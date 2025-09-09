Satena sumará tres ATR 72-600 y abrirá 20 nuevas rutas en Colombia

La flota alcanzará 17 aviones y se ampliará la conectividad hacia regiones donde la compañía no tenía presencia consolidada. Foto: Cortesía Satena

Satena incorporará tres aeronaves ATR 72-600 a su operación, lo que le permitirá abrir 20 nuevas rutas en diferentes regiones del país. La aerolínea busca con esta expansión fortalecer la conectividad en el Pacífico, la Costa Caribe, la Orinoquía, la Guajira y la frontera sur.

El primero de los aviones, con matrícula HK5464, será trasladado en vuelo ferry desde Mönchengladbach (Alemania) el 16 de septiembre y llegará a Bogotá después de cuatro días de recorrido. El segundo, HK5465, partirá desde Dinamarca el 26 de septiembre, mientras que el tercero, HK5466, lo hará desde Alemania el 6 de octubre.

La llegada de estas aeronaves permitirá a Satena ampliar su cobertura en zonas apartadas y consolidar por primera vez operación regular en La Guajira. Según la compañía, esta ampliación contribuirá a impulsar el turismo, dinamizar el comercio e integrar comunidades que dependen de servicios aéreos para su movilidad.

Actualmente, la flota de Satena está compuesta por 2 ATR 72, 8 ATR 42, 2 Embraer 145 y 2 Twin Otter. Con las tres nuevas incorporaciones, alcanzará un total de 17 aviones. Cada ATR 72-600 tiene capacidad para 70 pasajeros.

El ATR 72-600, fabricado por la compañía franco-italiana ATR, es uno de los turbohélices más utilizados a nivel mundial, con más de 1.200 unidades producidas. Se destaca por sus costos operativos competitivos, eficiencia y capacidad para operar en aeródromos con infraestructura limitada.

La aerolínea estatal resaltó que la renovación de la flota hace parte de su estrategia de modernización y expansión, con el objetivo de reforzar la conectividad aérea en regiones que tradicionalmente han tenido limitaciones de acceso.

