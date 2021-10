Turismo en Aruba: guía de viaje a la isla más feliz del Caribe

¿Hay una emoción que todas las personas quisieran experimentar en sus viajes que no sea felicidad? Para Epicuro, filósofo griego pionero del hedonismo, “la felicidad significaba experimentar placer, tanto físico como intelectual, huyendo del sufrimiento”. Afirmación similar tiene la Real Academia Española, que define la felicidad como “estado de grata satisfacción espiritual y física”. Y si bien ser o estar feliz depende de múltiples aspectos, creencias y vivencias, como escribió Lucio Anneo Séneca en De la felicidad (De vita beata) “todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felizmente”; en Aruba, la Isla Feliz, es muy fácil lograr ese propósito.

Playas con arena suave y blanca, reconocidas por importantes portales de turismo como algunas de las más lindas del mundo; agua cristalina que deja ver la riqueza marina, deportes náuticos, comida deliciosa influenciada por las más de 96 nacionalidades de la isla, paisaje desértico con cuevas de piedra caliza, experiencias culturales, pintoresca arquitectura holandesa de colores pasteles, hoteles con todas las comodidades y las sonrisas de bienvenida de los arubeños, que hablan cuatro idiomas, entre ellos el español, lo ayudarán a contagiarse de felicidad.

Además, en estos tiempos, cuando muchas personas sufren estrés, incertidumbre y angustia, Aruba se convierte en un destino perfecto para respirar el aire fresco del mar, reflexionar sobre las cosas importantes de la vida; revitalizar mente, cuerpo y alma; reconectarse con su pareja, reír con amigos, jugar con sus hijos en el mar y volver a su estado mental feliz y tranquilo. Aruba, la pequeña isla paradisíaca donde la felicidad lo es todo, es el lugar ideal para refugiarse y tener unas vacaciones inolvidables.

¿Cómo es Aruba?

Linda y feliz. Se encuentra ubicada en el corazón del Caribe sur, aproximadamente a 45 kilómetros de la costa de Suramérica. Según la Autoridad de Turismo de Aruba, la isla tiene 315 kilómetros de largo y 9,6 de ancho en su punto más extenso, para un área total de 112,6 kilómetros cuadrados.

La topografía de Aruba y su vegetación es inusual para una isla del Caribe. En las costas del sur y del oeste hay kilómetros de prístinas y blancas playas, consideradas entre las más lindas del mundo, bordeadas por mares color turquesa con una visibilidad que en algunas áreas alcanza hasta treinta metros de profundidad.

En cambio, la costa noreste es escarpada y salvaje. El interior es de tipo desértico, con gran variedad de cactus y dramáticas formaciones rocosas.

Los árboles más famosos de la isla son los watapana (divi divi), todos permanentemente inclinados hacia suroeste, gracias a los constantes vientos alisios.

(Lea también: ¿Primero la luna de miel? Promoción de Aruba para un viaje en pareja inolvidable)

¿Qué hacer en Aruba?

El contrate geográfico de la isla crea una combinación única de actividades de tierra y mar para todos los gustos. Así que podrá disfrutar, en el mismo destino y a pocos kilómetros, de actividades de aventura, relajación, naturaleza, gastronomía, culturales o historia.

- Paseo en jeep por la isla: es ideal para conocer los principales atractivos de la isla mientras disfruta de la adrenalina, por la velocidad y el terreno de algunas partes del recorrido. Es un paseo de casi cuatro horas que lo tiene todo: pasa por lugares como el Faro California, el vigía silencioso de la zona conocida como Hudishibana, que se ha convertido en la marca registrada del paisaje de Aruba y ofrece una vista perfecta de la costa oeste de la isla, formada por playas y arrecifes de coral. El faro tiene 27 metros de altura, fue hecho con piedras del lugar en 1914 y lleva su nombre por el naufragio del barco que se hundió en sus costas.

La Capilla de Alto Vista, primera iglesia católica romana de la isla, construida en 1750 y reconstruida en 1993, de color amarillo, transmite paz y tranquilidad en un soñado escenario natural; Conchi, famosa piscina natural, ubicada dentro del Parque Nacional de Arikok, una formación rocosa única donde las piedras volcánicas rodean una pequeña depresión y crean una piscina tranquila; las formaciones rocosas de Ayo, las ruinas de la mina de oro Bushiribana, Playa Arashi, Puente Bebé y Puente Natural son otras de las atracciones por las que pasa el recorrido de De Palm Tours.

- Recorrido por la fábrica de Aruba Aloe: fundada en 1890, Aruba Aloe se ha convertido en una empresa internacional con una amplia línea de productos elaborados con áloe vera 100 % natural.

Este se cultiva en la isla y se procesa en una fábrica ubicada sobre 60 hectáreas de sábila, donde el intenso sol de Aruba brilla sin cesar, lo que permite que las cualidades sanadoras de la planta se intensifiquen para producir el mejor áloe del mundo.

Hay tiendas por toda la isla y la principal, ubicada junto a la fábrica, el museo y la plantación, abre todos los días para ofrecer recorridos guiados.

- Paseo en catamarán: Aruba también se disfruta desde el agua, y el paseo a bordo de un catamarán de 21 metros de eslora de Red Sail Sports, que va haciendo paradas en la costa para admirar el paisaje y la rica vida marina de la isla, es una gran opción. El punto predilecto para hacer esnórquel en este recorrido es el Antilla, un barco naufragado que ahora sirve de hogar a corales multicolores. El paseo incluye aperitivos, almuerzo y barra libre de bebidas con y sin alcohol; una auténtica fiesta en uno de los mares más lindos del mundo.

- Paseo por los coloridos murales de San Nicolás: la historia de Aruba como un destino multicultural inició en San Nicolás, otro imperdible de la isla, gracias a sus murales llenos de historias, que, en su mayoría, resaltan y comunican algunas de las características de los arubianos y sus riquezas naturales. Caminar por sus calles de colores, llenas de tradición, es devolverse en el tiempo y dejarse llevar por la brisa del mar, los colores intensos de las paredes que cuentan historias y la sonrisa de los locales, que transmiten felicidad.

- Aruba Walking Tour: una de las mejores maneras de conocer la cultura de un destino es a través de su comida, por lo tanto, una gran alternativa es este tour por el centro de Oranjestad, capital de Aruba, que incluye una cena de gustación en cinco restaurantes: The Old Fisherman, Patio 15, Opus, Cuba’s Cooking e Italy in the World, mientras se recorren algunos de los lugares históricos y otros de gran importancia actual para la isla.

- Kayak pedaleando y un universo bajo el agua: los kayaks de Aruba Outdoor Adventures le permitirán pedalear sobre el agua y disfrutar de los colores azules, verdes y turquesa del mar de la Isla Feliz. El recorrido, en el que podrá admirar una de las zonas mejor conservadas y menos concurridas en el lado sur de Aruba, incluye esnórquel; así podrá descubrir todo un universo bajo el agua lleno de peces de todos los tamaños, corales y arrecifes.

La tranquilidad, los colores, los diseños, las formas, los cambios de temperatura, el sonido del agua, el poder de la naturaleza, la inmensidad, el privilegio de compartir con otros seres, la fortuna de poder sumergirse, dejar de respirar y luego hacerlo con más ganas, feliz, es una experiencia que todos deberían vivir una vez en la vida; en Aruba, es especial.

Requisitos de entrada

No se requiere visa, solo tener un pasaporte vigente, vacuna contra la fiebre amarilla aplicada mínimo 10 días antes del viaje y diligenciada en el cartón amarillo, y prueba PCR negativa, los resultados de esta deben ser de no más de 72 horas antes de la salida del vuelo.

Asimismo, debe hacer el proceso de la ED Card, allí se le pedirá el pago del seguro obligatorio, que son US$15 por adulto y gratis para niños menores de 14 años. Recuerde llenar el Check-Mig, obligatorio para salir y entrar a Colombia.

(Lea también: ¿Cuáles son los requisitos para viajar a Aruba?)

Dónde comer

La buena comida es fundamental en la cultura arubiana. Con más de 250 restaurantes, podrá elegir entre una amplia oferta. Atardi, Craft, Papiamento, Yemanja, O’Neill Caribbean Kitchen, Aquarius, Papillon y The West Deck son algunos de los imperdibles.

Qué comer

Las opciones gastronómicas en Aruba son algunas de las mejores del Caribe. Ya sea que quiera compartir unas cervezas Balashi con amigos o probar la pesca del día, las opciones son casi infinitas, gracias a todas las nacionalidades y culturas que conviven en la isla. Pero además de disfrutar de la amplia oferta de comida internacional e incluso de lugares vegetarianos, asegúrese de probar la comida tradicional casera en los restaurantes locales, que incluyen sopas, pescados frescos y platos auténticos como el guiso de cabra, el keshi yena, funchi, pastechis y el pan bati.

Dónde dormir

Las opciones oscilan entre grandes hoteles de lujo hasta los más íntimos “resorts” tipo “boutique”, así como los todo incluido y los de tiempo compartido. Hay opciones para todos los gustos. Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, en Palm Beach, es una gran opción.

Agua potable

El agua de Aruba cumple los más altos estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud y es tan segura como el agua embotellada. Por lo tanto, no olvide su botella recargable, ya que podrá ahorrar dinero bebiendo agua directamente del grifo, en toda la isla.

*Invitada por la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA).