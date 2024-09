Turismo en el Mundial Femenino Sub-20: lo que se espera en las ciudades sede

Bogotá, Cali y Medellín son las sedes del Mundial Femenino Sub-20 Colombia 2024 que se disputará hasta el 22 de septiembre. Foto: Agencia EFE

En medio de la atmósfera futbolística que se vive en Colombia, el Mundial Femenino Sub-20 se ha convertido en una celebración no solo del deporte, sino también de la cultura y el turismo. Este torneo, que reúne a las jóvenes promesas del fútbol femenino de todo el mundo, está atrayendo a miles de aficionados internacionales a las sedes colombianas. Las calles se llenan de colores, los hoteles tienen mayor ocupación y los restaurantes se preparan para recibir a una multitud diversa y entusiasta.

Y es que no se trata de un evento menor. Un estudio realizado por la consultora EY (Ernst & Young) estimó que el Mundial Femenino Sub-20 Costa Rica 2022 generó aproximadamente $7.1 mil millones en ingresos económicos para el país, incluyendo un aumento del 7% en el turismo internacional. Además, el evento creó unos 220,000 empleos temporales y contribuyó con $1.150.000.000 millones al PIB costarricense.

Para conocer el impacto que genera la realización de ese torneo en Colombia, El Espectador habló con Mabel Lara, José Alejandro González y Andrés Santamaría, Secretarios de Turismo de Cali, Medellín y Bogotá, respectivamente, ciudades que serán sedes del campeonato.

¿Cómo se impulsa el turismo mediante el Mundial Femenino Sub-20?

Mabel Lara: Cali es la capital deportiva de América y no es un cliché, ese título lo ganamos gracias a la infraestructura que tenemos en deportes en esta ciudad, para nosotros la actividad física no es una moda y no está solamente relacionada con la estética o vernos bien, sino que se parte de nuestro ADN desde allí. Entendemos que tener más de 18 partidos de este mundial de las mujeres sub 20 es una plataforma para hablar bien de nuestra ciudad, para además hacer un ejercicio muy nutrido. Eso lo que significa el posicionamiento de Cali como una ciudad destino deportivo.

Andrés Santamaría: Con la celebración de este importante evento deportivo, Bogotá consolida su posición como un destino turístico atractivo para los amantes del deporte. La ciudad ofrece una amplia gama de actividades y atracciones turísticas, además de una infraestructura deportiva de primer nivel. Justamente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha realizado una inversión de 200 millones de pesos para adecuar cinco estadios que servirán como campos de entrenamiento para las diferentes selecciones participantes.

José Alejandro González: Estamos muy contentos porque definitivamente uno de los focos que tenemos desde la Secretaria de Turismo y Entretenimiento es el turismo deportivo y obviamente un Mundial de la FIFA es muy importante, no es cualquier cosa, eso desde el punto de vista del turismo es fundamental para nosotros porque es un turismo que agrega valor a la sociedad. Además de eso, las deportistas y sus delegaciones traen gente de sus países, sus familiares. Este es un turismo muy sano, las deportistas en su tiempo libre nos conocen, cuidan el medioambiente, salen de compras, comen en restaurantes y cumplen con todas las características del turismo deportivo.

¿Cómo se prepararon para esta temporada de mundial?

Mabel Lara: Es muy importante la articulación que se ha hecho con la Secretaría de Deporte, que es el directo responsable sobre la ejecución de este mundial FIFA. Por fortuna, en Santiago de Cali nos articulamos de manera directa para poder promocionar, por los canales oficiales este evento, toda la ciudad de Cali, la región del valle del Cauca, toda la zona del Pacífico e incluso el eje cafetero. Promoción que se hizo también con el alcalde invitando a los turistas a que lleguen a Cali y se contagien de la fiesta deportiva.

Siempre hemos venido trabajando de manera articulada, pero hoy más que nunca sentimos que el mundial sub 20 es una oportunidad para posicionar a la ciudad, pero sobre todo el destino como un espacio de hacer deporte y eventos de gran magnitud deportiva y mejor si es con las mujeres sub 20.

José Alejandro González: Este es un tema que viene de hace muchos meses, acarreo muchas reuniones con los delegados de la FIFA que vienen, analizan la ciudad, miran los escenarios y hacen las recomendaciones que tienen que hacer porque es un evento de clase mundial. Por lo cual, hace varios meses, la ciudad nombró un gerente para que se hiciera cargo de todo el tema de la logística con la FIFA y nosotros estuvimos preparando con él cómo hacer que la gente que viniera a visitarnos conociera todo lo que tenemos para ofrecer en cuanto a turismo.

Andrés Santamaría: Nos preparamos desde diferentes estrategias para recibir a los turistas que vienen a vivir la fiesta del fútbol, en Bogotá que es la casa del deporte.

La capacidad hotelera está dispuesta pare recibir a nuestros visitantes, con cerca de 600 hoteles para todos los gustos y más de 25.000 habitaciones.

Además, contamos con nuevos puntos de Atención al Turista en diferentes lugares como Ciudad Bolívar, el Aeropuerto El Dorado o el Centro Histórico, que además de ofrecer tures turísticos por la ciudad, también brindan información de toda la oferta turística que tiene la ciudad y direccionan a nuestros visitantes a nuestra página web y aplicativo móvil; Visit Bogotá. Aquí encontrará planes para hacer en Bogotá, para todos los gustos; desde naturaleza, gastronomía y cultura, hasta entrenamiento y grandes eventos de ciudad, como el Mundial.

¿Qué se espera alcanzar, en términos de ingresos y visitantes, cuando finalice el Mundial Femenino Sub-20?

