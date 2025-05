Turismo de masas: activistas planean protesta en Europa

Miles de personas participaron el año pasado en una manifestación por las calles de Santa Cruz de Tenerife, para exigir un cambio en el modelo económico del archipiélago basado en el turismo de masas. Foto: EFE - Alberto Valdés

Viajeros a Europa, marquen sus calendarios (y traigan sus impermeables). El 15 de junio, grupos de activistas de todo el sur de Europa tienen previsto organizar protestas contra el turismo. Aunque aún no se ha decidido la forma concreta que tomarán esas manifestaciones, es bastante seguro que habrá pistolas de agua de por medio.

En los talleres celebrados en Barcelona el pasado fin de semana, que reunieron a unos 120 activistas de Venecia; Lisboa; Palermo, Italia, y una decena de ciudades más, los líderes de la Red de Ciudades del Sur de Europa frente a la Turistificación, convocaron una jornada coordinada de acciones para concientizar sobre lo que denominaron “la urgente necesidad de limitar el crecimiento del turismo”. Las tácticas debatidas incluían marchas, piquetes en aeropuertos, obstrucción de la entrada de turistas a lugares históricos y bloqueo de autobuses turísticos.

Impulsada por el aumento de los alquileres, la escasez de vivienda, la contaminación y la saturación del transporte público, la convocatoria señala una tendencia —y posiblemente una escalada— de las manifestaciones que estallaron en toda Europa en 2024.

El julio pasado, en una protesta en la famosa calle peatonal La Rambla en Barcelona, un puñado de participantes sacaron pistolas de agua y empezaron a rociar a los turistas. La táctica atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, razón por la cual, esta vez, los activistas han adoptado los juguetes como un símbolo eficaz de su resistencia.

En Barcelona, donde el gobierno municipal ha tomado medidas para reducir el impacto del turismo excesivo (la ciudad recibió 15,5 millones de turistas en 2024), como frenar la construcción de nuevos hoteles y prohibir Airbnb después de 2028, los responsables de turismo recibieron con consternación la noticia de las protestas previstas para el 15 de junio.

“Es desafortunado que los movimientos globales contra el turismo hayan elegido Barcelona para anunciar sus propuestas, cuando Barcelona es la ciudad que más está haciendo por el turismo urbano sostenible”, dijo Mateu Hernández, director general de Turismo de Barcelona.

Dado que se prevé que este año aumenten los viajes internacionales, es probable que en el verano de 2025 proliferen otras protestas. En las islas Canarias ya se ha programado una manifestación contra el turismo para el 18 de mayo, y los organizadores sugieren que irán más allá del tipo de marchas que sacaron a la calle a 60.000 personas el año pasado para incluir también la ocupación de lo que denominan lugares turísticos “simbólicos”.

Los participantes en los talleres de Barcelona culminaron su reunión con su propia protesta simbólica. El domingo por la mañana, los activistas se reunieron frente a la Sagrada Familia (la atracción turística más popular de la ciudad), rodearon un autobús turístico lleno de pasajeros, colgaron de su parabrisas una pancarta que anunciaba las manifestaciones del 15 de junio y lo rociaron con pistolas de agua.

“No queremos hacer daño a nadie”, dijo Elena Boschi, profesora de inglés y activista de Génova, Italia. “Solo queremos que sean conscientes del impacto que su presencia está teniendo en estos lugares y en las personas que viven en ellos”.

