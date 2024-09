Disney World lanza una oferta especial para visitar sus cuatro parques temáticos

El área de Pandora-The World of Avatar parece salida de un sueño, es una tierra que deslumbra hasta a los más escépticos. Solo caminar por este lugar repleto de árboles gigantes ya es toda una experiencia. Sin embargo, sus atracciones son un imperdible de Disney World, pues podrá convertirse en un Na’vi, en Avatar Flight of Passage, un impresionante vuelo en 3D sobre un paisaje de otro mundo, o disfrutar de Na’vi River Journey , un viaje místico en barco hasta las profundidades del bosque bioluminiscente de Pandora.

Otra opciones recomendada es el Festival of the Lion King , un espectáculo lleno de canciones, acrobacias y marionetas que celebra la película clásica “El Rey León”.

Recuerde que el ícono de Animal Kingdom es el Árbol de la vida, que ya es una atracción por sí solo, tiene casi 45 metros de altura y más de 300 animales tallados en su tronco, y no se puede perder Kilimanjaro Safaris, una excursión en un vehículo abierto por la sabana africana; Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain.