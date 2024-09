Turismo en Medellín: las claves de la estrategia para potenciar la ciudad

Para el secretario González, el turismo de salud y comunitario son los que mejor se desarrollan en la ciudad Foto: María Alejandra Castaño

Medellín ha estado en el foco turístico en los últimos años, pero hasta 2024, la ciudad no contaba con una entidad específica para manejar el turismo de manera integral. Antes de la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, en marzo de 2024 en el marco del Plan Distrital de Acción del alcalde Federico Gutierrez, las actividades turísticas eran gestionadas por organizaciones como Procolombia y cámaras de comercio locales.

José Alejandro González Jaramillo fue el seleccionado para liderar la secretaria de turismo y entretenimiento de la ciudad desde su creación. En entrevista con El Espectador cuenta lo que se encontró en materia turística de la ciudad, sus objetivos, cifras, obstáculos, la participación del turismo sostenible y la lejanía que han tenido con el Gobierno Nacional.

¿Qué problemáticas y puntos fuertes encontró del turismo en Medellín cuando llegó al cargo?

Encontré varias cosas, la primera es que los ciudadanos no estamos haciendo turismo, no conocemos nuestra propia ciudad y el ofrecimiento turístico que se hace en las comunas, eso me dejó un poco triste. También, tenemos dentro de los atractivos turísticos muchas cosas que mejorar, porque queremos sitios turísticos en perfecto estado y seguros, y hoy realmente muchos de ellos no están en perfecto estado. Me encontré que durante la administración anterior había una lejanía de la administración con los prestadores de servicios turísticos, pero también hallé un gremio que quiere salir adelante, trabajar con nosotros y que definitivamente valora que nosotros estemos con ellos.

Me encontré una ciudad donde hay muchos turistas, porque otra sería la labor diciendo “aquí no está viniendo nadie”. Y esta sorpresa, me encontré una oferta hotelera increíble, mejor de la que me imaginaba, y eso que yo estaba en el gremio, pero como estábamos tan alejados todos, no tenía conciencia de esa cantidad de hoteles buenos que hay en la ciudad. Me encontré también con un fenómeno de nómadas digitales muy fuerte que la ciudad tiene que estudiar. Además, me di cuenta del turismo comunitario que hay aquí, es increíble. Por último, la oferta de turismo comunitario es otra cosa que deben conocer, qué gente tan bella y profesional. Con nuestra ayuda los prestadores de servicios turísticos en las comunas van a dar un salto de calidad increíble.

¿Mediante qué proyectos están trabajando para mover el sector?

Son varios, primero ya tenemos el Comité Distrital de Seguridad turística, que es un tema muy importante porque, como dice el alcalde, no vamos a negar las cosas malas que están pasando en la ciudad. En ese comité estamos involucrados varias secretarías: la de seguridad, la de Medio ambiente y desarrollo económico. Ese comité nos va a dar un salto importante. Además, ya hicimos la primera reunión donde están involucrados todos los gremios y eso también nos va a ayudar, de la mano de ellos, a seguir fortaleciendo este turismo y a solucionar esas problemáticas. También estamos en una tarea muy importante con el turismo de salud, venían trabajando solitos y trayendo muchos turistas a la ciudad, ahora nosotros estamos involucrándonos con ellos para ayudarles en todo lo que esté en nuestras manos y atraer muchos más turistas.

Lo más importante es la articulación que estamos haciendo con universidad, empresa y nosotros, es decir la academia, los gremios y prestadores de servicios turísticos. Creo que esa es una apuesta muy ganadora, que no se venía haciendo, nosotros la vamos a hacer, la gente nos ha manifestado que están muy contentos pues por fin se está hablando con la ciudad nuevamente.

Ha mencionado el turismo comunitario, de salud y recientemente habló del deportivo, ¿cuál es el tipo de turismo que más se está dando en Medellín?

Son muy diferentes y terminan siendo articulados porque, por ejemplo, el turismo de salud beneficia al turismo comunitario. Nosotros queremos que la gente venga a Medellín y se quede más días, eso lo logramos con una buena oferta turística, inclusive el que viene por turismo de salud, que viene generalmente a hacerse cosas no muy complejas, puede conocer la ciudad. En promedio, actualmente la gente se queda cuatro días, yo quisiera que fueran seis o siete, y eso lo logramos con una gran oferta, aprovechando que aquí viene gente de todo el mundo.

¿Cómo está el segmento del turismo sostenible?

Medellín tiene términos y condiciones para sus viajeros y los deben cumplir. Para nosotros el turismo sostenible es aquel que cuida la ciudad y los recursos naturales, que la comunidad que los atienda mejore tras su visita, pero sobre todo, y eso es innegociable para nosotros, que cumpla las normas de la ciudad. Eso para nosotros es el turismo sostenible. No un turismo depredador que no cuida los recursos naturales, que piensa que puede venir a hacer lo que le da la gana. Ese no es bienvenido a nuestra ciudad. También estamos trabajando con las comunidades para que cuiden su comunidad y para que sepan que no estamos dispuestos a sacrificar la sostenibilidad de nuestro territorio, eso es inadmisible para nuestra ciudad.

¿Qué apoyo han recibido del Gobierno Nacional para el desarrollo de sus proyectos?

Hasta este momento nosotros no hemos recibido ningún apoyo del Gobierno Nacional. Además de eso, tampoco hemos presentado, hasta el momento, proyectos a Fontur, pero estamos preparando algunos. Aunque debo decirle que, por ejemplo la Feria Colombia Travel Expo, que se realizó en días pasados en Medellín, tuvo apoyo de Fontur para traer muchas regiones a que expusieran sus productos en Medellín.

¿Qué cifras dejó el turismo en Medellín durante el 2023?

El 2023 dejó 1.500.000 turistas, de esos el 50% fueron extranjeros por punto migratorio, y encontramos una ocupación hotelera del 72% promedio. Eso fue lo que encontramos a nuestra llegada. A esta altura del año, se han consolidado cifras que demuestran una mejoría o estabilización respecto al año anterior, el último informe de Migración Colombia expone un crecimiento del 25.9%, referente a 2023. La ocupación de hoteles es del 76% y hemos mejorado en el número de viajeros. Ha bajado la ocupación hotelera con una explicación que es lógica desde Cotelco y es que tenemos mucha más oferta de hoteles.

¿Cuál ha sido el logro más importante de los pocos meses que lleva frente al cargo?

Nosotros tenemos varios logros, pero un logro del que yo me siento muy satisfecho es que realmente creamos el primer decreto como Secretaria de Turismo y Entretenimiento: el de seguridad turística. Para nosotros realmente es muy valioso, porque eso muestra que el turismo articula todas las demás secretarías y las demás dependencias de la alcaldía.

¿Qué obstáculos han enfrentado para el desarrollo de esos proyectos?

Lo que más me ha dado brega es convencer a la gente de la ciudad que haga turismo en la ciudad. Estoy conociendo tantos sitios hermosos dentro de la ciudad y no he podido transmitirle a la ciudadanía entera realmente lo que nosotros tenemos turísticamente hablando. Es un trabajo que ya empezamos a hacer, para que la gente vaya. Yo no me cansaré de decirlo: hagamos turismo en nuestra ciudad, que tenemos una ciudad hermosa.

¿Cuánto ha sido la inversión económica en materia de turismo a lo largo de este año?

No lo hemos ejecutado todo, pero vamos en una cifra aproximada a los 10.000 millones de pesos, para proyectos como por ejemplo la Semana Turística que se va a realizar la semana entrante.

¿En qué consiste la Semana Turística que se realizará del 23 al 29 de septiembre?

Estamos muy contentos, ya ultimando detalles y cosas que debemos ajustar porque ya lo tenemos prácticamente todo listo. Vamos a tener una jornada de formalización, jornadas académicas y un evento central el 25 de septiembre. Además un recorrido de ciudad con la ciudadanía, mejor dicho, felices de lo que va a pasar en Medellín la semana entrante.

¿Cuáles son los objetivos de los dos acuerdos turísticos que se van a firmar durante la Semana Turística?

El primer acuerdo es un tema con Parceros, que es un programa que tiene la alcaldía de Medellín con los jóvenes de la ciudad y nosotros, como turismo, queremos vincularnos. Vamos a firmar, con los gremios de la ciudad, un convenio para que podamos preparar a esos jóvenes en todo el tema de turismo, especialmente en eventos y logística, que son temas en los que se les puede capacitar muy rápido. Entonces, los preparamos y de esa manera tenemos empleo rápido bien remunerado. El segundo que vamos a firmar es un tema de gastronomía con Connelly, que es de un programa que se llama Medellín Sí Sabe, junto al Tour Gastronómico, no le puedo dar muchos detalles porque lo vamos a lanzar hasta ese día.

En cuanto al primero, ¿qué jóvenes conforman el grupo de Parceros?

Son jóvenes de la ciudad que nosotros ayudamos a capacitarse, buscar empleo y con eso lo que se busca es sacarlos de la violencia, sacarlos de los combos de violencia para traerlos a la legalidad. Esto se hace vía estudio y empleo. Nos unimos a ellos porque es una mano de obra muy buena en la ciudad.

¿Qué entidades van a participar en la Semana de Turismo?

Para la formalización vamos a tener a la Cámara de Comercio, Dian, Policía, Bomberos, Migración, o sea todos los actores que son necesarios para que la gente esté formalizada y participar con nosotros el 24 de septiembre. Cualquier ciudadano en Medellín puede asistir a esos eventos culturales y a lo que se va a desarrollar en la semana del Turismo. Queremos dar tranquilidad a la gente para que vaya, que nosotros queremos ayudarles a que se formalicen, por eso es totalmente abierto al público y los recorridos de la ciudad que vamos a hacer también son abiertos, se deben inscribir en Medellín.Travel.

¿Por qué nació la idea de la Semana de Turismo?

Lo primero es que el 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo por lo que quisimos hacer algo para no quedarnos en que fuera solo un día la celebración. Tenemos demasiados argumentos para decir que es una semana la que se merece la ciudad en celebración de turismo, porque vamos a tener jornadas de capacitación, jornadas con la gente para que haga turismo. Además, está el gran evento donde vamos a tener unos premios, un evento académico importante con tres temas centrales, también de entrada libre.

¿Que actividades se van a desarrollar en el gran evento?

No vamos a tener ningún artista, pero vamos a tener la presencia de los siete bares que están postulados a los 100 mejores bares del mundo, van a estar ahí dando su muestra, vamos a tener ejemplares del convenio que vamos a firmar de comida con Medellín Sí Sabe y otras cositas sorpresa.

¿Cuáles son los cinco mejores sitios turísticos que tiene Medellín?

Cinco son poquitos, pero se los voy a decir: tiene que venir a la plaza Botero y ahí al Museo de Antioquia, obviamente es el sitio abierto con más esculturas del maestro Botero en el mundo, es una cosa interesantísima. Segundo, yo lo llevaría a constelaciones son muy hermosas definitivamente, también los llevaría a la Comuna 13, aunque es el sitio turístico número uno de nosotros, no significa que no tengamos que promoverlo. También está el Parque Arví y una finca silletera, y no puedo olvidar el centro de la ciudad, me parece que un recorrido histórico por el centro y Prado son imperdibles.

