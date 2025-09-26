Cumbre Mundial del WTTC en Roma reúne a más de 310 líderes del turismo global

El encuentro definirá la agenda de crecimiento del turismo, motor de empleo, economía y conexión cultural. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sector turístico global se prepara para uno de sus encuentros más importantes: la 25ª edición de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que tendrá lugar en la capital italiana del 28 al 30 de septiembre, tras seis años de ausencia en Europa.

El evento, que se desarrollará bajo el lema “La Grande Bellezza (del Viaggio)” —La gran belleza del viaje— en el Auditorium Parco della Musica, reunirá a más de 310 presidentes y CEOs de las empresas más influyentes del sector, así como a líderes gubernamentales y expertos en sostenibilidad e innovación.

Organizada en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, la Agencia Nacional de Turismo (ENIT), el Municipio de Roma y la Región del Lacio, la Cumbre pondrá sobre la mesa temas clave para el futuro de la industria: sostenibilidad, inteligencia artificial, digitalización, turismo sin fricciones, resiliencia y movilidad global.

Voces de liderazgo global

Gloria Guevara, CEO interina del WTTC, destacó el carácter histórico de la cita: “Esta Cumbre marca un momento decisivo; el turismo se posiciona como eje central de la economía global. Con la participación de líderes de talla mundial, exploraremos nuevas oportunidades y fomentaremos la innovación en el sector”.

Por su parte, Daniela Santanchè, ministra italiana de Turismo, subrayó el papel estratégico de Italia como anfitrión: “Nos sentimos orgullosos de recibir este encuentro, que representa una oportunidad única para atraer inversiones, fortalecer nuestra posición internacional y debatir políticas que impulsen un turismo más competitivo y sostenible”.

Ivana Jelinic, CEO de ENIT, añadió: “La sostenibilidad y la digitalización son ahora pilares del turismo, especialmente para las nuevas generaciones. Italia responde a estas demandas mostrando al mundo lo mejor de su oferta cultural, natural y tecnológica”.

Panel de líderes

Entre los ponentes confirmados figuran ejecutivos de compañías globales como Marriott International, Royal Caribbean, Accor, MSC Group, Trip.com Group, Microsoft, IHG Hotels & Resorts, Ant International y Viking Cruises, además de representantes de instituciones culturales y religiosas como el arzobispo Rino Fisichella, del Vaticano, y Alessandra Necci, directora de la Galería Estense.

La apertura contará con una presentación especial del tenor Andrea Bocelli, símbolo de la herencia cultural italiana y referente mundial de la música.

Un foro con impacto global

Con la participación de representantes de más de 65 países y el respaldo de aliados estratégicos como Arsenale Spa, Trip.com Group, MSC Group, MMGY Global y la Antonio Lefebvre d’Ovidio Philanthropy, la Cumbre Global del WTTC refuerza su papel como el foro más influyente en la definición del futuro de los viajes y el turismo.

El encuentro se proyecta como un espacio decisivo para delinear la agenda de crecimiento de la próxima década, consolidando al turismo como motor de empleo, desarrollo económico y puente entre culturas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.