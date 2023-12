Tolú, el tesoro del Golfo de Morrosquillo: un recorrido por su historia y naturaleza

Santiago de Tolú es el tercer municipio más antiguio de Colombia, por lo que esconde varias historias en sus andenes, océanos y gente. Foto: Edwin Bello

Las vacaciones pueden ser una oportunidad para reencontrarse con varios de los paisajes y la riqueza natural que existen en Colombia, en donde el ecoturismo y el paseo por la playa se han convertido en insignia del país.

Colombia cuenta con dos golfos, es decir, una porción de tierra rodeada por aguas tranquilas de mar: el golfo de Urabá, ubicado en la región pacífica y el golfo de Morrosquillo, ubicado en la región del Caribe colombiano; este segundo tiene a Santiago de Tolú como su capital. A pesar de las condiciones climáticas, este espacio mantiene unas aguas cálidas, tranquilas y se destaca por tener una gastronomía particular y un paisaje único.

Santiago de Tolú suele ser el punto de partida hacia las islas circundantes y, por ello, cuenta con los hoteles principales, los almacenes de cadena y el hospedaje necesario para recibir a turistas de todo el mundo. Sus principales ofertas de entretenimiento son el sol, la playa, el avistamiento de aves en la Ciénaga de la Leche, el turismo ambiental y el religioso, especialmente durante Semana Santa.

Nidia Fernanda Cancio, secretaria de Turismo de Santiago de Tolú, asegura que este lugar cuenta con cerca de dieciséis kilómetros de playa, con espacios turísticos y complementos como las Islas de San Bernardo, que se componen por Isla Palma, Islote de Santa Cruz, Tintipán y Múcura. Si bien estos espacios no pertenecen a Tolú, gran parte de las personas se movilizan desde este lugar para dirigirse a las playas, por lo que varios habitantes del pueblo trabajan como prestadores de servicios turísticos.

En este pueblo, las personas suelen transportarse a través del Bici-Car, un vehículo en donde los pasajeros deben pedalear hasta su destino. Incluso si este es un puerto turístico, se respira tranquilidad y calma; es el centro del Golfo de Morrosquillo y, sin embargo, no es bullicioso, no está saturado de personas y no hay congestión vehicular. Además, desde este lado del mar Caribe, la gastronomía de Tolú tiene como especialidad la comida de mar, como el róbalo, el pargo, los mariscos, langostas, arroces, entre otros.

Este espacio destaca como un área emblemática por su arraigada herencia afro y por parte de los indígenas zenú, que eran originarios de este territorio y moldearon la gastronomía, música e identidad del pueblo. Esta influencia cultural se manifiesta también en las vestimentas, artesanías, turbantes, sombreros zenúes y afro, así como en la música autóctona que se disfruta en la región, incluyendo diversos ritmos folclóricos, entre otras expresiones.

Alberto Carlos Rebollo es un historiador y magíster en historia de América Latina y Mundos Indígenas, de la Universidad de Sevilla, en España, que nació en Tolú. Él asegura que uno de los valores principales que brinda este espacio a la historia de Colombia es ser una de las primeras poblaciones en el actual Caribe colombiano, junto a Santa Marta y Cartagena.

A mitad de año, están las fiestas patronales y culturales de la Virgen del Carmen y de Santiago el Mayor. Desde el 16 de julio, empiezan varias fiestas por la Virgen del Carmen y el 25 de julio es el cumpleaños de Tolú. Por ello, existen varios días de fiesta, en donde hay conciertos, desfiles, cabalgatas, bailes, entre otros. “También, hay concursos de casas, que son adornadas en honor a Santiago el Mayor (el patrono del pueblo). Hacemos foros conversatorios en torno a la historia de Santiago de Tolú”, explica Nidia Fernanda Cancio.

María Claudia González, oriunda del pueblo, que hace siete años tuvo la oportunidad de comenzar el Hotel Awa de Mar en Tolú, destaca la calidez de sus aguas, los espacios turísticos, económicos, entre otros.

Un destino con herencia colonial e indígena

Santiago de Tolú es el tercer municipio más antiguo de Colombia, por lo que esconde varias historias en sus andenes, océanos y gente. Por este motivo, su guía turística también incluye rutas culturales, literarias y tradicionales.

