Es oficial: cancelan uno de los mercados navideños más emblemáticos de Francia

Aunque todavía falta para la llegada de diciembre, una vez se pase octubre la atención de miles de viajeros se centrará en los destinos que saben transformarse con la magia de la Navidad. Mercados, luces, gastronomía y tradiciones convierten a estas celebraciones en auténticos motores del turismo familiar.

Sin embargo, no todas las localidades podrán encender sus luces este año: el famoso Village du Noël de Le Barcarès, uno de los mercadillos más populares del sur de Francia, ha confirmado su cancelación, dejando en suspenso a un evento que cada temporada atraía a cerca de un millón de visitantes.

¿Por qué fue cancelado?

Le Village de Noël de Le Barcarès es uno de los mercados navideños más reconocidos de Europa. Creado en 1999, se ha consolidado como toda una institución que cada año transforma este rincón del sur de Francia en un auténtico universo festivo. Con una extensión de seis hectáreas, ofrece atracciones emblemáticas como el bosque encantado, un laberinto iluminado con figuras de Disney, la fábrica de juguetes y la casa de Papá Noel, donde los más pequeños entregan sus cartas llenas de ilusiones.

Su relevancia trasciende el entretenimiento. Durante los dos meses que permanece abierto, este mercado reúne a casi un millón de visitantes atraídos por sus desfiles gratuitos, espectáculos de fuegos artificiales y la tradicional llegada de Papá Noel en trineo. El evento cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que garantiza una experiencia única, con deportes sobre hielo, artesanía local y una variada oferta gastronómica que lo consolidan como un referente europeo en celebraciones navideñas.

Más allá de la magia y el encanto, el Village du Noël representa un motor económico vital para Le Barcarès y todo el departamento circundante. La actividad generada en este periodo beneficia directamente a la hostelería, el alojamiento, el comercio, la artesanía y el turismo en general. Restauradores, proveedores de alimentos y bebidas, así como decenas de servicios asociados, encuentran en estos dos meses una de sus principales fuentes de ingresos, lo que convierte a este mercado en un verdadero pilar económico para la región.

Sin embargo, este año ha sido sombrío para el evento. El alcalde Alain Ferrand, organizador del evento a través del ayuntamiento de Barcarès, ha decidido cancelar completamente la edición de 2025 debido a sus problemas legales que lo llevaron a prisión preventiva por acusaciones de presunta “corrupción” y “favoritismo”.

El alcalde justifica su decisión argumentando que “no se puede organizar un evento mágico de esta magnitud con las manos atadas, un evento así no se improvisa”, y que necesita libertad de movimiento para gestionar un proyecto de tal envergadura.

La cancelación del Village du Noël de Le Barcarès genera gran preocupación entre los comerciantes y trabajadores que dependen del evento. Muchos de ellos subrayan que este mercado representa una parte fundamental de su facturación anual en un periodo muy corto, por lo que resulta difícil imaginar cómo afrontar la ausencia de estos ingresos y gestionar la situación con sus empleados. Para numerosas familias, los recursos obtenidos durante la temporada navideña son esenciales, y la suspensión amenaza con un efecto dominó que impacta a toda la economía del departamento.

El alcalde, en declaraciones al diario L’Indépendant, reconoció el peso de la decisión: “Siento un gran pesar. No fue una decisión fácil. Tuve que tomarla en estas condiciones y sé lo que esto significa. Entiendo las consecuencias para los comerciantes, los empleados, las autoridades que siempre se han movilizado y también para los cientos de miles de visitantes que cada año esperan el evento”.

La repercusión de su ausencia no se limita a Le Barcarès. El impacto económico se extiende a los Pirineos Orientales, al vecino departamento de Aude e incluso a Perpiñán, donde la llegada de turistas en diciembre supone entre un 60 % y un 80 % más de visitantes. Con esta nueva cancelación (la versión de 2024 había sido aplazada por un incendio), la región pierde no solo una tradición festiva, sino también uno de sus motores económicos más importantes.

El futuro del evento

A pesar de la suspensión del formato tradicional, el Ayuntamiento de Le Barcarès prevé mantener una ciudad navideña reducida este año. Se contemplan decoraciones por las calles y un mercado gastronómico en la entrada del pueblo, con el fin de conservar, aunque sea de manera simbólica, la esencia festiva que caracteriza a la villa.

A futuro, las autoridades locales han asegurado que el verdadero regreso del Village du Noël tendrá lugar a finales de 2026 con una edición “espectacular”, pensada para reforzar la proyección internacional de Le Barcarès como destino navideño y familiar. El alcalde ha manifestado su intención de viajar a distintos países de Europa y también a China con el propósito de encontrar nuevas ideas, inspiraciones y productos que permitan renovar y ampliar la oferta del mercadillo en futuras ediciones, recuperando la atención del mundo y alejándolo de las ediciones fallidas que han tenido.

Eso sí, mientras tanto, otras ciudades se preparan para aprovechar la ausencia del evento. En Carcassonne, por ejemplo, ya se ultiman los detalles de la 21.ª edición de su propia “Magia de la Navidad”, que se celebrará del 3 de diciembre al 3 de enero. Su alcalde, Gérard Larrat, anticipa que la cancelación en Le Barcarès podría atraer a varios miles de visitantes adicionales, lo que daría un impulso significativo a las actividades locales.

El ayuntamiento ha aprobado para 2025 el alquiler de un gran abeto decorativo, globos aerostáticos, burbujas con autómatas y chalets en la plaza Carnot, destinados a artesanos y comerciantes. A ello se sumarán atracciones deportivas, espectáculos, animaciones y actividades culturales que mantendrán viva la esencia festiva de la ciudad. De esta manera, Carcassonne extiende una cordial invitación a los turistas, animándolos a no decepcionarse por la cancelación, sino que descubran los encantos tanto de su zona como las de otras, aprovechando las múltiples actividades que ofrece la región durante estas fechas.

