Austria quiere que viajes… pero sin contarlo en redes sociales

“Después de firmarlo recibirás hasta 120 joyas ocultas de auténticos austríacos que te contarán los verdaderos secretos de nuestro país”, explica Sandra Stichauner, directora de marketing de la Oficina Nacional de Turismo de Austria y responsable de la campaña ‘Non Disclosure Austria’, y que deja claro que en realidad no se trata de un contrato legalmente vinculante.

Con ese pacto se promete ofrecer “consejos de expertos” como tesoros naturales “que Instagram aún no ha descubierto”, “pistas de esquí ocultas, conocidas solo por los lugareños y las marmotas” o “recomendaciones culturales desconocidas”.

A cambio, se le pide al participante mantener una estricta confidencialidad y hace especial hincapié en evitar revelar los secretos a amigos, familiares o compañeros de trabajo para no contribuir a la tendencia a compartir sin control en redes sociales información sobre qué hacemos y visitamos.

En caso de romper ese acuerdo, Austria reserva el derecho de expresar su “decepción silenciosa”, advierte con humor el documento.

La campaña, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, está destinada principalmente a turistas de Alemania, Países Bajos y Dinamarca.

Turismo sin masificación

Austria, con nueve millones de habitantes, es un popular destino vacacional donde en 2024 unos 45 millones de turistas anuales visitaron mercados navideños, descendieron por pistas de esquí, acudieron a espectáculos, se retiraron a balnearios o recorrieron rutas senderistas.

Stichauner asegura que, aunque actualmente la masificación turística no es un problema en Austria, algunos lugares pueden llegar a estar “abarrotados en horas punta”.

Por eso, el proyecto busca “distribuir el tráfico de visitantes, contribuir a un desarrollo turístico equilibrado y reducir la masificación localizada en regiones populares” pero, como aclara Stichauner, sin imponer restricciones como en Venecia.

“La experiencia más especial que puedes vivir en un país a menudo reside en las recomendaciones personales de los lugareños”, asegura Stichauner.

Así, la plataforma del proyecto muestra vídeos, audios y fotos de austríacos que desvelan lugares inéditos y únicos.

“Son indicaciones muy exclusivas. Te indica, por ejemplo, un pequeño sendero oculto en algún pequeño pueblo”, señala la directiva de Turismo de Austria.

La campaña Non Disclosure Austria se complementa con colaboraciones con influencers y la instalación de grandes carteles publicitarios en grandes ciudades alemanas donde se muestra un “consejo pixelado sobre el invierno austríaco” y un código QR que lleva directamente al texto y la información del acuerdo.

