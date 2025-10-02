Seis destinos que se destacan por su enfoque en el turismo responsable

Fotografía del atardecer en un bosque el 29 de marzo de 2025 en la zona de Monteverde, en la provincia de Costa Rica. /EFE/Douglas Marin Foto: EFE - Douglas Marín

Más del 61 % de los viajeros colombianos son conscientes de los efectos del turismo en las comunidades locales, el 74% desea que sus gastos beneficien directamente a las economías locales y el 75 % espera dejar los lugares que visita en mejores condiciones de como los encontró, de acuerdo con los resultados del Informe de Viajes y Sostenibilidad 2025 de Booking.com.

Así las cosas, las cifras evidencian que tanto la industria turística, como los consumidores, buscan formas de viajes más conscientes y responsables.

En esa línea, Booking.com presenta seis lugares que se destacan por su apuesta hacia un turismo más sostenible y responsable.

Kota Kinabalu, Malasia

Rodeada de selva tropical y arrecifes de coral, Kota Kinabalu ofrece a los viajeros la oportunidad de explorar uno de los ecosistemas más ricos del sudeste asiático, mientras contribuyen a los esfuerzos para protegerlo. La región alberga importantes iniciativas de conservación como el Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre y el Bornean Sun Bear Conservation Centre, que se centran en rescatar y rehabilitar fauna en peligro y única. Ya sea explorando el Parque Kinabalu, eligiendo excursiones de snorkel seguras para los arrecifes cerca de la Isla Gaya, o avistando al mono narigudo en un crucero fluvial, los visitantes son animados a viajar de manera más consciente mientras disfrutan de los extraordinarios paisajes naturales y culturales de Sabah.

Dónde hospedarse: El Hilton Kota Kinabalu ofrece comodidad moderna con cuatro restaurantes, un bar de cócteles y una piscina en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad y el puerto. Comprometido con la hospitalidad responsable, el hotel cuenta con una certificación de sostenibilidad reconocida por terceros.

Monteverde, Costa Rica

En lo alto de las montañas nubladas de Costa Rica, Monteverde es pionero del turismo responsable, donde los bosques nubosos, la conservación liderada por locales y un profundo respeto por la naturaleza se entrelazan. La icónica Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde, hogar de cientos de especies de aves, plantas y animales (incluido el esquivo quetzal), ejemplifica cómo el ecoturismo puede proteger ecosistemas frágiles y al mismo tiempo apoyar a las comunidades locales. En un país que alberga aproximadamente el 6 % de la biodiversidad del planeta y abastece gran parte de su red eléctrica con energía renovable, Monteverde refleja el compromiso nacional de Costa Rica con la sostenibilidad. Alojamientos conscientes del clima, prácticas de reducción de residuos y experiencias guiadas localmente ayudan a los visitantes a viajar de manera más significativa.

Dónde hospedarse: Los Pinos Cabins & Reserve ofrece acogedoras cabañas rodeadas de exuberantes jardines y espectaculares vistas a las montañas, con el valor agregado de una reserva natural privada en el lugar. Los huéspedes pueden disfrutar de vegetales frescos cosechados directamente del huerto hidropónico de la propiedad. La propiedad cuenta con la Certificación de Sostenibilidad Turística de Costa Rica, reflejando su compromiso con el viaje responsable y los esfuerzos locales de conservación.

Bohinj, Eslovenia

Como parte del programa Slovenia Green y miembro orgulloso de los Best Tourism Villages de la OMT, Bohinj impulsa un turismo más responsable implementando acciones que van desde iniciativas de cero residuos hasta transporte de verano sin coches y granjas eco-certificadas que adoptan métodos orgánicos y de bajo impacto. Los visitantes pueden recorrer senderos boscosos, practicar kayak en las aguas cristalinas del lago Bohinj o apoyar a productores locales (queseros, cultivadores de té de hierbas y granjas sostenibles), sabiendo que su viaje contribuye directamente a proteger el patrimonio natural y cultural de la región.