Mabel Lara: Estimamos la llegada de más de 4.000 visitantes a Cali. Esperamos que el 8 % de estos visitantes sean internacionales que disfrutarán no solo de la calidez de los caleños, sino también de la exquisita gastronomía, la amplia oferta cultural y biodiversidad de la ciudad. Se prevé que la llegada de estos 4.000 visitantes mueva fuertemente el turismo, hotelería y gastronomía de Cali, dejando a este sector más robusto en términos económicos.

Andrés Santamaría: Se estima que el evento deportivo genere cerca de 9.000 empleos directos e indirectos en sectores como la hotelería, restaurantes, transporte y comercio, entre otros. Esta edición marca un hito al aumentar el número de equipos participantes de 16 a 24, con una afluencia mayor de turistas, lo que generará un impacto económico significativo, estimándose en alrededor de 211.000 millones de pesos, solo en la capital del país. Esperamos que cerca de 20.000 personas visiten Bogotá durante el desarrollo del torneo.

José Alejandro González: Nosotros hemos proyectado 38 mil turistas, tenemos tres partidos del grupo que nos tocó y un partido de la selección Colombia. Calculamos 1.25 millones de dólares el impacto económico a la ciudad desde el punto de vista del turismo.

¿Cuál fue la inversión que hicieron en el marco de estos preparativos?

Mabel Lara: La Alcaldía de Cali, en cabeza de Alejandro Eder, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, realizó una inversión superior a los 4.700 millones de pesos, destinos a la puesta a punto del estadio y la logística del certamen.

Andrés Santamaría: El IDRD confirmó que se realizó una inversión de 200 millones de pesos para adecuar cinco estadios que servirán como campos de entrenamiento para las diferentes selecciones participantes.

José Alejandro González: Todo acarreó por cuenta de la Alcaldía Distrital de Medellín, que realizó unas mejoras al estadio Atanasio Girardot en línea con las sugerencias de la FIFA.

¿Cuáles son los tres planes turísticos imperdibles durante el Mundial Femenino Sub-20?

Mabel Lara: Primero ir a hacer avistamiento de aves, Cali tiene 562 especies de aves, de las cuales una acaba de descubrirse en el parque natural los farallones, que es el toro y bailador, le dicen salsita. Haga planes con los operadores turísticos para ir a ver las aves. Cali es un destino de turismo y desde ahí nos encanta generar una narrativa de esta ciudad tan verde, tan generosa, que tenemos.

Segundo tiene que ir a bailar salsa en escenarios como Delirio, como Mulato, como en Salsacate, o como las discotecas tradicionales, como la topa Tolondra para que usted salga a disfrutar. Esa también es actividad física. El tercero es ir a disfrutar de nuestra gastronomía, desde la Plaza de Mercado de la alameda hasta toda la zona gastronómica que tenemos en Santiago de Cali, donde usted encuentra la diversidad de nuestra gente, desde el Pacífico hasta los raizales vallecaucanos, todos los amasijos de las muladas de las empanadas. Cali es un destino que atrae por su identidad cultural, pero sobre todo con las apuestas turísticas desde naturaleza, deportes, cultura e incluso un paso más allá el turismo médico.

Andrés Santamaría: Bogotá ofrece una variedad de planes, no podría escoger solo tres porque todo depende de los visitantes y por eso, aunque voy a recomendar algunos, prefiero dejarlo al gusto de cada turista que visita nuestra ciudad. Pueden visitar la página web visitbogota.co para que encuentre una oferta integral de lo que ofrece Bogotá, la casa de la naturaleza, del deporte, de los empresarios, de la cultura y de la gastronomía, entre otras. Primero la visita al Centro Histórico de La Candelaria, este es un plan muy apetecido por nuestros visitantes, ya que además de conocer de la cultura y el ambiente de nuestras calles, exploran la historia de Bogotá, con sitios emblemáticos como el Museo del Oro, el Museo Botero, y la Plaza de Bolívar. Además, podrás disfrutar de la arquitectura colonial y arte callejero. Segundo, ir a Monserrate, que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad. Puedes subir en teleférico o funicular y visitar la iglesia que data del siglo XVII, así como probar la gastronomía local en sus restaurantes. Tercero, Ciclorrutas y Ciclovía que cierra más de 125 km de calles los domingos y festivos para que ciclistas, peatones y deportistas disfruten de la ciudad. También puedes explorar las extensas ciclorrutas que atraviesan la ciudad con más de 600km en cualquier día de la semana. Cuarto, descubre la gastronomía local e internacional en la Zona G, un sector exclusivo de restaurantes gourmet. Además, el barrio de Usaquén es perfecto para probar platos típicos, disfrutar de su mercado de pulgas los domingos y recorrer sus calles coloniales. Y quinto, para los que buscan entretenimiento nocturno, las áreas de la Zona T, Chapinero o el Parque de la 93 ofrecen bares, discotecas, y restaurantes de moda, además de una increíble vida nocturna ideal para los visitantes internacionales.

José Alejandro González: Tenemos muchos, pero me voy a comprometer con tres, el primero es un sitio icónico, culturalmente importante, y es la plaza de botero en donde la gente debe ir a ver la exhibición del maestro Botero. El segundo es un lugar muy bonito que se llama Constelaciones, queda en Manrique y es un sitio muy lindo, con 200 cosas, grafitis y murales impresionantes y muy colorido. Por último, por el tipo de turismo que viene y es el Parque Arví y la Finca Silletera, con una reserva muy linda a la que se llega en Metro Cable, porque recuerden que los silleteros están todo el año, no solamente en la época de feria.

