Aunque los colombianos han podido entrar, con algunas condiciones, a Estados Unidos, e incluso, en el primer semestre de 2021 muchos acudieron al país de Norte América buscando el tan nombrado “turismo de vacunación”, recientemente Estados Unidos informó que tiene previsto relajar las restricciones de viaje, a partir de noviembre, a visitantes extranjeros totalmente vacunados. Este anuncio no solo ha disparado las reservas de actividades en el territorio estadounidense, sino que también ha hecho crecer la búsqueda de inspiración para responder a la pregunta de qué ver en EE. UU.

Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español, comparte un listado con ideas de destinos para volver a disfrutar de los Estados Unidos. Con tantas expectativas generadas, errar en la elección del destino no es una opción.

1. Nueva York

La ciudad que no duerme no podía faltar en esta lista de diez lugares para volver a enamorarse de Estados Unidos. ¿Quién no tiene ganas de volver a pasear por la Gran Manzana, disfrutar de un colorido espectáculo de Broadway o deleitarse con una suculenta hamburguesa americana?

Nueva York es el destino top de cualquier visitante que viaje a Estados Unidos, una ciudad con una gran variedad de oferta turística y cultural que no deja a nadie indiferente. Por algo es considerada por muchas personas como la Capital del Mundo.

2. Nueva Orleans

Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, es un crisol de culturas que encandila con su gastronomía criolla, su buena música y rincones encantadores como el barrio francés. Visitar Nueva Orleans en febrero parece un sueño: este mes se celebra el famoso Mardi Gras, un fabuloso desfile de Carnaval en el que la ciudad se cubre de luces, color y guirnaldas, y sobre todo, mucha fiesta.

3. San Francisco

Para descubrir todo el encanto de la Costa Oeste, San Francisco es la ciudad indicada. Es sin duda uno de los mejores lugares para volver a enamorarse de Estados Unidos: el Golden Gate, la prisión de Alcatraz, los bosques de Muir Woods o sus emblemáticas calles empinadas son un ejemplo de ello.

Otro de los rasgos más particulares de San Francisco es su multiculturalidad, reflejada en algunos de sus barrios más populares como Chinatown, Mission District o Haight-Ashbury.

4. Nashville

La cuna del country es otro de los mejores lugares para volver a enamorarse de Estados Unidos. Nashville es la capital del estado de Tennessee, y es conocida como la Atenas del sur, debido a sus numerosos edificios con arquitectura neoclásica (tiene hasta un Partenón, como la capital griega). Otro de los atractivos de Nashville es el de Music City. Aquí han nacido estrellas de la talla de Miley Cyrus o Taylor Swift, además de bandas de rock como Kings of Leon o Paramore.

5. Phoenix

Phoenix como ciudad tampoco tiene mucho, todo hay que decirlo. Algunas pintorescas mansiones victorianas, pero poco más. Sin embargo, hay que mencionarla por estar al lado del desierto de Arizona, uno de los lugares más representativos del suroeste de Estados Unidos. Por aquí pasa la emblemática Ruta 66, famosa por ser escenario de muchas películas americanas. ¿Quién no recuerda la imagen en la que una Harley Davidson recorre una larga autopista con un cañón de fondo? Pues esta es.

6. San Diego

San Diego es una de las ciudades más turísticas del sur de California, un lugar de idílicas playas y atracciones como el Old Town, el espectacular Balboa Park o el Crystal Pier. Además, presume de contar con uno de los zoos más grandes del mundo.

Esta localidad también cuenta con un curioso fenómeno meteorológico: los vientos de Santa Ana. Estos tienen lugar en algunas partes del sur de California, incluido San Diego. Estos vientos, también llamados vientos del Diablo, tienen su propia leyenda, que dice que cuando soplan, la gente suele comportarse de manera inusual.

7. Charleston

Sí, Charleston no solo es un estilo de baile. También es una ciudad de Carolina del Sur, que destaca por sus encantadoras calles de casitas de colores pastel y su ambiente sureño. Otro de los mejores para volver a enamorarse de Estados Unidos.

Es interesante hacer una visita guiada y adentrarse en la historia de Charleston, marcada por episodios oscuros como la esclavitud o el estallido de la Guerra Civil.

8. Boston

Boston es sin duda uno de los mejores lugares para visitar tras la reapertura de Estados Unidos. Una ciudad que rezuma historia por los cuatro costados, y que es considerada como uno de los centros académicos del país. No es para menos, siendo la sede de algunas de las más prestigiosas universidades norteamericanas como Harvard o la Universidad de Boston.

9. Santa Fe

¿Casas de adobe rodeadas de montañas? ¿De verdad estamos en Estados Unidos? Pues sí, concretamente en Nuevo México, el estado que separa el país estadounidense de sus vecinos mexicanos. Comenzó a darse a conocer durante el siglo XIX, cuando se convirtió en un punto muy transitado del Camino de Santa Fe, la ruta comercial que conectaba Missouri con los desérticos estados del sur.

10. Galveston

Galveston es una ciudad poco conocida del estado de Texas, cercana a Houston. Sus extensas playas y arquitectura victoriana atrae a numerosos turistas, pero una de sus atracciones principales es el Parque estatal Isla de Galveston, un parque de atracciones costero situado sobre un muelle que ofrece una auténtica imagen de postal de la ciudad.