Su próxima aventura en Colombia: asesoría experta para planificar el viaje perfecto

Colombia, con su diversidad de paisajes, culturas y experiencias, se consolida como uno de los destinos más fascinantes para quienes buscan algo más que unas simples vacaciones. Desde playas tranquilas en el Caribe hasta montañas imponentes en la cordillera, pasando por selvas, desiertos y pueblos coloniales, el país ofrece opciones para quienes desean descansar profundamente, vivir aventuras llenas de adrenalina o sumergirse en una riqueza cultural inigualable.

Los expertos coinciden en que, aunque la espontaneidad tiene su encanto, la clave para que un viaje sea realmente memorable está en planear con estrategia, anticipación y un toque de curiosidad por lo inesperado. El turismo en Colombia se está transformando y las tendencias actuales apuntan a experiencias más conscientes, personalizadas y sostenibles.

Descanso profundo: tendencia en viajes

Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak, asegura que la nueva ola de turismo no consiste en recorrer ciudades sin pausa, sino en priorizar la relajación y el bienestar. “Hoy en día, el lujo más valorado por los viajeros es poder desconectarse del ruido, dormir mejor y recargar energía en entornos naturales”, señala.

Según la “Guía del turismo del sueño” de Kayak, los destinos más buscados por los colombianos para lograrlo son Pereira, Armenia y Valledupar:

Pereira: ubicada en pleno Eje Cafetero, seduce con sus montañas, cafetales, aguas termales y una hospitalidad que hace que el tiempo parezca detenerse.

Armenia: combina paisajes cafeteros, actividades culturales y gastronomía local, ofreciendo una experiencia sensorial completa.

Valledupar: a orillas del río Guatapurí, es la puerta de entrada a la Sierra Nevada y cuna del vallenato, donde la música se mezcla con la naturaleza.

Kayak también identificó que los destinos ideales para un descanso reparador comparten características como aire limpio, ambientes silenciosos, hospedajes con spa y climas templados. Para facilitar la búsqueda, su herramienta Explore ahora tiene el filtro “Vacaciones para descansar”, que permite encontrar vuelos hacia los lugares con mejores condiciones para dormir y relajarse.

La joya de los parques naturales

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y Parques Nacionales Naturales de Colombia destacan que el ecoturismo es uno de los motores del desarrollo turístico del país, no solo por su impacto económico, sino por su contribución a la conservación ambiental y al bienestar social.

Parques Nacional Naturales como Los Nevados, El Cocuy, Utría y Chingaza ofrecen actividades que van desde el senderismo y el montañismo hasta el buceo y el avistamiento de fauna, siempre bajo criterios de sostenibilidad. Colombia posee 37 áreas protegidas con vocación ecoturística, de las cuales 25 están abiertas al público.

Uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza colombiana es el avistamiento de ballenas en el Pacífico, que ocurre entre agosto y septiembre. Estos gigantes del mar llegan a la costa para reproducirse y cuidar de sus crías, ofreciendo un espectáculo que combina majestuosidad y delicadeza.

Según Kayak, las búsquedas de vuelos hacia Bahía Solano aumentaron un 61 % este año en comparación con 2024, mientras que el precio promedio de los tiquetes ida y vuelta bajó un 15 %, ubicándose en $559.592. Otros destinos para esta experiencia, como Nuquí, Buenaventura y Guapi, también registraron un crecimiento del 37 % en búsquedas, con tarifas un 12 % más bajas.

Consejos para un viaje perfecto

• Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, recomienda elegir paquetes con vuelo y hotel incluidos para ahorrar hasta un 30 %, planificar un itinerario previo y priorizar el transporte seguro. Sugiere además contratar tours guiados para obtener una visión cultural más rica y aprovechar la asesoría de especialistas para optimizar el presupuesto.

• María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, aconseja reservar con antelación, pero mantener cierta flexibilidad en el recorrido, informarse sobre las experiencias disponibles y explorar más allá de los destinos típicos para descubrir rincones inesperados.

• Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia, anima a combinar entornos urbanos con naturaleza, degustar la gastronomía local, informarse sobre clima y vacunas necesarias, y viajar con prácticas responsables para minimizar el impacto ambiental.

La fórmula para un viaje inolvidable

Tanto si busca un retiro de descanso en el Eje Cafetero, una expedición de alta montaña o un encuentro cercano con ballenas en el Pacífico, lo ideal es combinar planificación inteligente, curiosidad por lo local y un compromiso real con el entorno.

Colombia está lista para ser el escenario de su próxima gran aventura. Los expertos lo tienen claro: el momento de empezar a planearla es ahora, aprovechando precios competitivos, nuevas herramientas digitales y un país que cada día se reinventa para recibir a sus viajeros con los brazos abiertos.

Otras recomendaciones para unas vacaciones inolvidables

Priorice el bienestar

María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), subraya que el bienestar debe estar por encima de las fotos: “El mejor recuerdo es su salud física y mental, no un álbum lleno”. Para lograrlo, aconseja una desconexión digital real, evitando la sobreexposición a pantallas y la conexión constante al trabajo. Aconseja separar dispositivos personales y laborales, desactivar notificaciones y programar las actividades sin usar tecnología.

La felicidad de planear

María Mendez dice que organizar las vacaciones genera felicidad y bienestar, pues reduce la incertidumbre y aumenta la energía antes del viaje. Un estudio del Institute for Applied Positive Research reveló que el 97 % se siente feliz al planear y el 74 % logra relajarse durante la preparación.

Lista de chequeo viajero

Para sus próximas vacaciones los expertos coinciden en que es fundamental:

Definir su objetivo: descanso, cultura o aventura.

Reservar vuelos y hospedaje con antelación, de esta forma no solo asegurará su cupo, sino que también podría aprovechar mejores precios.

Incluir actividades guiadas para aprovechar al máximo la experiencia.

Elegir operadores certificados en sostenibilidad.

Dejar espacio para improvisar y descubrir lo inesperado.

