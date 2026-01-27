Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: programación, eventos y más

Tumaco, Nariño. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted busca un festival donde el sabor, el color y la tradición se mezclen con paisajes extraordinarios, Tumaco lo espera. Del 12 al 17 de febrero de 2026, este rincón del Pacífico colombiano se transforma en un gran escenario cultural con el Carnaval del Fuego, una celebración que enciende la identidad del territorio.

Bajo el lema “La llama de la paz que nos une”, este encuentro es mucho más que una fiesta: es una celebración de las raíces del Pacífico nariñense, donde la música, la danza y el arte popular cuentan la historia viva de un pueblo profundamente ligado al mar, a sus ancestros y a la riqueza de su diversidad cultural.

¿Qué podrá ver aquí?

El Carnaval del Fuego 2026 se prepara para encender nuevamente las calles de Tumaco con una celebración que va mucho más allá del simple entretenimiento. Este emblemático evento representa el alma misma del territorio, ese lugar donde convergen las tradiciones ancestrales, el orgullo afrodescendiente y la esperanza de un futuro construido sobre los pilares de la paz y la convivencia.

Así lo destaca la Alcaldía Distrital de Tumaco, al anunciar que durante varios días el distrito se transformará en un escenario único, donde cada calle contará una historia, cada ritmo evocará memorias colectivas y cada sonrisa reflejará la fuerza y la identidad de un pueblo que celebra sus raíces con profundo orgullo.

La programación arranca el 8 de febrero con la elegancia y el glamour de la Fiesta Blanca “La llama de la paz nos une”, un evento que marcará la presentación oficial de las candidatas al reinado. Este momento no solo exhibirá la belleza de las participantes, sino que simbolizará la unidad de una comunidad que encuentra en sus representantes el reflejo de su diversidad y fortaleza.

El desfile en traje de baño, acompañado con la imposición de bandas, dará el pistoletazo de salida a una semana donde la cultura será la protagonista indiscutible.

La participación de las nuevas generaciones cobra especial relevancia el jueves 12 y viernes 13 de febrero con el Cariocazo Infantil y el Desfile de Apertura de instituciones educativas. Los más pequeños llenarán las calles con su creatividad, mientras que los estudiantes de bachillerato demostrarán que el futuro cultural de Tumaco lo llevan como legado.

La herencia africana del Pacífico se exaltará de manera sorprendente, pues durante la Noche Afro, donde grupos culturales tocarán el alma con música y danzas tradicionales que conectan el presente con siglos de historia.

Eso sí, no se deja de lado el mar, que con el Desfile Náutico del sabado 14, añadirá un toque único al carnaval, con las candidatas surcando las aguas de la bahía interna en un recorrido que honra la relación inseparable entre Tumaco y el mar. Estos momentos capturan la esencia de un territorio donde cada elemento natural forma parte integral de la identidad colectiva.

El clímax llegará el lunes 16 con la elección y coronación de la nueva Reina del Carnaval del Fuego, seguido por el Gran Desfile Central que transformará las calles en un río multicolor de carrozas, comparsas, murgas y disfraces. La Tarde de Melómanos añadirá su toque especial, reuniendo a los amantes de la salsa tradicional en un encuentro que celebra la riqueza musical del territorio.

El Día del Agua cerrará esta fiesta con una jornada que llevará la alegría a las zonas rurales del distrito, asegurando que la celebración alcance incluso los rincones más alejados.

La Alcaldía Distrital de Tumaco invita a la comunidad a estar atenta a la publicación de la nómina oficial de artistas nacionales e internacionales, quienes protagonizarán las noches de concierto en el Estadio Domingo Tumaco González.

Programación oficial

Domingo 8 de febrero

7:00 p. m. – 2:00 a. m.: Fiesta Blanca “La llama de la paz nos une” (presentación oficial de candidatas, desfile en traje de baño, cóctel e imposición de bandas) | Avenida Los Estudiantes

Jueves 12 de febrero

8:00 a. m. – 12:00 m.: Cariocazo Infantil (participación de instituciones educativas de primaria) | Avenida Los Estudiantes

Viernes 13 de febrero

1:00 p. m. – 5:00 p. m.: Desfile de Apertura – Instituciones Educativas (Bachillerato) | Recorrido: Parque Colón – Avenida Los Estudiantes

7:00 p. m. – 2:30 a. m.: Noche Afro (música y danza tradicional afro) | Avenida Los Estudiantes

Sábado 14 de febrero

1:00 p. m. – 4:30 p. m.: Desfile Náutico del Carnaval del Fuego | Recorrido: Puente El Pindo – Puente del Morro

7:00 p. m. – 3:00 a. m.: Conciertos con grupos y orquestas locales, nacionales e internacionales | Estadio Domingo Tumaco González

Domingo 15 de febrero

1:00 p. m. – 5:00 p. m.: Tarde de Melómanos (salsa tradicional y presentaciones artísticas) | Caballito Garcés

6:00 p. m. – 3:00 a. m.: Elección y Coronación de la Reina del Carnaval del Fuego 2026 | Estadio Domingo Tumaco González

Lunes 16 de febrero

1:00 p. m. – 5:30 p. m.: Gran Desfile Central del Carnaval (carrozas, comparsas, murgas y danzas típicas) | Recorrido por las principales calles de la ciudad, finalizando en el sector del Bajito

Martes 17 de febrero

2:00 p. m. – 12:00 a. m.: Día del Agua y cierre del Carnaval (jornada comunitaria y actividades culturales) | Diferentes sectores de la zona rural del distrito

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.