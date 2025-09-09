No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Turismo

Satena sumará tres ATR 72-600 y abrirá 20 nuevas rutas en Colombia

La aerolínea busca dinamizar el turismo regional con la llegada de aeronaves que operarán en el Pacífico, la Costa Caribe y la Orinoquía.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
09 de septiembre de 2025 - 11:07 p. m.
La flota alcanzará 17 aviones y se ampliará la conectividad hacia regiones donde la compañía no tenía presencia consolidada.
La flota alcanzará 17 aviones y se ampliará la conectividad hacia regiones donde la compañía no tenía presencia consolidada.
Foto: Cortesía Satena
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Satena incorporará tres aeronaves ATR 72-600 a su operación, lo que le permitirá abrir 20 nuevas rutas en diferentes regiones del país. La aerolínea busca con esta expansión fortalecer la conectividad en el Pacífico, la Costa Caribe, la Orinoquía, la Guajira y la frontera sur.

El primero de los aviones, con matrícula HK5464, será trasladado en vuelo ferry desde Mönchengladbach (Alemania) el 16 de septiembre y llegará a Bogotá después de cuatro días de recorrido. El segundo, HK5465, partirá desde Dinamarca el 26 de septiembre, mientras que el tercero, HK5466, lo hará desde Alemania el 6 de octubre.

Vínculos relacionados

Récord de turismo en Colombia: 444.851 turistas extranjeros visitan el país en julio
LATAM trae su cabina Premium Economy a Bogotá: confort, regalos y premios
Emirates supera expectativas en Colombia y cierra su primer año con 85 % de ocupación

La llegada de estas aeronaves permitirá a Satena ampliar su cobertura en zonas apartadas y consolidar por primera vez operación regular en La Guajira. Según la compañía, esta ampliación contribuirá a impulsar el turismo, dinamizar el comercio e integrar comunidades que dependen de servicios aéreos para su movilidad.

Actualmente, la flota de Satena está compuesta por 2 ATR 72, 8 ATR 42, 2 Embraer 145 y 2 Twin Otter. Con las tres nuevas incorporaciones, alcanzará un total de 17 aviones. Cada ATR 72-600 tiene capacidad para 70 pasajeros.

El ATR 72-600, fabricado por la compañía franco-italiana ATR, es uno de los turbohélices más utilizados a nivel mundial, con más de 1.200 unidades producidas. Se destaca por sus costos operativos competitivos, eficiencia y capacidad para operar en aeródromos con infraestructura limitada.

👀🌎📄(Vea también: En fotos: Fairchild, un recorrido por uno de los mejores jardines del mundo)

La aerolínea estatal resaltó que la renovación de la flota hace parte de su estrategia de modernización y expansión, con el objetivo de reforzar la conectividad aérea en regiones que tradicionalmente han tenido limitaciones de acceso.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Satena

Aerolíneas en Colombia

Turismo en La Guajira

Turismo en Colombia

Turismo por Colombia

AbiertoEE

Aerolínea

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar