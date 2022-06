Turismo diverso, no hay lugar para la desigualdad

El turismo inclusivo significa que hay espacio y valor para todos, independientemente de su origen, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual o edad. Foto: Getty Images

El turismo LGBTIQ+ es un segmento que cada vez toma más fuerza dentro del sector y, durante los últimos años, el país ha preparado una oferta amplia y especializada.

“Colombia no solo es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, sino que cuenta con una diversidad cultural verdaderamente amplia. Esta característica única, sumada a los avances en las políticas a favor de la inclusión y la igualdad, y a que somos un destino acogedor, hacen que tengamos un mercado ideal para el segmento LGBTIQ+, en el cual hemos identificado un gran potencial de cara a la promoción de nuestros destinos y experiencias en productos como cultura, lujo asequible, sol y playa, naturaleza y aventura”, asegura Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia.

Prueba de esto es que, como recuerda Salcedo, Colombia ha recibido en 2018, 2020 y 2021 el premio a “Mejor destino LGBT en Suramérica” en los World Travel Awards, los premios mundiales que reconocen la excelencia en la industria, conocidos como los “Óscar” del Turismo. Asimismo, el país fue elegido “Mejor destino emergente LGBT en FITUR Gay 2017” y consiguió la distinción como el segundo destino latinoamericano más amigable para los turistas LGBT 2018, según el grupo Spartacus.

“De acuerdo con el estudio que desarrollamos en 2018, identificamos que la población LGBTIQ+ está altamente interesada en conocer sobre la historia y la cultura de un país a través de la gastronomía y los paseos por las ciudades. Además de hacer compras, visitar lugares patrimonio y hacer una inmersión en la cultura teniendo contacto con los locales”, asegura Gilberto Salcedo.

Por otro lado, el estudio también arrojó que el primer acercamiento que tienen los viajeros hacia un destino lo realizan a través de búsquedas en internet, recomendaciones de amigos y de influenciadores especializados en el segmento LGBT+, y lo que buscan son destinos que ofrezcan planes que incluyan naturaleza, aventura, historia, cultura y fiesta.

Destinos nacionales

Colombia es color y cultura, es biodiversidad, por lo tanto, en varias regiones del país hay ofertas para diferentes gustos. Sobre los destinos, según ProColombia, los que más elige la comunidad LGBTIQ+ en productos de sol y playa son San Andrés y Providencia, Santa Marta, La Guajira y Cartagena.

Mientras tanto, para turismo de ciudad, Bogotá, Cali y Medellín son las que más se destacan. Por su parte, en actividades que incluyan aventura, la comunidad está interesada en lugares como el Parque Nacional Natural Los Nevados, Caño Cristales y Amazonas.

Finalmente, en cuanto a pueblos y cultura, los destinos más visitados por los viajeros de la comunidad LGBTIQ+ en el país, según ProColombia, son el Paisaje Cultural Cafetero, Villa de Leyva, Barichara, Neusa y Mompox.

Hospitalidad, respeto e inclusión

Por otro lado, muchos hoteles se han comprometido a ofrecer experiencias diversas e inclusivas. Una de las que se destaca es la del W Bogotá.

Desde su apertura, este hotel, que hace parte del portafolio de Marriott International, se ha caracterizado por estar en la constante búsqueda de experiencias innovadoras que puedan enriquecer los viajes de sus huéspedes y en las que todos se sientan bienvenidos. Es por esto que, en alianza con MAC Cosmetics, lanzó la Pride Suite, una experiencia que está disponible por primera vez en Bogotá, a través de la cual ambas marcas conmemorarán por todo lo alto el Mes de Orgullo LGBTIQ+.

Marriott fue una de las primeras cadenas hoteleras en ofrecer beneficios iguales para parejas del mismo sexo en Estados Unidos, y en 2018 se convirtió en la primera empresa hotelera mundial en respaldar las históricas normas de conducta empresarial LGBTQ+ de las Naciones Unidas, destinadas a abordar la discriminación a escala mundial contra las personas de la comunidad.

La Pride Suite se puede vivir aprovechando el paquete Loud & Proud, con el cual, grupos de amigos podrán participar de una exclusiva clase de maquillaje con un profesional de MAC Cosmetics en una de las suites del hotel, mientras disfrutan cocteles y pasabocas inspirados en la celebración del orgullo. Cada sesión contempla los materiales necesarios para la clase, que se extiende por 90 minutos.

Posteriormente, los participantes podrán disfrutar del Linner (brunch nocturno del W Bogotá), un concepto inspirado en la cocina callejera del mundo, con estaciones de comida con variedad de platos nacionales e internacionales envueltos en coloridas luces de neón. Además de la gastronomía, también se puede disfrutar de una amplia variedad de cocteles y DJ en vivo.

Por otro lado, Marriott desarrolló el Panel Bazar del Orgullo Virtual, con la presencia de Robert Guidice, Chief Lodging Officer de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica; Oriol Pamies, fundador de Queer Destinations y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ (IGLTA); mientras que los moderadores fueron los colombianos Camilo Quintero y José Vergara, influenciadores y creadores de Our Daily Lives. El panel contó con la participación de más de cien personas del sector turístico en la región.

