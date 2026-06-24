Chingaza Fest 2026: cómo llegar al parque y vivir el festival entre páramos y naturaleza

La iniciativa llega como una experiencia de ecoturismo diseñada para acercar a deportistas, familias, caminantes y amantes de las actividades al aire libre a uno de los ecosistemas más importantes del país. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

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El Parque Nacional Natural Chingaza abrió las inscripciones para el Chingaza Fest 2026, un evento que une turismo de naturaleza, deporte y acciones enfocadas en la conservación ambiental.

La cita será el sábado 4 y domingo 5 de julio en el sector Monterredondo, ubicado sobre la vía entre Bogotá y Choachí. Los asistentes podrán elegir entre cuatro recorridos: las rutas del Cusumbo (8 km), Frailejón (16 km), Oso Andino (24 km) y la del Puma (42 km), atravesando paisajes de páramo y bosque altoandino entre los 3.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. La modalidad será de participación no competitiva, permitiendo que cada asistente viva el recorrido a su propio ritmo y reciba un reconocimiento por completar la experiencia.

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De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, durante la jornada se implementarán medidas enfocadas en la protección del ecosistema, como estrategias de manejo de residuos, circulación únicamente por rutas autorizadas y restricciones al uso de plásticos de un solo uso, drones, fogatas, alcohol y amplificación sonora, que garantizan que la experiencia sea desarrollada bajo criterios de mínimo impacto y respeto por el área protegida.

La organización contará con la participación de comunidades campesinas, guías locales, operadores turísticos y prestadores de servicios relacionados con alojamiento, alimentación y transporte de los municipios cercanos al área de influencia de Chingaza.

Además, los asistentes podrán encontrar espacios como mercados locales, actividades culturales e intercambios de saberes que resaltan la relación entre naturaleza, bienestar y territorio.

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Todo lo que debe saber antes de inscribirse

El evento contará con una tarifa de inscripción que apoya la conservación y la economía de las comunidades locales, cubriendo el acceso autorizado a las rutas no competitivas de alta montaña (desde los COP 8.000 hasta los COP 42.000), incluye punto de alistamiento e hidratación y el traslado en transporte desde la ciudad Bogotá dispuesto por la organización.

Las rutas de mayor exigencia estarán habilitadas únicamente para mayores de 18 años. En el caso del recorrido recreativo de 8 kilómetros, podrán participar jóvenes desde los 14 años siempre que estén acompañados por un adulto.

Las salidas se realizarán de manera escalonada desde las 5:00 a. m., mientras que el cierre técnico de los senderos está previsto para las 4:00 p. m.

¿Cómo llegar al Parque Nacional Natural Chingaza desde Bogotá?

Según explicó Baleny Cortés, guía de turismo de Road Trip Colombia, una de las rutas más frecuentes desde Bogotá es por La Calera. El trayecto atraviesa el casco urbano del municipio y continúa hacia sectores reconocidos como el embalse San Rafael y las antiguas ruinas de Cementos Samper, un lugar que suele llamar la atención de los visitantes.

Sin embargo, Cortés aclaró que este sitio no hace parte de los espacios habilitados para el recorrido. “Las personas lo pueden observar desde la carretera, pero el ingreso está prohibido”, explicó.

El tiempo de desplazamiento desde Bogotá puede variar entre una hora y cuarenta y cinco minutos y dos horas y media, dependiendo del tráfico y de las condiciones de la vía.

La planificación también es importante para quienes piensan hacer una visita de un solo día. Cortés explicó que se deben respetar los horarios establecidos para abandonar el parque y que después de las horas determinadas no está permitido permanecer transitando en la zona.

Para obtener más información o completar el proceso de inscripción podrán comunicarse al correo oficial chingazafest@gmail.com o escribir a la línea de WhatsApp +57 311 8799760.