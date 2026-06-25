Temporada de ballenas en Colombia 2026: ¿cuándo comienza y dónde verlas?

Entre julio y noviembre, miles de ballenas jorobadas dejarán atrás las aguas heladas de la Antártida para emprender un viaje de alrededor de 8.500 kilómetros hasta el litoral colombiano, donde encuentran condiciones ideales para reproducirse y dar a luz a sus crías. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada de ballenas en Colombia está lista para volver a convertir al Pacífico en el escenario de uno de los espectáculos naturales más llamativos del año. Entre julio y noviembre, miles de ballenas jorobadas dejarán atrás las aguas heladas de la Antártida para emprender un viaje de alrededor de 8.500 kilómetros hasta el litoral colombiano, donde encuentran condiciones ideales para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Para esta temporada de avistamiento se espera la llegada de entre 6.000 y 8.000 ejemplares, junto con cerca de 30.000 visitantes que recorrerían diferentes destinos del Pacífico colombiano para presenciar este encuentro con la naturaleza. Ante el aumento de visitantes, comunidades locales, operadores turísticos y autoridades ambientales trabajan en la implementación de acciones enfocadas en promover un turismo responsable.

Le puede interesar: Chingaza Fest 2026: cómo llegar al parque y vivir el festival entre páramos y naturaleza

¿Dónde puede ver las ballenas jorobadas en Colombia?

Estos son algunos de los lugares más recomendados para vivir esta experiencia.

Bahía Málaga

Recibe cada año miles de ballenas jorobadas y es uno de los puntos más representativos del avistamiento en Colombia. Esta zona concentra cerca de 1.396 especies entre fauna y flora continental y marina, incluyendo aves, reptiles, mamíferos costeros y especies acuáticas.

Además, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga ofrece actividades para complementar el viaje como recorridos en kayak, paseos en lancha, caminatas y exploración de acantilados.

Para llegar, los viajeros pueden desplazarse hasta Buenaventura por vía aérea o terrestre y desde ahí tomar una lancha hacia Juanchaco, en el Valle del Cauca.

Nuquí

Ubicado en el Golfo de Tribugá, en el Chocó, Nuquí es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. De acuerdo con ProColombia, uno de sus principales atractivos son las embarcaciones autorizadas que pueden acercarse hasta aproximadamente 200 metros para observar el comportamiento de las ballenas y tomar fotos del proceso de apareamiento.

Quienes visitan el municipio pueden aprovechar para recorrer manglares, visitar cascadas, disfrutar de aguas termales, practicar senderismo o conocer experiencias de pesca artesanal. El acceso puede realizarse por vía aérea desde Medellín o Quibdó hasta el aeropuerto Reyes Murillo, o por vía marítima desde Buenaventura o Bahía Solano.

Gorgona

El Parque Nacional Natural Gorgona, se encuentra a 46 kilómetros del municipio de Guapi, en el Cauca. Este lugar alberga una enorme riqueza natural con presencia de diferentes especies de ballenas y delfines, arrecifes coralinos, aves migratorias, reptiles y cientos de especies de flora.

Además del avistamiento, el destino ofrece actividades como senderismo, snorkeling, buceo y recorridos por espacios históricos y arqueológicos. Para llegar se debe tomar un vuelo hacia Guapi o Buenaventura y después realizar un recorrido en lancha hacia la isla.

Le recomendamos leer: Este es el pueblo de Colombia conocido como “la capital del sombrero vueltiao”: ¿cómo ir?

Recomendaciones para disfrutar el avistamiento de ballenas

Para disfrutar mejor de la experiencia, ProColombia recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Las primeras horas de la mañana y el final de la tarde ofrecen mejores condiciones para observarlas, ya que el mar normalmente está más tranquilo.

- Si el avistamiento se realiza desde tierra, los binoculares pueden mejorar significativamente la experiencia.

- Si la observación se hace desde una embarcación, lo ideal es contar con un guía autorizado.

- Mantener una distancia prudente y evitar ruidos fuertes para no interferir con las actividades naturales de las ballenas y sus crías.