, además de resaltar los beneficios de acoger grandes eventos internacionales.

Asimismo, el WTTC presentará nuevos informes, entre ellos “El Futuro de la Fuerza Laboral en Viajes y Turismo”, que analiza cómo gobiernos, empresas y entidades educativas pueden colaborar para formar al talento del mañana. También dará a conocer su investigación más reciente sobre el Impacto Ambiental y Económico previsto para 2025.

Roma, escaparate global del turismo

La cita romana cuenta con la participación de líderes internacionales que debatirán sobre el futuro del sector. Para Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, “la cumbre confirma que el turismo se encuentra hoy en el centro de la economía global. Los líderes presentes aportarán visiones únicas para abrir nuevas oportunidades e impulsar la innovación”.

Además del programa oficial, el Auditorium Parco della Musica acoge el Villaggio Italia, un espacio de networking impulsado por ENIT con la participación de 11 regiones: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romaña, Lacio, Liguria, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Véneto, Umbría y Trentino.

Perspectivas de futuro

Según las previsiones del WTTC, el turismo en Italia alcanzará en 2035 un valor de 282.600 millones de euros, consolidándose como motor de crecimiento económico. El reto será hacerlo de manera sostenible, equilibrando desarrollo con la protección del patrimonio cultural y natural del país.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.