Dónde hospedarse: A solo 100 metros del lago Bohinj, el Hotel Bohinj ofrece un refugio sostenible en el corazón del Parque Nacional Triglav. El hotel cuenta con habitaciones con vistas panorámicas a las montañas, y algunas de las habitaciones en la planta superior ofrecen vistas al lago. Los huéspedes pueden relajarse en el spa y disfrutar de platos locales preparados con ingredientes de la región en el restaurante, como la trucha de Bohinj con crema de rábano picante o la tradicional tarta de manzana.

Como puerta de entrada al Parque Nacional Abel Tasman, los visitantes pueden disfrutar de caminatas costeras, tours de conservación marina o una Aventura Guiada de Medio Día en Bicicleta de Montaña. En toda la región, la sostenibilidad está integrada en la vida diaria a través de prácticas como bodegas con certificación de carbono neutral y alojamientos eco-certificados, hasta compromisos nacionales como la Tiaki Promise, que invita a los viajeros a cuidar la tierra, el mar y la cultura de Aotearoa. En Nelson y la región de Tasman, las comunidades maoríes locales son socios activos en la conservación y la preservación cultural, ayudando a dar forma a experiencias turísticas responsables que honran la denominada cosmovisión maorí.

Con casi un tercio de Nueva Zelanda bajo protección de conservación y el ambicioso objetivo de alcanzar un 100% de generación eléctrica renovable, destinos como Nelson ayudan a moldear un modelo de turismo que protege lo que hace al país tan especial.

Dónde hospedarse: Abel Tasman Lodge es un refugio eco-consciente a pocos pasos de la entrada al Parque Nacional Abel Tasman, que ofrece alojamientos que combinan comodidad con prácticas responsables. Los huéspedes pueden relajarse después de un día de aventuras al aire libre como kayak, paseos a caballo o exploración de playas cercanas. El lodge cuenta con zona de barbacoa, cocina compartida e instalaciones de lavandería, además de cafeterías, restaurantes y servicios de taxi acuático en las cercanías.

Musanze, Ruanda

Con el imponente telón de fondo de las montañas Virunga, Musanze se ha convertido en un centro de turismo enfocado en la conservación y en uno de los ejemplos más inspiradores de cómo la protección de la vida silvestre puede impulsar a las comunidades locales. Justo a las afueras del Parque Nacional de los Volcanes, los viajeros pueden emprender caminatas responsables para observar gorilas que apoyan directamente los esfuerzos de protección del gorila de montaña, una especie en peligro crítico de la que Ruanda alberga más de un tercio de la población mundial. En Musanze, los viajeros están invitados a presenciar una de las grandes historias de éxito en conservación del mundo, mientras participan en su progreso continuo.

Dónde alojarse: Cerca de la entrada al Parque Nacional de los Volcanes, el Sambora Kinigi Lodge ofrece una mezcla perfecta de comodidad moderna y cultura ruandesa auténtica. Este lodge eco-consciente brinda una base tranquila para aventuras de vida silvestre como el trekking de gorilas y la observación de monos dorados. Los huéspedes también pueden disfrutar de tratamientos de spa y sesiones de yoga.

Isla Pico, Azores, Portugal

Hogar del Monte Pico, la cima más alta de Portugal, la isla invita a los viajeros aventureros a realizar la Subida Nocturna al Monte Pico, un ascenso guiado bajo las estrellas que culmina con un amanecer sobre las nubes. Con excursiones de avistamiento de ballenas que siguen estrictos protocolos de conservación, viñedos protegidos por la UNESCO cultivados en suelos volcánicos y un enfoque turístico tranquilo arraigado en la naturaleza y la cultura, Pico destaca como un modelo de turismo insular de bajo impacto. Sin duda, es un destino ideal para quienes buscan viajar con conciencia mientras exploran un lugar extraordinario.

Dónde alojarse: Paraíso do Triângulo es una casa rural que ofrece a los huéspedes vistas al jardín, balcón privado y comodidades modernas como cocina americana y zona de barbacoa al aire libre. Situada a solo minutos del aeropuerto de Pico, proporciona una base accesible para descubrir los secretos ocultos de la isla.

