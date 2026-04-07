Sabrina Carpenter lanza “Pit Stop” en Indio, California: fechas y cómo asistir gratis

El espacio estará abierto al público del 10 al 12 de abril de 2026 en 82338 CA-111, Indio, California. Foto: Cortesía Airbnb

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En medio del desierto californiano, en EE. UU., la estrella pop Sabrina Carpenter presenta una experiencia inmersiva pensada especialmente para sus seguidores. En alianza con Airbnb, la artista lanza el “Pit Stop de Sabrina”, un espacio temporal que promete convertirse en parada obligatoria para fans durante abril.

Ubicado estratégicamente a la salida de la Ruta 111, este concepto mezcla estética retro, fantasía y cultura pop en una experiencia que, según la propia cantante, nace directamente de su imaginación.

“Este es un momento muy especial para mí. No estaría aquí sin mis fans, así que quería crear algo único para ellos. No es una parada cualquiera: quise que se sintiera como un mundo surrealista salido de mi imaginación”, expresó la artista.

Un “pit stop” fuera de lo común

El espacio estará abierto al público del 10 al 12 de abril de 2026 en 82338 CA-111, Indio, California, ofreciendo una experiencia multisensorial que incluye:

Escenarios diseñados para fotos, con autos vintage cubiertos de brillo

Una estación de “reabastecimiento” con granizados personalizados

Instalaciones artísticas inspiradas en dulces

Merchandising exclusivo de edición limitada

Experiencias exclusivas para superfans

Además del acceso general, la plataforma Airbnb ofrecerá experiencias reservables que permitirán vivir el “Pit Stop” de manera más íntima.

Estas sesiones tendrán una duración de una hora, con cupo limitado a 30 personas, y se destacan por:

Acceso anticipado fuera del horario público

Productos exclusivos

Sorpresas adicionales para los asistentes

Las reservas estarán disponibles sin costo por persona, aunque los asistentes deberán cubrir su transporte hacia el lugar.

Un punto de encuentro entre música y experiencia

El “Pit Stop de Sabrina” no solo refuerza la conexión de la artista con su comunidad, sino que también se suma a la tendencia de experiencias efímeras que combinan entretenimiento, diseño y cercanía con los fanáticos.

Durante tres días, el desierto de Indio se transformará en un universo brillante y surrealista donde la música, la estética y la interacción se cruzan en una sola parada.

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