Travel Sale 2026: cómo encontrar las mejores ofertas para viajar dentro y fuera de Colombia

Vuelos, hoteles y paquetes con descuentos de hasta el 75 % marcan la nueva edición del Travel Sale 2026. Foto: Getty Images

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En un contexto de crecimiento sostenido del turismo colombiano, el Travel Sale 2026 se consolida como uno de los eventos más relevantes para la promoción de viajes y la dinamización del comercio electrónico en el país. La jornada, organizada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se desarrolla entre el 9 y el 15 de junio con la participación de las principales agencias y operadores turísticos.

El evento llega en un momento favorable para la industria. Según cifras de ProColombia, el país registró ingresos por turismo superiores a los USD 11.166 millones en 2025, lo que representó un crecimiento del 9,4 % frente al año anterior. Además, más de 6,4 millones de visitantes internacionales llegaron al país durante ese periodo, consolidando al turismo como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

La edición anterior del Travel Sale superó los COP 2,5 billones en ventas, registró un aumento del 19 % en transacciones y recibió más de dos millones de visitas en su plataforma. Los resultados evidenciaron un consumidor cada vez más digital, con una participación femenina del 76,3 % en el tráfico del evento y una marcada preferencia por destinos de playa.

Para este año, la CCCE proyecta un crecimiento del 14 % en las ventas del evento. María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la entidad, señaló que la iniciativa busca seguir democratizando el acceso a los viajes y fortalecer el turismo nacional, sin dejar de lado la creciente demanda por destinos internacionales.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la participación de Panamá como país invitado. Se trata de la primera vez que un destino internacional hace parte de la estrategia, aprovechando el creciente flujo de viajeros entre Colombia y ese país, que aumentó 27 % entre 2025 y 2026.

Las agencias de viajes participantes también anticipan resultados positivos. Viajes Falabella proyecta un crecimiento del 50 % en reservas durante la campaña y ofrecerá descuentos de hasta el 75 %, además de beneficios financieros para los usuarios de la tarjeta CMR del Banco Falabella. Entre las recomendaciones para aprovechar las ofertas destacan planificar con anticipación, mantener flexibilidad en fechas y destinos y optar por paquetes turísticos que integren transporte, alojamiento y actividades.

Por su parte, Despegar, patrocinador de la jornada, prevé un incremento en la demanda hacia destinos como Orlando, impulsado por la apertura de nuevas atracciones turísticas, así como un mayor interés por las playas colombianas. La compañía anunció promociones en hoteles, paquetes, actividades y alquiler de vehículos, además de una preventa especial de vuelos nacionales con tarifas desde COP 65.000 por trayecto.

Bajo el lema #NoMásMaletasTristes, el Travel Sale 2026 busca ampliar el acceso a los viajes mediante descuentos de hasta el 70 % en más de 100 destinos nacionales e internacionales. La iniciativa también promueve regiones emergentes como La Guajira, la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó, contribuyendo a diversificar la oferta turística del país.

Las perspectivas para el sector son alentadoras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) estima que para 2035 la actividad turística aportará USD 26.500 millones al PIB colombiano y generará cerca de 1,8 millones de empleos. En ese escenario, eventos como el Travel Sale se perfilan como herramientas clave para fortalecer la competitividad del turismo y consolidar a Colombia como uno de los destinos más atractivos de la región.

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