Tendencias de viaje: “Nothing-cation”, en defensa del placer de no hacer nada

El interés por viajar continúa siendo fuerte y no muestra signos de desaceleración.

La reactivación del turismo en el último año trajo consigo el ímpetu de muchos por visitar tantos lugares como fuera posible, conocer nuevos destinos, vivir nuevas experiencias. Lo que siguió a la parada de los viajes fue denominado por muchos como turismo de revancha; un deseo de viajar tanto como fuera posible y aprovechar cada viaje al máximo. Luego de un año extraordinario para los viajeros y destinos de Latinoamérica, hoy vemos emerger una nueva tendencia: Nothing-cations (por los términos en inglés nothing-nada y vacation- vacación).

Cada vez son más quienes dejan a un lado el remordimiento de no tener una aventura “productiva” llena de actividades, y optan por disfrutar al máximo de los destinos turísticos de manera cómoda y relajada. El interés por viajar continúa siendo fuerte y no muestra signos de desaceleración. Sin embargo, lo que ha dado un giro de 180 grados es el cómo y el porqué de viajar.

La pandemia nos dejó muchos aprendizajes. La importancia de los vínculos personales, las ventajas y desventajas de estar siempre conectados a la tecnología, el valor de nuestra propia compañía, la necesidad de reorganizar nuestras prioridades y vivir más despacio. Parece que estas lecciones vitales se trasladan ahora a las preferencias sobre turismo, y nos encontramos con viajeros que buscan cambiar el ritmo, desconectar y realmente descansar.

Y es ahí donde, contrario a la creencia común, los hoteles de todo incluido resultan una de las opciones más cómodas para disfrutar del nothing-cation. Y es que tanto el concepto que anteriormente se tenía de estos hoteles como la oferta de los mismos ha cambiado notoriamente en los últimos años: de ser considerado un segmento con hoteles económicos, ofertas gastronómicas limitadas y opciones de entretenimiento básicas, el todo incluido ha evolucionado hasta llegar a una oferta de experiencias elevadas y un servicio mucho más personalizado.

Escuchando el sentir de los viajeros sobre el todo incluido, Marriott International incursionó en este segmento en 2019 con All-Inclusive by Marriott Bonvoy, analizando y perfeccionando la oferta existente y renovando la propuesta de valor para todo tipo de viajes – familias, parejas, grupos, e incluso viajes solo para desconectar.

Y la conveniencia no está peleada con la experiencia. Por ejemplo, el recientemente inaugurado Sanctuary Cap Cana, a Luxury Collection Adult All-Inclusive Resort en República Dominicana, es un hotel de lujo sólo para adultos en una de las playas más paradisiacas del Caribe, y está en un destino que es muy popular entre los viajeros colombianos.

Un concepto parecido es el Almare, a Luxury Collection All-Inclusive Resort, Isla Mujeres en México, que abrirá en 2024. En Punta Cana también tendremos en 2025 el W All-Inclusive Punta Cana, el primer todo incluido de W Hotels. Pero también tenemos propiedades como el Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort en la costa oeste de México, un destino menos explorado y perfecto para quienes buscan alejarse de todo.

Para familias tenemos propuestas como el Royalton Splash Riviera Cancún, que abrió sus puertas en diciembre del año pasado, o el Planet Hollywood Cancún, dos hoteles parte de la marca Autograph Collection y que son opciones ideales para huéspedes con niños de todas las edades. Y estos son solo algunos de los mas de 30 hoteles All-Inclusive de nuestro portafolio.

Todas estas opciones tienen una oferta gastronómica de lujo, algo que los clientes de Marriott esperan de nuestros hoteles, y que influye mucho en la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones sin estrés. Nuestros huéspedes saben que encontrarán propuestas culinarias de primera categoría sin necesidad de salir del hotel, lo que les permitirá relajarse y disfrutar de sus vacaciones sin sacrificar la calidad a la que Marriott los tiene acostumbrados.

A esto se suma la plataforma de viajes Marriott Bonvoy, el programa de lealtad de Marriott International que ha sido premiada internacionalmente y a la que es posible afiliarse de forma gratuita. Los miembros de Marriott Bonvoy disfrutan de tarifas especiales mientras acumulan puntos por cada estancia, mismos que pueden canjear por noches de hotel, alquiler de carros, millas de programas de viajero frecuente de aerolíneas, y un sinfín de opciones. Los miembros de Bonvoy no solo disfrutan de unas vacaciones sin preocupaciones, sino que obtienen beneficios adicionales solo por registrarse.

Yo, personalmente, celebro esta tendencia de disfrutar de los viajes sin agendas cargadas de actividades. Reconozco que he sentido culpa si no tengo lleno los días de planes, excursiones y visitas que me hagan sentir que un viaje fue productivo o enriquecedor, y pienso en la cantidad de veces que he sentido que necesito “vacaciones de las vacaciones”.

Creo que esta nueva tendencia es una invitación a disfrutar de los viajes con tranquilidad y con el único propósito de descansar, a reivindicar la necesidad de reconectar con nosotros mismos sin horarios, sin programas, en definitiva, a vivir sin prisa. Es un llamado a disfrutar de lo que los italianos llaman il dolce far niente, o el dulce placer de no hacer nada, y en Marriott International estamos preparados para hacer que lo único que nuestros huéspedes tengan que hacer, es relejarse y disfrutar.

*Chief Sales & Marketing Officer en Marriott International para Caribe y Latinoamérica.