Como miembro de la Junta Directiva de IGLTA, Oriol Pamies aseguró que Marriott no es una empresa únicamente interesada en la comunidad en cuanto a ventas, sino de inclusión y diversidad; ya que se asegura de que exista compromiso, defensa, activismo y transparencia en cada una de las decisiones que toma, desde el punto de vista de marketing hasta sus protocolos dentro de las propiedades. La prioridad es causar un verdadero impacto positivo y ayudar a crear un mundo más inclusivo.

Pamies explicó que, aunque los derechos LGBTQ+ no avanzan al mismo ritmo en todos los países del mundo, esto no significa que esta comunidad de viajeros dejará de ir a algún sitio. “El trabajo que realiza Queer Destinations es muy sencillo y, sin embargo, es fundamental para la creación de una sociedad sana e inclusiva”, enfatizó, por lo tanto, su propósito es dar a los viajeros LGBTQ+ la seguridad de que, aunque no todos los destinos son tan amigables como deberían de ser, siempre habrá un lugar que reciba a la comunidad con los brazos abiertos, que se esfuerce por ser un mejor aliado y cumpla con estándares claros en cuanto al respeto y la empatía.

Asimismo, Pamies aseguró que “viajar significa ser libre, ya que nos permite a todos ser nosotros mismos dondequiera que vayamos, y el hecho de que haya representación en todos los hoteles no hace más que reforzar esta idea, porque todos pueden ser fieles a su verdadera identidad sin miedo a ser juzgados o rechazados”.

El turismo inclusivo significa que hay espacio y valor para todos, independientemente de su origen, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual o edad. Pamies hizo énfasis en que, aunque no todas las empresas del sector de los viajes son inclusivas y cumplen con requisitos básicos en cuanto a la comunidad LGBTQ+, “hay un gran porcentaje de empresas con una huella lo suficientemente grande como para oscurecer la ignorancia que aún existe en el mundo”.

Finalmente, Robert Guidice afirmó que “el Orgullo es más que un festival que festejamos una vez al año. Celebrarlo durante el mes de junio se ha convertido en una tradición, pero para nosotros, en Marriott International, es una celebración de todos los días. Honramos el trabajo y esfuerzo de la comunidad LGBTQ+ para lograr la igualdad de los derechos en todo el mundo, y tratamos de incorporar nuestro activismo en cada una de nuestras acciones”. ¡Amor es amor!

En la misma línea, otra de las cadenas hoteleras que le ha apostado al turismo inclusivo y respetuoso es Accor, tanto así que en 2020 y 2021 fueron elegidos una de las Mejores Empresas para Trabajar en el ranking Great Place to Work LGBTQI+; y son miembros de la IGLTA, ocupando un puesto en su dirección.

“Acoger, proteger, respetar y cuidar a todas las personas, sin discriminación: estas acciones puestas en práctica son la base del negocio de Accor. Tenemos el compromiso diario de asegurar que la discriminación y violencia no sean formas de trato entre nuestros clientes, colaboradores, socios, proveedores e inversionistas, ya que creemos firmemente que estos comportamientos no pueden tener cabida en la sociedad actual”, asegura Antonietta Varlese, vicepresidenta sénior de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Sustentabilidad Accor Suramérica.

Y añade: “Contamos con un Comité LGBTI+ en Sudamérica, integrado por representantes de diferentes áreas, cuyo principal objetivo es promover un ambiente de trabajo inclusivo y acogedor que valore el talento y la individualidad de cada profesional. Actualmente tiene más de 50 miembros y cinco embajadores en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, que ayudan a fortalecer la presencia de Accor en eventos claves, foros y colaboraciones con entidades que permitan seguir promoviendo una cultura de respeto e inclusión”.

Destinos internacionales

De Madrid a San Pablo, el Orgullo LGBTQ+ se celebra en varias ciudades del mundo. Por lo tanto, Kayak, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, comparte algunos de los destinos donde se celebra la diversidad de manera especial.

Ciudad de México (México): cada junio, la comunidad se reúne en el Ángel de la Independencia para marchar hasta el famoso Zócalo en un ambiente muy festivo.

San Pablo (Brasil): carrozas, bailes y música. La ciudad multicultural de Brasil reúne cada año a más de tres millones de personas en la celebración más grande del mundo.

Buenos Aires (Argentina): la marcha del Orgullo se celebra el primer sábado de noviembre, en conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, el primer movimiento homosexual de Argentina, y va acompañada de una semana llena de actividades.

Nueva York (Estados Unidos): la Gran Manzana no defrauda en su celebración del Orgullo, con su famosa marcha como actividad principal, entre otros eventos.

San Francisco (Estados Unidos): durante la Semana del Orgullo, todo San Francisco vibra con los colores de este movimiento. Uno de los puntos principales es el Civic Center Plaza.

Madrid (España): cada año, Chueca se convierte en el epicentro de una de las celebraciones del Orgullo más importantes del mundo. Este barrio madrileño es el escenario de un sinfín de actividades, conciertos y fiestas en las que celebrar la diversidad.

En el hub de Experiencias Kayak los colombianos podrán encontrar información sobre las celebraciones del Orgullo en todo el mundo y planificar el viaje que deseen para disfrutar de la fiesta del amor sin restricciones. El hub incluye consejos de expertos sobre qué hacer, dónde alojarse, guía de celebraciones por destino, búsqueda de vuelos y renta de carros.

