Tecnología que optimiza los viajes: conveniente entretenimiento al aire libre

El Freestyle puede proyectar imágenes desde varios ángulos, lo que hace que los niños disfruten sin esfuerzo. Foto: Cortesía Samsung

Muchas personas aprovechan los viajes para desconectarse, otras disfrutan más el momento y el destino si pueden seguir en contacto no solo con sus seres queridos, si no también con esas series que los tienen tan enganchados. También están los que no se quieren ver ese partido de fútbol que tanto ha esperado, los que aman la música o quieren un poco de iluminación ambiental después de que caiga el sol, o el que le gusta revivir, en pantalla grande, las mejores fotos y videos del día.

Para todos ellos está The Freestyle, el proyector Smart TV de Samsung que se convierte en un gran compañero para su sus viajes. Portabilidad en un diseño elegante y compacto son algunas de las características que lo describen. Su peso ligero, solo 830 gramos, aseguran que sea muy cómodo de llevar.

Otra facilidad de The Freestyle, es su pantalla automática para una configuración rápida y sin complicaciones, viajando, lo que menos quiere es enredarse, leer catálogos de uso o ver videos para entender como funciona, pero con este proyector es sencillo: solo lo debe poner en una superficie y oprimir el botón de encendido, a partir de ahí podrá elegir lo que quiera ver, o hacer con su proyector portátil, ya que este ajusta automáticamente el nivel, el enfoque y la distorsión clave (keystone) tan pronto como toca el botón de encendido.

(Lea también: Guía de viaje: ¿Por qué Curazao es el destino perfecto para los colombianos?)

Además, la pantalla portátil se ajusta automáticamente usando la función Easy Set Up, proporcionando una imagen clara y directa con una relación optimizada de 16:9. Tenga en cuenta que la pantalla es escalable, por lo tanto, puede poner tutoriales de cocina mientras prepara una rica comida, ambientar el cambiante con luces y buena música o ir reproduciendo las mejores fotos de su viaje… usted elije que tan grande o tan pequeñas las quiere ver.

El Freestyle, compatible con Tizen OS, viene con servicios over-the-top (OTT) y plataformas de transmisión, incluidos Netflix y YouTube, lo que permite a los usuarios ver diversos contenidos como si estuvieran en casa. Samsung TV Plus también ofrece programas, películas y TV en vivo gratis sin suscripción: todo lo que necesita es una conexión a Internet.

De igual manera, el Freestyle es compatible con baterías externas que admiten USB-PD y salida de 50 W/20 V o superior. Esto permite a los usuarios llevar The Freestyle a donde quiera que vayan, ya sea que estén fuera de casa, en un viaje de campamento u otros. También tiene una base de batería portátil especializada que se ajusta a The Freestyle. Admite carga de 3,6 V y viene con una capacidad de carga de 32 000 mAh, lo que le permite proyectar su contenido favorito hasta tres horas sin necesidad de un cargador independiente.

Tenga presente que, además de ver sus películas, partidos, series o las fotos y videos de su celular, Freestyle le permite crear experiencias únicas, creando el ambiente para cualquier ocasión. Con la base de The Freestyle, el dispositivo gira libremente hasta 180 grados, lo que le permite encontrar la posición perfecta sin moverlo.

Por eso, es más fácil que nunca crear una ventana panorámica o una relajante chimenea virtual para que su viaje sea mucho más acogedor, memorable y entretenido. Todos queremos personalizar nuestras experiencias y sentirnos en diferentes espacios dependiendo de nuestras emociones, ¿no?

El Freestyle no solo puede proyectar una imagen en la pantalla, sino que la tapa del lente del dispositivo también puede difundir la luz para crear una vibración más suave y ambiental. Después de un largo día de actividades al aire libre, esta configuración es ideal, así puede escoger un color ideal para relajarse y descansar.

(Lea también: “Ruta de la Mariposa” una experiencia exclusiva que se puede vivir en Santa Marta)

Y claro, el sonido es un elemento fundamental a la hora de crear un ambiente, por lo tanto, los parlantes premium integrados del Freestyle brindan un rico sonido de 360 grados para brindar una experiencia de audio inmersiva sin ningún dispositivo de sonido externo. El proyector también le da posibilidad de conectar hasta dos dispositivos de sonido Bluetooth para escuchar música o ver películas cómodamente sin molestar a nadie. Como ve, se adapta a lo que busque y necesite.

Por lo tanto, el proyector también le permite personalizar su dispositivo con una variedad de capas de diferentes colores para elegir, incluidos Blossom Pink, Forest Green y Coyote Beige. También se puede cambiar fácilmente para que coincida con su preferencia estética o con el resto de su campamento, o lugar donde quiera dejarlo, para una experiencia de color más personalizada.

Cuando empaque The Freestyle, use el estuche de transporte del dispositivo para transportarlo con facilidad. El estuche tiene clasificación IP55, lo que significa que puede proteger contra el agua y el polvo y está listo para usarse al aire libre. Además, fue diseñado para ser tan compacto como el propio The Freestyle, lo que le permite llevarlo de manera segura a dondequiera que vaya.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.