Según explica Alberto Carlos Rebollo, desde la colonia, el pueblo fue esencial por su ubicación como puerto de comercialización, pues solía ser un punto ilegal de entrada de esclavos, o de contrabando de barcos negreros. Esto proporcionó un comercio ilegal, en donde los barcos llegaban hasta el río Sinú para, posteriormente, desplazarse hasta el centro del país. En la época colonial, Tolú fue reconocido como “Villa de Santiago de Tolú”, lo que resaltaba el prestigio con el que contaba en la época. “Para ser reconocido como una villa, se necesitaba una parroquia con cura propio, un mercado activo y un mínimo de familias viviendo. Tolú tenía las tres, por lo que podía verse el despliegue histórico importante que tenía para la zona”, explica Alberto Carlos Rebollo.

En las raíces de lo que hoy se conoce como el municipio de Tolú viejo, nació la historia del centro de Golfo de Morrosquillo: su fundación se remonta al liderazgo de Tolúa, un indígena zenú. El 25 de julio, en el día de su fundación, se concretó el nombre del lugar gracias a que Santiago Apóstol fue proclamado como patrono del pueblo, para que fuera protector del lugar.

La Semana Santa en Santiago de Tolú

Santiago de Tolú tiene una de las ceremonias de Semana Santa más particulares del país, por lo que se ha convertido en un símbolo de turismo religioso del lugar. Por este motivo, varios antropólogos, sociólogos e historiadores han recurrido al pueblo para analizar sus rituales durante estas fechas. “Nosotros tenemos una hermandad nazarena que, junto a la Iglesia Católica, organiza la celebración de la Semana Santa”, explica Alberto Carlos Rebollo.

La Hermandad Nazarena es una tradición que surgió en el año de 1535 con el objetivo de preservar el amor hacia Dios y su celebración. Este grupo consta de aproximadamente 2000 nazarenos, que vienen desde distintas generaciones y profesan la cultura y el amor por la religión. El Nazareno Mayor es el patrón por naturaleza de la gente de Tolú.

De hecho, actualmente se está construyendo el Museo al Nazareno con el objetivo de dar a conocer la cultura religiosa de Tolú. “Nuestras temporadas altas son diciembre, enero, Semana Santa, los puentes festivos y la mitad de año, en donde superamos la ocupación hotelera en un 70%. Hay eventos bastante importantes, que dinamizan la economía, incluso durante fines de semana o épocas que no suelen ser apetecidas por el turista, porque no son de temporada”, explica Nidia Fernanda Cancio.

Un viaje para la conservación y el ecoturismo

Ader Argel, guía de turismo profesional, con especialización en ecoturismo y aviturismo, desarrolla recorridos para el avistamiento de aves en la Ciénaga de la Leche. Desde las cinco de la mañana, se comienzan las caminatas para ver a este tipo de pájaros en los lugares, porque suelen comenzar a buscar sus alimentos. Desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., el sol baja y el segundo recorrido empieza en el lugar.

En la Ciénaga de la Leche se busca un turismo alternativo y sano, que cambie la mentalidad de la población que vive alrededor de este lugar para evitar la tala indiscriminada del manglar o la caza de especies que viven en la zona. De hecho, el turismo autosostenible existe con el objetivo de cambiar prácticas y hábitos que desgastan los recursos naturales, además de ayudar a conservar y preservar la fauna y flora.

“Buscamos llevar esta nueva oferta, para que todas estas personas puedan apreciar la belleza que tenemos en nuestros ecosistemas, al contar con los Montes de María que complementa nuestros ecosistemas. Contamos con una gran variedad de aves y mamíferos que antes no podíamos observar”, explica Ader Argel.

La Ciénaga de la Leche cuenta con avistamiento de aves y distintas clases de manglares, que llevan a las personas ciénaga adentro. En los meses de enero, Tolú cuenta con vientos fuertes, por lo que los pescadores artesanales suelen luchar contras las brisas y el mar, haciendo competencias en el océano.

A finales de enero, se desarrollan regatas de veleros artesanales. En este espacio, se hace una competencia entre botes de madera, que suelen ser dirigidos por pescadores de Tolú y del Golfo de Morrosquillo. “Esto atrae a muchos turistas. Se hace una fiesta, conciertos y festividades alrededor de esto. Este es el primer evento en enero”, explica la Secretaria de Turismo.

